«Десять очков с Гриффиндора»: Эмму Уотсон обвинили в антисемитизме

Представитель израильских властей обвинил британскую актрису Эмму Уотсон в антисемитизме. На странице Уотсон в Instagram появилось фото с палестинскими демонстрантами и цитатой учёной и феминистки Сары Ахмед о солидарности. Кроме того, телеведущий Джон Стюарт в своём подкасте заявил, что внешний вид представленных в фильмах серии «Гарри Поттер» гоблинов напоминает антисемитские карикатуры на евреев.

В начале января 2022 года британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, столкнулась с обвинениями в антисемитизме. На странице Уотсон в Instagram появилась фотография с палестинскими демонстрантами и подписью «Солидарность — это глагол». Пост сопровождался цитатой учёной и феминистки Сары Ахмед.

«Солидарность не предполагает, что наша борьба — одна и та же борьба, или что наша боль — одна и та же боль, или что мы разделяем одни и те же надежды на будущее. Солидарность подразумевает приверженность делу и труд, а также признание того, что, даже если наши переживания различны, а жизни и тела не схожи, мы всё равно существуем бок о бок», — говорится в сообщении.

Большинство подписчиков Эммы Уотсон поддержали артистку, некоторые отметили, что она отстаивает правду и справедливость.

«Это так трогательно, большое спасибо, Эмма, что говорите об этой гуманистической борьбе и проливаете на неё свет», — пишет одна из пользовательниц.

«Отважная королева, настоящая гриффиндорка с чистым сердцем», — говорится в другом комментарии.

Тем не менее публикация вызвала негативную реакцию представителей израильских властей. Так, израильский постпред при ООН Дани Данон выложил скриншот публикации Уотсон в Twitter с комментарием: «Десять очков с Гриффиндора за антисемитизм».

Также пост раскритиковал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

«Художественный вымысел хорош в «Гарри Поттере», но в реальности он не работает. Если бы это было так, то волшебство, используемое в магическом мире, могло бы искоренить зло, творимое ХАМАС (которое угнетает женщин и стремится уничтожить Израиль) и Палестинской национальной администрацией (которая поддерживает терроризм). Я был бы только за!» — пишет Эрдан.

На заявления отреагировал британский политик Алекс Собел. Он обвинил Дани Данона в извращении смысла антисемитизма.

«50 очков с (партии. — RT) «Ликуд» за введение в заблуждение касательно антисемитизма. Это не поможет никому в еврейской диаспоре», — подчёркивает Собел.

Своё несогласие с критикой в адрес Эммы Уотсон выразила американская активистка Ли Гринберг. Она сделала репост публикации Данона и заявила, что его реакция — «идеальный пример насквозь циничного и недобросовестного использования антисемитизма с целью помешать элементарным проявлениям солидарности с палестинским народом».

Интересно, что в профиле Эммы Уотсон в Instagram, где появилась резонансная публикация, указано, что страницей управляет анонимный феминистский коллектив. Причастна ли к публикации сама актриса, неизвестно.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

© kinopoisk.ru

Ранее американский ведущий Джон Стюарт, еврей по происхождению, в своём подкасте обвинил в антисемитизме автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Причиной послужил внешний вид гоблинов, которые появляются в фильмах серии. Стюарт утверждает, что герои, работающие в банке «Гринготтс», похожи на антисемитские карикатуры евреев, представленные в книге 1903 года «Протоколы сионских мудрецов».

«Я спрашиваю людей: «Вы видели фильмы о «Гарри Поттере»?.. Видели сцены в банке «Гринготтс»?.. Знаете, кто управляет этим банком?.. Евреи!» — рассказывает Джон Стюарт.

По словам ведущего, люди, которым он показывает изображение из книги, считают, что это иллюстрация к «Гарри Поттеру».

«Увидев это на экране, я ожидал, что общественность возмутится: «Чёрт побери! Роулинг не могла просто запихнуть в магический мир евреев, чтобы они управляли там чёртовым подземным банком». Но все просто пожали плечами — «Волшебники!». Это было так странно», — отмечает Джон Стюарт.

Ранее из-за высказываний на тему обострения палестино-израильского конфликта в центре скандала оказалась исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот. Актриса рассказала на своей странице в Twitter о переживаниях за израильский народ, а также выразила надежду на прекращение конфликта.

Также по теме «Чудо-женщина — злодей»: почему в сети начался новый виток травли Галь Гадот Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот оказалась в центре нового скандала после высказывания на тему обострения...

«Сердце разрывается. Моя страна охвачена войной. Я переживаю за свою семью, за своих друзей. Переживаю за свой народ. Этот порочный круг продолжается слишком долго. Израиль заслуживает жить как свободная и безопасная страна. Того же заслуживают наши соседи. Я посвящаю свои молитвы жертвам и их родным. Молюсь, чтобы эта невообразимая вражда прекратилась. Молюсь, чтобы наши лидеры нашли выход, чтобы мы могли мирно сосуществовать. Молюсь о лучших временах», — написала Гадот.

Некоторых пользователей социальных сетей задело, что актриса использует слово «соседи» по отношению к палестинцам, что, по мнению блогеров, оскорбляет жителей страны. Другие заявили, что в конфликте только израильская сторона проявляет враждебность. Галь Гадот обвинили в расизме и поддержке геноцида.

Кое-кто вспомнил, что Гадот сама ранее служила в Вооружённых силах Израиля, и обвинил её в убийствах. При этом актриса в одном из интервью рассказывала, что выполняла обязанности фитнес-инструктора. Пользователи соцсетей призвали зрителей бойкотировать фильмы с Гадот.