«Не оглянешься — и святки»: тест RT об истории и обычаях русского Рождества

Рождество Христово — один из самых важных праздников для христиан всего мира. В России его обычаи и традиции частично наложились на дохристианские, которые были связаны с ритуалами конца и начала года. Этот сплав из двух верований и создал особую традицию встречи Рождества. Что вы знаете о ней? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Гальперин