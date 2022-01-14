«Причудливое упражнение по переработке ностальгии»: за что критики ругают сериал «Как я встретила вашего папу»

18 января в сети выходит сериал «Как я встретила вашего папу» с Хилари Дафф в главной роли — продолжение популярного в 2000-х и в 2010-х ситкома «Как я встретил вашу маму». Зарубежные критики, которые посмотрели первые эпизоды нового проекта, хвалят актёрский состав, однако отмечают, что сериал чрезмерно копирует оригинал и не предлагает ничего нового. По мнению экспертов, попытки кинематографистов сделать историю более современной также не увенчались успехом.

Во вторник, 18 января, на видеосервисе Hulu выходит сериал «Как я встретила вашего папу». Главная роль в проекте досталась звезде «Истории Золушки» и «Лиззи Магуайр» Хилари Дафф. Она играет фотографа Софи. Героиня, которой вот-вот исполнилось 30 лет, надеется найти свою любовь. По сюжету девушка рассказывает сыну историю знакомства с его отцом.

Роли в сериале также исполнили Франсиа Рэйса («Втайне от родителей»), Сурадж Шарма («Жизнь Пи»), Том Эйнсли («Версаль»), Тиен Трэн («Кэндимен») и другие. Софи из будущего сыграла Ким Кэтролл («Секс в большом городе»).

Зарубежные критики без энтузиазма встретили новый проект, основанный на популярном в 2000-х и в 2010-х сериале «Как я встретил вашу маму». Эксперты пришли к выводу, что лента, которая позиционируется как продолжение успешного ситкома, слишком очевидно копирует оригинал, не предлагая свежих решений.

Дэйв Немец из TV Line отмечает, что «Как я встретила вашего папу» — не заявленное продолжение, а полноценная перезагрузка. «По сути, это новый взгляд на старую историю... который, к сожалению, не вполне дотягивает до оригинала», — утверждает эксперт.

Как пишет автор IGN Сиддхант Адлаха, сериал «Как я встретила вашего папу» с его многокамерной съёмкой, закадровым смехом и женской кавер-версией оригинальной вступительной темы с порога воспринимается как «отражение оригинального ситкома».

Среди схожих с оригиналом элементов Адлаха называет и основную идею с рассказом истории знакомства, и сюжет, в котором собраны весёлые эпизоды, дружеские встречи и романтические истории. Однако, по словам критика, после введения зрителя в курс дела авторы проекта всё-таки пытаются чем-то удивить аудиторию.

«Когда пилотная серия наконец раскрывает свои карты, становится очевидно, что повествовательная концепция (нового сериала. — RT) не только повторяет оригинальную, но и довольно интригующим образом отходит от неё», — пишет Адлаха.

По мнению Росса Бонэма из Collider, кинематографисты в новом сериале стараются одновременно и сохранить очарование классического ситкома с комедийными сценами с участием группы друзей и закадровым смехом, и реализовать более смелый проект. Так, подавляющее большинство сцен вполне подходит для показа на телевидении в прайм-тайм, однако кое-где поднимаются и очень откровенные темы. Бонэм отмечает, что в целом это неплохо для картины о современных отношениях, однако в сериале подобные эпизоды порой вызывают раздражение — с их помощью сценаристы будто хотят аргументировать актуальность сюжета.

Как пишет автор Variety Кэролайн Фрамке, на протяжении первых эпизодов зрителям неоднократно напоминают, что основное действие разворачивается в 2022 году (а героиня Кэтролл появляется в 2050-м). Однако, по её мнению, шутки и отсылки к настоящему устарели примерно на пять лет.

«В сочетании с приверженностью характерным для оригинального ситкома «Как я встретил вашу маму» сдержанным шуткам, за которыми следуют оглушительные взрывы закадрового смеха, это делает «Как я встретила вашего папу» одним из самых дезориентирующих сериалов последнего времени», — подчёркивает Фрамке.

Она отмечает, что сериал «из кожи вон лезет, чтобы показать, как герои пользуются смартфонами и кольцевыми лампами, но при этом всё равно словно застыл в янтаре середины 2000-х, когда разворачивалось действие оригинального ситкома».

Кадр из сериала «Как я встретила вашего папу»

© imdb.com

По мнению Фрамке, лента могла бы быть более интересной и оригинальной, если бы её авторы сделали собственный проект, действие которого разворачивается в 2000-х. Эксперт подчёркивает, что на пользу такому сериалу пошло бы и участие Хилари Дафф и Джоша Пека, как раз в то время пользовавшихся популярностью на телевидении. А получившаяся лента, по мнению критика, — «лишь причудливое упражнение по переработке ностальгии для современного зрителя, которое при этом умудряется быть совершенно несовременным».

Сиддхант Адлаха также считает сериал недостаточно оригинальным. «Пока он не найдёт собственную точку опоры, ему будет непросто стать чем-то большим, нежели простым напоминанием о гораздо лучшем сериале», — говорится в рецензии.

Критики в целом довольны подбором актёров. Адлаха утверждает, что каст проекта, по сравнению с оригиналом, более убедительно отражает жителей Нью-Йорка, поскольку в новом сериале не каждый центральный персонаж — натурал, белый или уроженец Америки.

По мнению Росса Бонэма, у Хилари Дафф и Криса Лоуэлла хорошая экранная химия, которая поднимает историю на новый уровень. Другие исполнители центральных ролей, полагает рецензент, тоже органичны в своих образах. Сиддхант Адлаха, однако, считает, что характеры некоторых героев недостаточно проработаны. В результате персонажи пусть и по-своему интересны, но не выглядят полностью сформировавшимися личностями.

«Наблюдать за своеобразным взаимодействием этих персонажей — настоящее удовольствие, но многие другие межличностные отношения в сериале слишком безжизненны, чтобы отталкивающийся от характеров юмор действительно работал», — утверждает Адлаха.

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«Как я встретила вашего папу» может похвастаться молодым и талантливым актёрским составом. Однако материал не соответствует их уровню. Ему не хватает остроумия, которым славился оригинал, и он слишком полагается на притянутую за уши сентиментальщину», — вторит коллеге Дэйв Немец.

Он добавляет, что в сериале «временами благодаря немалому обаянию актёров всё получается». Однако автор считает, что, «возможно, придётся долго ждать, прежде чем шоу станет леген... подожди-подожди... дарным». Ещё одной неудачей, по мнению критика, стало решение кинематографистов повторить основную интригу.

«Загадка о том, кто является отцом ребёнка Софи, не так уж и интригует, особенно если помнить, как мучительно долго эта история тянулась в первый раз. Кому захочется вновь проходить через подобное?» — задаётся вопросом Немец.

Бонэм, в свою очередь, отмечает некую свежесть любовных историй — по его словам, «Как я встретила вашего папу» исследует новые отношения, а не копирует то, что работало в оригинале.

«Хотя (в сериале. — RT) по-прежнему присутствуют страдающий от безответной любви главный герой и потенциальный романтический интерес, который пока не вполне верит в любовь, новый ситком более разнообразный и открытый в плане возможного развития любовных историй», — объясняет эксперт.

Первый эпизод сериала «Как я встретил вашу маму» вышел на телеканале CBS осенью 2005 года. Показ ситкома продолжался до 2014-го. За это время удалось выпустить девять сезонов проекта. Сериал был тепло встречен как критиками, так и широкой аудиторией и удостоился восьми премий «Прайм-тайм Эмми» и других наград.