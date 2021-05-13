«Чудо-женщина — злодей»: почему в сети начался новый виток травли Галь Гадот

Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот оказалась в центре нового скандала после высказывания на тему обострения палестино-израильского конфликта. Актриса отметила, что беспокоится за израильский народ, и выразила надежду на установление мирных отношений между двумя странами. Однако многие пользователи сети раскритиковали её заявление. Гадот обвинили в расизме, оскорблении палестинцев и поддержке геноцида. Некоторые призывают студию Warner Bros. отстранить актрису от съёмок в фильмах по комиксам DC.

Актриса и бывшая служащая Вооружённых сил Израиля Галь Гадот, известная прежде всего благодаря роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC, высказалась на тему обострения палестино-израильского конфликта. На своей странице в Twitter Гадот заявила, что беспокоится за своих близких и весь израильский народ, и выразила надежду на прекращение вражды между двумя странами.

«Сердце разрывается. Моя страна охвачена войной. Я переживаю за свою семью, за своих друзей. Переживаю за свой народ. Этот порочный круг продолжается слишком долго. Израиль заслуживает жить как свободная и безопасная страна. Того же заслуживают наши соседи. Я посвящаю свои молитвы жертвам и их родным. Молюсь, чтобы эта невообразимая вражда прекратилась. Молюсь, чтобы наши лидеры нашли выход, чтобы мы могли мирно сосуществовать. Молюсь о лучших временах», — написала актриса.

Публикация вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Многие обратили внимание на то, что, говоря о палестинцах, Галь Гадот использует слово «соседи». Это, по мнению блогеров, оскорбляет жителей страны.

«То, что Галь Гадот ни разу не сказала «Палестина» или «палестинцы», а вместо этого называет их соседями, говорит о многом. Её отказ упоминать Палестину/палестинцев подкрепляет идею о том, что палестинской идентичности не существует. Палестина очень даже реальна. Кроме того, называть палестинцев соседями — оскорбительно, это преуменьшает серьёзность израильской оккупации и колонизации Палестины», — утверждает один из комментаторов.

Некоторые блогеры полагают, что происходящее между Израилем и Палестиной нельзя назвать войной. На их взгляд, враждебность проявляет только израильская сторона.

«Как можно желать, «чтобы вражда прекратилась», когда враждебность здесь проявляете только вы? Просто прекратите враждебные действия, прекратите нападать на людей! Верните им их землю!» — пишет один из пользователей Twitter.

How can you want the "hostility to end" when y'all are the only ones who are hostile ?? Just stop being hostile, stop attacking people ?????? Give them their land back ?? https://t.co/ZKpfNgRNX8 — Nya⁷ (prod. JK) (@sehrien) May 12, 2021

«Не думаю, что можно назвать войной ситуацию, в которой у одной стороны танки, ракеты и стрелковое оружие, а у другой… камни. И ещё: каким на х** образом, по-вашему, можно прийти к миру, когда израильские силы нападают на палестинцев, когда они молятся?!» — говорится в публикации блогера из Египта.

Один из американцев сравнил Галь Гадот с героем фильма «Молчание ягнят» Буффало Биллом, который называл соседкой свою жертву, которую держал в колодце. Другие блогеры обвинили Гадот в расизме и поддержке геноцида.

This is like Buffalo Bill in Silence of the Lambs calling the girl in the well his "neighbor." https://t.co/LhdXVaKiZb — Brian Gaar (@briangaar) May 13, 2021

«Оказывается, Чудо-женщина на самом деле — злодей, который поддерживает апартеид, поселенческий колониализм и военную оккупацию», — заявил один из авторов.

Несколько человек напомнили, что Галь Гадот два года служила в Армии обороны Израиля. Это стало поводом для обвинений актрисы в убийствах.

«Мисс ЦАХАЛ, у тебя самой, возможно, руки в крови. @GalGadot, сколько палестинцев ты убила?» — пишут в соцсетях. В одном из своих интервью Галь Гадот рассказывала, что во время службы исполняла обязанности фитнес-инструктора.

