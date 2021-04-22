«Невероятная история»: в США снимут продолжение сериала «Как я встретил вашу маму»

В США работают над продолжением популярного сериала «Как я встретил вашу маму». События десятисерийной ленты под названием «Как я встретила твоего папу» берут начало в наши дни. Героиня расскажет сыну историю своего знакомства с его отцом. Главную женскую роль исполнит звезда «Лиззи Магуайр» Хилари Дафф, а рассказчиком выступит Боб Сагет. В качестве продюсеров в проекте задействованы Картер Бэйс и Крейг Томас, работавшие над оригинальным сериалом.

Видеосервис Hulu анонсировал сиквел популярного сериала «Как я встретил вашу маму». Планируется, что новый проект под названием «Как я встретила твоего папу» будет насчитывать десять эпизодов, сообщает Deadline. Главную роль исполнит Хилари Дафф — звезда таких лент, как «История золушки», «Лиззи Магуайр» и «Агент Коди Бэнкс». Рассказчиком выступит Боб Сагет.

Дафф сыграет женщину по имени Софи, которая, подобно Теду Мосби из оригинального сериала, рассказывает сыну историю своего знакомства с его отцом. Описываемые события берут начало в наши дни, когда Софи и её друзья ищут своё место в жизни и надеются встретить любовь.

Как новый сериал будет связан с лентой «Как я встретил вашу маму», пока неизвестно.

Производством займутся Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, работавшие над проектами «С любовью, Саймон» и «С любовью, Виктор». Они напишут сценарий и будут продюсировать проект вместе с Картером Бэйсом и Крейгом Томасом, приложившими руку к созданию оригинального сериала. Также в качестве продюсеров к ним присоединятся Хилари Дафф и Адам Лонди.

«Дети, я расскажу вам невероятную историю: она о том, как двум сценаристам повезло снимать телешоу своей мечты на протяжении девяти сезонов, а теперь они передают эстафету новой творческой команде, которая полна энтузиазма и готова рассказать свою невероятную историю — историю о том, как я встретила твоего папу», — сказали Бэйс и Томас, намекая на монолог Теда Мосби, открывающий сериал «Как я встретил вашу маму».

Как отмечает президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич, оригинальный проект до сих пор остаётся одной из самых новаторских и любимых зрителями телевизионных комедий. Он подчёркивает, что Аптакер и Бергер предложат собственный взгляд на новую версию истории, в котором будут учтены наработки их предшественников.

«Поклонники сериала требуют продолжения ещё с тех пор, как семь лет назад вышла последняя серия. Наши гениальные продюсеры Айзек и Элизабет, для нас «леген... подожди-подожди... дарные», создали впечатляющую новую историю, которая отдаёт дань уважения оригиналу, но при этом полностью их собственное творение», — добавляет глава 20th Television Кэри Бёрк.

«Как я встретила твоего папу» — не первая попытка снять продолжение популярного сериала. Несколько лет назад компания CBS заказала пилотную серию аналогичной ленты. Главную роль в проекте исполнила Грета Гервиг, а рассказчиком выступила Мег Райан. Однако картина не получила дальнейшего развития.

© Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» (2005)

Премьера сериала «Как я встретил вашу маму» состоялась на телеканале CBS осенью 2005 года. Центральные роли в нём исполнили Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс и Элисон Хэннингэм. Закадровый голос принадлежал Бобу Сагету.

Всего в рамках проекта отсняли девять сезонов, транслировавшихся до 2014 года. Сериал с самого начала стал популярным. Его сравнивали с культовым ситкомом «Друзья»: в обеих лентах в центре сюжета — компания нью-йоркцев, пытающихся найти свою любовь, а многие ключевые события разворачиваются в питейных заведениях. «Как я встретил вашу маму» отличается от «Друзей» главным образом подходом к повествованию — первый характеризуют постоянные скачки во времени, а основная история рассказывается с конца — предшествующие финалу события разворачиваются в воспоминаниях.

Сериал получил высокие оценки как критиков, так и зрителей. Его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 83% и 84% соответственно, а пользователи IMDb оценили «Как я встретил вашу маму» в среднем на 8,3/10.

При этом многие негативно восприняли заключительную серию проекта. На протяжении всех девяти эпизодов сохранялась главная интрига — кто же стал возлюбленной Теда Мосби и матерью его детей. Авторы ленты постоянно оставляли подсказки в разных сериях, а фанаты выстраивали многочисленные теории. Однако в итоге сценаристы отошли от намеченных ранее сюжетных линий и представили неожиданный финал, разочаровавший многих зрителей.

После этого более 22 тыс. фанатов подписали петицию о пересъёмке развязки. Позднее появился альтернативный финал, в большей мере соответствующий ожиданиям поклонников проекта.

Сериал «Как я встретил вашу маму» был удостоен восьми премий «Прайм-тайм Эмми» и других наград. Как отмечают Аптакер и Бергер, проект стал революционным среди ситкомов.