Под бой курантов: тест RT об истории новогодних традиций

Подавляющее большинство россиян (76%) собираются встретить предстоящий Новый год дома, в кругу близких. С домашним праздником связано много традиций: украшение ёлки игрушками и гирляндами, ожидание детьми Деда Мороза. Все они имеют историческую основу: какие-то существуют со времён Петра I, какие-то появились в советские годы. Что вы знаете об истории празднования Нового года? Проверьте себя с тестом RT.

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© Konstantin Kokoshkin