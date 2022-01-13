«Идеальные условия для несчастного случая»: оружейница фильма «Ржавчина» подала в суд на коллегу

Оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, работавшая на съёмках фильма «Ржавчина», где в результате выстрела погибла оператор, подала в суд на коллегу — Сета Кенни. Тот отвечал за поставку боеприпасов на площадку. Согласно обвинениям, именно он принёс коробку, в которой были и холостые, и боевые патроны. Также в заявлении указано, что Кенни изначально пытался переложить вину за произошедшее на Гутьеррес-Рид.

Ханна Гутьеррес-Рид, работавшая оружейницей на съёмках фильма «Ржавчина», где в результате выстрела погибла оператор и был ранен режиссёр, подала в суд на своего коллегу Сета Кенни. Тот отвечал за поставку боеприпасов. В заявлении, опубликованном на сайте Variety, говорится, что именно Кенни принёс на площадку смесь боевых патронов и муляжей, тем самым создав опасную ситуацию, которая привела к трагедии. Также среди ответчиков — компания PDQ Arm and Prop, LLC, предоставлявшая съёмочной группе оружие.

«Ответчики поставили для съёмок фильма «Ржавчина» коробки с боеприпасами, в которых якобы находились холостые патроны, но в действительности в них содержались как холостые, так и боевые патроны», — говорится в заявлении.

В документе также представлена подробная информация о том, как выстраивалась работа на площадке и что произошло в день трагедии. Согласно иску, Ханна Гутьеррес-Рид присоединилась к команде проекта 4 октября 2021 года в качестве оружейника и помощницы по реквизиту. Она попала в подчинение к Саре Захри.

По предоставленным данным, работа на съёмках «Ржавчины» была суматошной и трудоёмкой — фильм снимался с небольшим бюджетом, а оружие использовалось как минимум в половине смен. Команде приходилось выполнять максимум работы с минимальными ресурсами. Суета царила на площадке практически до трагедии, накануне которой неожиданно уволились несколько членов съёмочной группы.

«Появление на съёмочной площадке боевых патронов, чего никто не ожидал, в сочетании с атмосферой хаоса и спешки породило идеальные условия для несчастного случая», — говорится в документе.

В нём указано, что в день трагедии, когда Гутьеррес-Рид прибыла на площадку, Сара Захри уже забрала огнестрельное оружие из сейфа, хотя обычно этим занималась сама Ханна. Тем же утром она обнаружила незамеченную ранее коробку патронов. Надпись на ней гласила, что боеприпасы холостые. Составители заявления утверждают, что коробка появилась со стороны ответчиков.

Ханна Гутьеррес-Рид вместе с коллегами зарядила три пистолета, один из них передали Алеку Болдуину. На время обеденного перерыва Гутьеррес-Рид и Захри заперли все пистолеты в сейфе. Позднее ответственные за реквизит сотрудницы их достали, после чего оружейница оставила коллег. Вернувшись, она увидела, что те отошли от места хранения. Таким образом, пистолеты около пяти минут были без присмотра.

Ханна Гутьеррес-Рид

Legion-Media

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Прежде чем снова передать пистолет Алеку Болдуину, Гутьеррес-Рид прочистила патронник и вставила шестой патрон, который не вошёл туда ранее. Перед этим она убедилась, что боеприпас холостой. Актёра не оказалось на месте. Тогда Гутьеррес-Рид передала оружие ассистенту режиссёра и попросила сообщить ей, когда Болдуин вернётся, — она собиралась ещё раз проверить пистолет. В заявлении сказано, что в течение 15 минут, когда отсутствовала оружейница, пистолет передали Болдуину, и тот начал готовиться к предстоящей сцене. Составители заявления подчёркивают, что репетиция была незапланированной. Вскоре раздался выстрел. Ханны Гутьеррес-Рид в тот момент рядом не было.

«Если бы Ханну позвали обратно, она бы повторно проверила оружие и каждый патрон, а также проинструктировала бы Болдуина относительно безопасного обращения с оружием при перекрёстном выхватывании (пистолета. — RT). Это было её стандартной практикой на съёмках», — указано в материале.

Позднее Сара Захри осмотрела ящик с боеприпасами и выяснила, что в коробке были и другие боевые патроны. Сет Кенни заявил, что они ему не принадлежали.

Также Сет Кенни обвиняется в попытке переложить вину за произошедшее на Ханну Гутьеррес-Рид. В материале указано, что ещё во время работы у них сложились напряжённые отношения.

До трагедии на съёмках звучали случайные выстрелы, в том числе — по вине Захри. Оружейница якобы хотела сообщить об этом руководству, однако Сет Кенни остановил её, напомнив, что она находится в подчинении у Захри. Позднее Кенни жаловался на Гутьеррес-Рид знакомому офицеру из Аризоны. Согласно документу, он говорил, что не хочет работать с оружейницей, и обвинял её в неподобающем общении с Захри.

Кроме того, как указано в заявлении, Кенни общался с офицером сразу после происшествия, когда подробностей о нём практически не было. Уже тогда он заявил, что Гутьеррес-Рид совершила ошибку. В последствии Сет Кенни принимал активное участие в расследовании и пытался обвинить в случившемся Гутьеррес-Рид.

Трагический инцидент на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произошёл 21 октября 2021 года. В результате выстрела, произведённого актёром Алеком Болдуином, погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Вскоре главный осветитель фильма Серж Светной подал в суд на нескольких членов съёмочной группы. Среди них — Болдуин, Ханна Гутьеррес-Рид, продюсеры, помощник режиссёра Дэйв Холлс и другие. Светной объявил их в нарушении техники безопасности. Согласно иску, пистолет побывал в руках у нескольких членов съёмочной группы, и не все проверили, что оружие подготовлено должным образом. Кроме того, в документе указано, что Болдуин вообще не должен был стрелять.

Позднее иск в адрес актёра и других членов команды подала помощница сценариста проекта Мэми Митчелл. Она обвинила кинематографистов в опасном посягательстве, умышленном причинении эмоционального и физического вреда.

В начале декабря 2021-го инцидент прокомментировал Алек Болдуин. В интервью телеканалу ABC он заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а только взвёл и отпустил курок. Актёр подчеркнул, что не чувствует себя виновным в смерти Хатчинс, поскольку был уверен, что пистолет заряжен холостыми патронами, и действовал в соответствии с указаниями оператора.