Детектив с Мелом Гибсоном и байопик об Ибрагимовиче: пять новых фильмов недели

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Дора Соломатина
В четверг в российский прокат выйдет несколько драм: биографический фильм «Я — Златан»‎ о легендарном шведском футболисте Златане Ибрагимовиче, картина «Один на один»‎ о смертельно больном мужчине, который ищет своему сыну идеальную семью, а также франко-бельгийская лента «Мой легионер»‎ с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым. В детективе «Вальдо» можно будет увидеть Чарли Ханнэма и Мела Гибсона. Из отечественных новинок — военная лента «Мария. Спасти Москву».
Детектив с Мелом Гибсоном и байопик об Ибрагимовиче: пять новых фильмов недели
  • © Кадр из фильма «Вальдо»

«Один на один»‎ (Nowhere Special)

По сюжету драмы «Один на один» 35-летнему мойщику стёкол Джону (Джеймс Нортон) осталось жить несколько месяцев. Поэтому герой пытается подыскать приёмную семью своему маленькому сыну (Дэниэл Ламонт).

«Хотя ситуация, в которой оказываются главные герои, крайне драматична, при написании сценария я решил подойти к этой истории очень осторожно, стараясь держаться как можно дальше от мелодрамы и сентиментальности»‎, — отмечает режиссёр и сценарист фильма Уберто Пазолини. 

Картину очень высоко оценили как критики, так и аудитория.‎ На Rotten Tomatoes её рейтинг составляет 100% и 95% соответственно. Рецензенты советуют перед просмотром запастись салфетками: лента обещает быть очень грустной. 

Премьера фильма «Один на один» состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2020-го. С того момента картина собрала ряд наград, в том числе на смотрах в Пуле, Вальядолиде и Варшаве.

«Я — Златан»‎ (I Am Zlatan) 

Этот спортивный байопик посвящён становлению шведского футболиста Златана Ибрагимовича — его пути от криминальных районов до профессиональных футбольных клубов с мировым именем. 

Режиссёром проекта стал Йенс Сьёгрен, за скрипт отвечал в том числе Давид Лагеркранц. Последний в своё время помог написать Ибрагимовичу одноимённую книгу, переведённую не менее чем на 30 языков. На родине футболиста, в Швеции, произведение «Я — Златан»‎ разошлось тиражом более 500 тыс. экземпляров. Бестселлер лёг в основу сценария байопика. 

В фильме футболиста играют два актёра: Доминик Андерссон Байрактати (11—13 лет) и Гранит Рушити (17—23 лет). Съёмки сцен детства и юности Ибрагимовича начались в 2020 году на окраинах шведского Мальмё, где проходило детство спортсмена. 

«Мария. Спасти Москву»‎ 

Младший лейтенант Мария Петрова (Мария Луговая) — дочь священника, но от отца она отреклась. Волею обстоятельств именно ей поручают пронести в осаждённую Москву икону, призванную спасти город от немецких оккупантов. Святыня находится в храме, где ранее служил отец героини. По ходу выполнения задания взгляды Марии на религию меняются.

В основе ленты — легенда о засекреченной встрече Иосифа Сталина с Матроной Московской. «Дело тут не в том, было ли всё это на самом деле, хотя у нас присутствуют исторические личности. Всё внимание сосредоточено на главной героине — младшем лейтенанте НКВД»‎, — отмечает постановщик фильма Вера Сторожева. 

По словам режиссёра, для картины легенда была «предлагаемыми обстоятельствами»‎ и «неким фоном»‎. Она отметила, что в ленте самой Матроны нет, но есть её «собирательный образ»‎. 

«Вальдо»‎ (Last Looks) 

Новый фильм Тима Киркби («Дрянь», «Вице-президент») стал адаптацией романа Ховарда Гулда Last Looks. Сам Гулд, в свою очередь, написал сценарий ленты. Съёмки начались в 2019 году в Атланте, США. 

Чарли Вальдо (Чарли Ханнэм) в прошлом был звездой полиции, но решил оставить работу ради спокойной жизни в лесной глуши. Однако герою приходится вернуться к старому делу, когда к нему за помощью обращается частный детектив (Морена Баккарин). В фильме они расследуют убийство жены эксцентричного актёра Аластера Пинча (Мел Гибсон), главный подозреваемый — сам артист. В поисках истины Вальдо предстоит столкнуться с бандитами, учителями дошкольных учреждений и голливудскими боссами.

К актёрскому составу «Вальдо»‎ присоединились Люси Фрай («Мистер Черч»‎), Доминик Монахэн («Властелин колец: Возвращение короля»‎), Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»‎) и другие. 

«Мой легионер»‎ (Mon légionnaire)

Съёмочная площадка этой картины франко-бельгийского производства стала местом встречи французов Луи Гарреля («Мечтатели»‎) и Камилль Коттен («Дом Gucci»‎), литовской актрисы Ины-Марии Бартайте, а также российского актёра Александра Кузнецова («Кислота»). Для Кузнецова «Мой легионер»‎ — первый зарубежный проект. 

«Действие фильма почти полностью лишено драматических интонаций и выразительности, а также отсутствуют все привычные усилители эмоциональной окраски в виде музыки, крупных планов, масштабных сцен или монологов. Но это не мешает фильму целиком и полностью захватывать внимание зрителя»‎, — считает автор The Guardian Питер Брэдшоу.

По мнению критиков, небольшое количество юмора в картине снижает драматический накал и периодически фильм кажется «сентиментальным».

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