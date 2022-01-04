Киану Ривз в команде Скорсезе и Ди Каприо: что известно о сериале по книге «Дьявол в белом городе»

Киану Ривз может присоединиться к многосерийной экранизации книги Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Ожидается, что в ленте также снимется Леонардо Ди Каприо. Он занимается продюсированием проекта вместе с Мартином Скорсезе. Ди Каприо приобрёл права на экранизацию ещё в 2010 году. Действие книги разворачивается в США в 1890-х. В центре сюжета — известный архитектор Дэниел Хадсон Бёрнем и серийный убийца Генри Холмс.

В понедельник, 3 января, стало известно, что звезда популярных кинофраншиз «Матрица» и «Джон Уик» Киану Ривз может присоединиться к актёрскому составу многосерийной экранизации бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Как отмечает Deadline, этот проект станет первой заметной работой актёра в американском сериале.

«Дьявол в белом городе» представляет собой исторический нон-фикшен, написанный в жанре романа. Произведение разделено на четыре части, действие каждой из них разворачивается в США. Первые три посвящены событиям в Чикаго в первой половине 1890-х. В частности, в 1893 году там состоялась масштабная Всемирная выставка, оказавшая серьёзное влияние на положение Америки в мире. Четвёртая часть переносит читателей в Филадельфию 1895-го.

В центре сюжета книги — двое мужчин. Первый — архитектор Дэниел Хадсон Бёрнем, руководитель строительства выставки, проектировщик ряда известных объектов в США. Среди них — знаменитый небоскрёб Флэтайрон-билдинг на Манхэттене. Второй ключевой персонаж — медик и серийный убийца Генри Холмс. Он открыл гостиницу, в которой убивал постояльцев. Известно, что в здании было множество потайных ходов и коридоров, газовая камера, стол для препарирования и крематорий. Скелеты своих жертв Холмс продавал в медицинские учреждения.

В произведении появляются и другие реальные исторические личности. Среди них — изобретатель Томас Эдисон, эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд и военный и шоумен Буффало Билл, чья история ранее уже становилась основной ряда картин.

«Неустанно вплетает в подлинную историю развлекательный элемент, чтобы придать этой нехудожественной книге драматизм настоящего романа... Нет ничего плохого в том, что правда кажется ещё более странной, чем вымысел», — говорится в рецензии The New York Times.

Инициатором экранизации произведения Эрика Ларсона выступил Леонардо Ди Каприо — он купил права ещё в 2010 году. Ожидается, что актёр сыграет Генри Холмса. Как и для Ривза, для Ди Каприо роль в экранизации «Дьявола в белом городе» станет первой заметной работой в сериале. Ранее артист участвовал в съёмках нескольких многосерийных проектов на заре своей карьеры. В них он играл второстепенных персонажей.

Леонардо Ди Каприо также занимается продюсированием нового проекта вместе с оскароносным режиссёром Мартином Скорсезе. Ранее кинематографисты работали над такими популярными лентами, как «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Отступники», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор».

Также среди продюсеров — Рик Йорн («Авиатор», «Волк с Уолл-стрит»), Эмма Тиллинджер Коскофф («Волк с Уолл-стрит», «Отступники»), Дженнифер Дэвиссон («Выживший», «Робин Гуд: Начало») и Стейси Шер («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый»).

К настоящему моменту известно, что первые два эпизода сериала поставит Тодд Филд. В числе его прошлых режиссёрских проектов — драма «Как малые дети» и сериал в жанре фэнтези «Карнавал».

Сериал выйдет на видеосервисе Hulu.

Дэниел Хадсон Бёрнем и Генри Холмс

© Getty Images / murderpedia.org

Экранизация «Дьявола в белом городе» станет первым художественным проектом, посвящённым историям Дэниела Хадсона Бёрнема и Генри Холмса, однако оба героя ранее уже упоминались в ряде картин. Так, имя Бёрнема звучит в сериале «Как я встретил вашу маму». Также отсылка к нему присутствует в одном из эпизодов сериала «Рассказ служанки».

Генри Холмс стал прототипом Джеймса Марча — одного из героев сериала «Американская история ужасов». Его сыграл актёр Эван Питерс («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Герой, как и Холмс, владеет отелем, имеющим множество потайных ходов. Там Марч ради развлечения совершает многочисленные убийства.

Призрак Генри Холмса появляется в одним из эпизодов сериала «Сверхъестественное». По сюжету он продолжает убивать в жилом доме, построенном на месте казни героя. Дину и Сэму Винчестерам удаётся спасти похищенных призраком девушек и избавиться от него самого.

Также Генри Холмс в исполнении Джоэля Джонстоуна («Агенты «Щ.И.Т») фигурирует в сериале «Вне времени».