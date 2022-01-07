Картина праздника: тест RT о Новом годе и Рождестве в живописи
Зимние праздники всегда служили источником вдохновения для художников. Рождественские ярмарки и вечера у ёлки, новогодний маскарад и праздничные тосты — это и многое другое нашло своё место на полотнах мастеров самых разных направлений и жанров. Что вы знаете о Новом годе и Рождестве в русской живописи? Проверьте себя с тестом RT.
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