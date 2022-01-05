От Рождества к Новому году: тест RT о зимних праздниках в русской литературе

До революции Рождество было главным зимним праздником в России. После 1917 года религиозное торжество уступило место светскому. Рождество и Новый год в равной степени вдохновляли русских писателей и поэтов. Николай Гоголь, Александр Куприн, Антон Чехов, Николай Лесков и многие другие литераторы писали святочные рассказы, обращались к народным традициям, фольклору и зачастую — к собственным воспоминаниям. Что вы знаете о зимних праздниках в произведениях русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.

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