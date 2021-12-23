«Думал, если происходит по согласию, то всё в порядке»: Джеймс Франко признался в половых связях со своими студентками

Джеймс Франко рассказал, что вступал в половые отношения со студентками своей актёрской школы. Артист заявил, что считал это нормальным, поскольку всё происходило по обоюдному согласию, однако теперь раскаивается в произошедшем. Также он признался, что много лет страдал от сексуальной зависимости. Ранее студентки обвинили Франко в принуждении их к обнажению и участию в откровенных сценах и оргиях.

Американский актёр, режиссёр и продюсер Джеймс Франко в интервью SiriusXM прокомментировал ранее выдвинутые против него обвинения. По словам студенток актёрской школы Франко Studio 4, их принуждали к обнажению и участию в откровенных сценах.

Кинематографист рассказал, что в его школе проводилось занятие под названием «Постельные сцены» (Sex Scenes), однако на нём студенты не учились работе в откровенных сценах. Уроки были посвящены романтическим отношениям в целом.

«Самым глупым или одним из самых глупых моих поступков в школе было дать одному из своих курсов, а точнее мастер-классу, название «Постельные сцены». Я не учил людей сниматься в постельных, интимных сценах или чему-то подобному. Это было просто броское название... Лучше бы назвал этот курс «Современная романтика» или как-то так. Там люди отрабатывали сценки о собственных романтических переживаниях, о том, через что сейчас проходит молодёжь: будь то знакомства в приложениях для свиданий, расставания, просто неудачные свидания и прочие подобные ситуации», — утверждает Джеймс Франко.

Он подчеркнул, что на занятиях «сцен секса не было».

Отвечая на вопрос журналиста о том, что могло послужить поводом для выдвинутых обвинений, артист признался, что имел половые связи со своими студентками.

«Признаюсь: действительно бывало так, что я спал с учащимися, но ни с кем из слушателей того мастер-класса подобного не было. Но в период моей преподавательской деятельности я спал с учащимися, и это было неправильно», — подчёркивает Франко. По его словам, на тот момент он думал, что «если всё происходит по согласию, то всё в порядке».

Кинематографист подчеркнул, что открывал школу не ради того, чтобы иметь возможность вступать в отношения со своими подопечными, а также рассказал о лечении от злоупотребления психоактивными веществами и продолжительной сексуальной зависимости, которая была для него «невероятно мощным наркотиком».

«Успех у женщин тоже стал для меня огромным источником чувства признания. Уверен, вы можете угадать: проблема в том, что, как и в случае с любым другим наркотиком, его никогда не бывает достаточно», — объясняет артист.

Джеймс Франко напомнил, что жалобы на его поведение появились в 2018 году. Тогда артист был не готов комментировать происходящее.

«Тогда я рассудил так: «Промолчу. Возьму паузу». Казалось, в тот момент лучше ничего не говорить. Я вызвал недовольство некоторых людей, и мне нужно было прислушаться», — вспоминает Франко.

По его словам, он понимал, что его проблема может быть значительно масштабнее, чем казалось на первый взгляд.

«Писатель Деймон Янг говорил, что в таких случаях человек инстинктивно пытается остановить происходящее: хочется встать у этого на пути, сделать всё необходимое, принести извинения, уладить ситуацию. Но это мешает заниматься работой и не даёт углубиться в суть. Что бы ты ни сделал, даже если это было сделано по ошибке или ты просто сказал что-то неуместное и так далее, возможно, это лишь верхушка айсберга, сформированного таким поведением и образом действий, а также замутнённостью самовосприятия. И такую проблему в одночасье не решить», — рассказывает артист.

Некоторые пользователи социальных сетей благосклонно восприняли признание Джеймса Франко, заявив, однако, что сексуальная зависимость не избавляет его от ответственности за содеянное.

«То, что он сделал, нельзя забыть или простить, но хочу сказать, что то, как он подошёл к решению данных проблем, заслуживает похвалы. Он не стал корчить из себя знаменитость, не стал упираться и требовать, чтобы его услышали. Он поступил по-взрослому, проглотил своё эго, слушал и учился», — пишет блогер.

Другой пользователь заявил, что «сексуальная зависимость» — это не психиатрический диагноз, а паршивая попытка Джеймса Франко оправдаться за его непростительную сексуальную эксплуатацию учащихся».

«Это же не чёртова высшая математика! Речь о разнице между тем, чтобы взять на себя ответственность, и попыткой уйти от неё. Джеймс Франко домогался и насиловал», — говорится ещё в одном сообщении. Блогер вспоминает, что в сексуальной зависимости ранее также признавался Дэвид Духовны, однако его никто не обвинял в неправомерном поведении. Франко же, по мнению автора, пытается найти оправдание своим «сексуальным злоупотреблениям».

«Он пытается сделать так, чтобы его «сексуальные злоупотребления» выглядели как: «О нет, я ошибся и слишком много занимался сексом», а не как: «Я домогался и насиловал», — пишет автор.

В начале 2018 года издание Los Angeles Times выпустило материал, в котором говорилось, что пять женщин обвинили Джеймса Франко в неприемлемом сексуальном поведении. Большая часть жалоб поступила от бывших студенток его киношколы. По словам Сары Титер-Каплан, мужчина настоял, чтобы в постельных сценах ленты «Долгий дом» девушки снимались топлес, а не в специальном белье. Другим студенткам от Франко поступали предложения сняться голыми в его картине. Ещё одна девушка заявила, что актёр принудил её к оральному сексу.

В 2019-м Титер-Каплан и Тони Гаал обвинили Франко и продюсеров, которые с ним сотрудничали, в «вопиющих нарушениях в отношении сотен учащихся». Девушки подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором утверждалось, что руководство школы обещало привлечь учеников к проектам кинокомпании Rabbit Bandini Productions. Согласно заявлению истцов, роли получали студентки, которые были готовы удовлетворить экстравагантные запросы руководителей Studio 4.

Например, приветствовалось «появление актрис и студенток топлес», участие в постельных сценах, оргиях, обнажения без необходимости. Также, согласно судебному иску, «ответчики вынудили истиц и всех остальных студентов передать актёрской школе права на проведение прослушиваний и съёмку обнажённых и сексуальных сцен с их участием»‎.

Летом 2021-го Франко согласился выплатить студенткам компенсацию в размере более $2,2 млн, чтобы урегулировать иск, согласно которому он принуждал учениц участвовать в постельных сценах на камеру. Из этой суммы Титер-Каплан получила $670,5 тыс., а Гаал — $223,5 тыс. Оставшиеся деньги должны были распределить между другими студентами и юристами.