Возвращение к Тиффани: Руни Мара сыграет Одри Хепбёрн в новом байопике

Режиссёр Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»‎) снимет биографический фильм о голливудской звезде Одри Хепбёрн. Главную роль в ленте исполнит Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»‎), она же выступит продюсером ленты. За сценарий байопика возьмётся Майкл Митник («Винил»).

Американская актриса Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»‎) сыграет Одри Хепбёрн в новом биографическом фильме о британской кинозвезде, производством которого займётся компания Apple Studios. Режиссёром проекта выступит Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»‎). Сценарий к картине напишет Майкл Митник («Винил»).

Также известно, что Руни Мара станет продюсером байопика о Хепбёрн и в такой роли актриса будет выступать уже третий раз. Ранее она продюсировала ленты «Эмануэль и правда о рыбах»‎, а также вместе со своим супругом Хоакином Фениксом взялась за документальный фильм «Конец медицины»‎.

Информация о том, какому периоду жизни Одри Хепбёрн будет посвящена картина, и прочие детали пока не раскрываются.

Руни Мара была дважды номинирована на «Оскар»‎: в 2012 году — за роль в фильме Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона», в 2016 году — за работу в ленте «Кэрол»‎ с Кейт Бланшетт. Лука Гуаданьино тоже был номинирован на премию Американской киноакадемии — в 2018 году за картину «Назови меня своим именем»‎ (фильм получил статуэтку в категории «Лучший адаптированный сценарий»‎).

Это не первая картина об Одри Хепбёрн. В 1993 году в рамках программы «Голливудская коллекция» вышел документальный фильм «Вспоминая Одри Хепбёрн»‎. Лента появилась после смерти актрисы в январе 1993-го. Режиссёрами и сценаристами фильма выступили Джин Фельдман и Сьюзетт Винтер.

Художественная лента «История Одри Хепбёрн» вышла в 2000 году‎. Главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лав Хьюитт, она же выступила в качестве одного из продюсеров картины. Постановщиком «Истории...»‎ стал Стивен Робмен. Фильм охватывает период с раннего детства кинозвезды до 1960-х годов. Зрителей знакомят с деталями жизни британской кинозвезды — её жизнью в Нидерландах, разводом родителей, эмоциональными трудностями, с которыми актриса столкнулась, переехав в США.

Ещё одним документальным фильмом об актрисе стала лента «Одри»‎, её премьера состоялась в конце 2020 года. Созданием картины занималась Хелена Коан, ей помогал сын кинозвезды Шон Хепбёрн Феррер — он рассказал о трудном детстве своей матери. В основу скрипта документальной ленты легла роль Хепбёрн в «Забавной мордашке» 1957 года, где артистка сыграла продавщицу книжного магазина. В съёмках фильма также приняли участие бывший креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер (она рассказала о вкладе Хепбёрн в индустрию моды) и дизайн-директор Tiffany & Co. Джон Лоринг (поведал об истории отношений кинозвезды со знаменитым ювелирным брендом).

Весной 2021-го стало известно, что итальянская компания Wildside (один из продюсеров «Молодого папы»‎) займётся созданием биографического сериала о Хепбёрн. Проект охватит период творческого становления актрисы, а также затронет тему влияния Хепбёрн на моду и кино. Над сериалом работает другой сын актрисы — Лука Дотти. Совместно с журналистом Луиджи Спинолой они стали авторами идеи проекта. За сценарий отвечает Жаклин Хойт.

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Одри Хепбёрн родилась 4 мая 1929 года в Брюсселе, принадлежала к аристократическому роду: её мать была баронессой. Часть детства Хепбёрн провела в оккупированных немцами Нидерландах. Во время Второй мировой войны будущая актриса голодала, что сказалось на её здоровье: Хепбёрн заболела анемией, у неё возникли проблемы с органами дыхания и отёчность. Свою карьеру артистка начинала как танцовщица, обучаясь балету в голландском городе Арнем. В то время Хепбёрн планировала связать жизнь с танцами.

В 1945 году она окончила консерваторию. Первой её крупной работой в кино стала лента «Засекреченные люди», в которой актрисе пригодились занятия танцами (она сыграла артистку балета). Первый «Оскар»‎ актриса получила в 1954 году за лучшую женскую роль в картине «Римские каникулы». Одним из наиболее популярных фильмов с участием Хепбёрн принято считать мелодраму «Завтрак у Тиффани». Написанная для него композиция Moon River стала хитом, а лента дважды удостоилась «Оскара» — за лучшие музыку и песню.

В последние годы жизни Хепбёрн не так много снималась, поскольку большую часть своего времени посвящала работе в ЮНИСЕФ. Последней работой актрисы в кино стала роль в фильме «Всегда». Одри Хепбёрн скончалась 20 января 1993 года в Швейцарии от рака. Ей было 63 года.