Многие пользователи призывают кинозрителей бойкотировать фильмы с участием Галь Гадот. Один комментатор из США вспомнил о скандале с Лю Ифэй, исполнившей главную роль в ленте «Мулан» — та поддержала действия полиции Гонконга во время протестов летом 2019 года. Фильм критиковали и по другим причинам. В результате лента, ориентированная в первую очередь на китайский рынок, провалилась в прокате. Автор публикации считает, что подобная судьба должна постичь проекты с Гадот.

Celebrities who whitewash Israeli crimes should be boycott - remember when people boycotted Mulan because the actress supported china’s policies in Hong Kong ? #IsraelTerroristhttps://t.co/QCFzyqWrSF — Yi 依依 (@jennydancingcat) May 12, 2021

Некоторые фанаты фильмов по комиксам DC заявили, что больше не желают видеть Чудо-женщину в исполнении Гадот. Кое-кто и вовсе отныне не собирается смотреть проекты DC. Студию Warner Bros. призывают отстранить актрису от участия в будущих фильмах вселенной и заменить её, например, на Тейлор Свифт.

«@GalGadot — сионистка, служившая в Армии обороны Израиля. @wbpictures следует серьёзно подумать о том, чтобы найти ей замену в качестве @WonderWomanFilm. Галь Гадот отстаивает всё то, против чего выступает и должна бороться Чудо-женщина!» — пишет пользователь Twitter.

«Я большой поклонник вселенной DC, но смотреть фильмы по её мотивам больше не буду», — говорится в публикации блогера из Саудовской Аравии.





#CancelGalGadot

I don't wanna ever see her again playing Wonder Woman.

I'd very much like it if DC gives the role to Taylor Swift😠. pic.twitter.com/aTDIGevUEx — فلاح الكتلوني ✪ (@falah_barcloni) May 12, 2021

Некоторые высказались в поддержку актрисы. Они обратили внимание на то, что Гадот всего лишь беспокоится о ситуации у себя на родине, что вполне понятно.

«Столько ненависти и оскорблений в её адрес за то, что она поддерживает свою страну, — это нечто за гранью вероятного. У неё есть полное право поддерживать свою страну, и ничего плохого в её заявлении нет», — считает блогер.

Автор другого поста, израильтянин, подчеркнул, что Галь Гадот, как и все остальные, «молится о мире», тогда как «мир, которым манипулируют политики, стремится к ненависти и войне».

Блогер отметил, что в конфликте между Израилем и Палестиной страдают обе стороны, и отрицание этого факта говорит о проявлении дискриминации и бесчеловечности.

«Очень легко распинать Израиль как государство, забывая, что речь здесь идёт о живых людях. С обеих сторон есть жертвы, и любой, кто этого не видит, расписывается в своей бесчеловечности. Когда Трамп бросал детей в клетки, мною здесь не озвучивались призывы в духе: «Отправьте всех американцев обратно в Освенцим». Двойные стандарты тут просто поражают», — пишет автор.

Looking at the responses in disbelief. She's praying for PEACE. That's what we ALL want. And the world, manipulated by politicians, is seeking hate and war. It's so easy to crucify Israel as an entity, ignoring the fact there are people here. There are victims on both sides and https://t.co/3O5N5TcsJO — Liron (@LironD) May 12, 2021

Ранее Галь Гадот уже не раз оказывалась в центре скандалов. Споры вызывало участие актрисы в деятельности израильской армии. В 2017 году Министерство экономики Ливана запретило выпуск «Чудо-женщины» из-за войны с Израилем, которая формально идёт с 1948 года.

Ещё один резонансный случай произошёл в 2020 году. Галь Гадот утвердили на главную роль в фильме о Клеопатре. Однако новость вызвала негативную реакцию пользователей сети, посчитавших некорректным отдавать эту роль белой актрисе.