«Пользовался своим положением опекуна»: Бритни Спирс обвинила отца в растрате её средств на собственное кулинарное шоу

Согласно документам, поданным в суд представителями Бритни Спирс, за время опеки отец артистки и ряд юристов получили $36 млн из её средств. В материалах дела также указано, что Джеймс Спирс использовал положение опекуна, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде — он пытался запустить кулинарное шоу. Эти данные были предъявлены вскоре после того, как Джеймс Спирс обратился в суд с просьбой принудить дочь оплачивать его судебные расходы.

Накануне запланированного на 19 января очередного слушания в рамках судебной тяжбы, связанной с прекращением опекунства певицы Бритни Спирс, стало известно, что отец артистки Джеймс Спирс и ряд юристов за время опеки получили более $36 млн.

Согласно документам, поданным в суд адвокатом артистки Мэтью Розенгартом, выполняя обязанности опекуна, Джеймс Спирс сам заплатил себе не менее $6,3 млн из имущества своей дочери. Сумма выплат десяткам различных юридических фирм составила более $30 млн, пишет Variety.

В документах также говорится, что в 2015 году отец певицы пытался запустить собственное кулинарное шоу под названием Cookin’ Cruzin’ and Chaos with Jamie Spears. Сообщается, что Джеймс Спирс обращался к музыкальному супервайзеру, сотрудничавшему с его дочерью, с просьбой помочь записать рекламный ролик.

«Г-н Спирс пользовался своим положением опекуна, чтобы убеждать персонал, занятый в организации гастролей г-жи Спирс, помочь ему с обустройством карьеры в Голливуде на базе его бизнеса в сфере кейтеринга», — отмечается в документах.

Материалы были представлены после того, как в декабре Джеймс Спирс попытался через суд принудить дочь оплачивать его расходы на адвокатов. Тогда отец певицы заявил, что это необходимо «для быстрого и эффективного прекращения опекунства». Он подчеркнул, что «посвятил себя защите здоровья и активов дочери, как он делал на протяжении всей её жизни», самоотверженно выполнял свои обязанности, а в результате понёс расходы «из-за необоснованных исков».

«Г-н Спирс, с позором отстранённый опекун, опекунство которого было прекращено, стремится теперь заработать на своей дочери ещё больше денег», — говорится в новых материалах, собранных стороной Бритни Спирс.

Составители документов считают, что отцу артистки надлежит обязать покрыть свои юридические расходы самостоятельно.

«Если эти средства он уже израсходовал, то пусть рассмотрит возможность нанять другого адвоката, услуги которого стоят меньше и будут ему по карману», — рекомендуют юристы.

Джеймс Спирс

AP

© Nick Ut, File

Также представители Бритни Спирс подали декларацию бывшему спецагенту ФБР Шерин Эбади, которая ранее была нанята юридической фирмой Розенгарта для оказания помощи в проведении ещё не оконченного расследования в отношении действий Джеймса Спирса. В документе отмечено, что певица не согласна с требованием отца оплатить его судебные издержки. Также его авторы пишут об «авторитарном подходе» отца Бритни Спирс к опекунству над дочерью и о том, что он поставил «свои интересы выше интересов дочери, добиваясь при этом благосклонности других сторон, в том числе компании Tri Star и её основательницы Луиз Тейлор, перед которой ранее у него были финансовые долговые обязательства».

Бритни Спирс находилась под опекой отца с 2008 по 2021 год. В 2020-м певица начала бороться за своё освобождение. Она заявила, что не может распоряжаться собственным временем — каждый её шаг находится под контролем. Также, по словам артистки, ей давали неподходящие медикаменты. Тогда суд не пошёл навстречу певице. Позднее она добилась разрешения самостоятельно выбрать адвоката, что в корне изменило ход дела.

В сентябре 2021 года Джеймса Спирса отстранили от обязанностей опекуна, а в ноябре опекунство было полностью прекращено.

Позднее появилась информация о возможном незаконном обогащении за счёт Бритни Спирс финансового менеджера и главы компании Tri Star Sports & Entertainment Group Луиз Тейлор, чья деятельность была связана с историей опеки. Согласно отчёту, опубликованному на сайте The New York Times, в 2008 году Джеймс Спирс обращался в компанию Тейлор за ссудой, после чего получил опекунство над дочерью. Позднее он нанял Tri Star Sports & Entertainment Group для управления финансами дочери.

Вскоре на имя артистки был открыт счёт в небольшой фирме. Одним из её владельцев является Луиз Тейлор. Кроме того, благотворительный фонд Спирс спонсировал христианскую организацию, с которой связаны Тейлор и её муж. Сам Джеймс Спирс тоже переводил средства на счёт управляемой Тейлорами церкви. Луиз Тейлор от лица Бритни Спирс также получала гонорары за юридические услуги.