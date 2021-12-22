В номинации представлены: фильм «Разжимая кулаки» от России не вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Американская киноакадемия обнародовала шорт-листы премии «Оскар» в десяти категориях. Драматическая лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки», выдвинутая от России, не вошла в число претендентов. Борьбу за престижную награду в номинации «Международный художественный фильм» продолжит картина финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6», снятая при участии России. Одну из главных ролей в проекте исполнил Юра Борисов. Также среди претендентов на «Оскар» — российский постановщик Антон Дьяков, снявший короткометражную анимационную ленту «БоксБалет».

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила фильмы, которые могут получить номинацию на премию «Оскар» в 2022 году. Короткие списки оглашены для десяти номинаций, в том числе для номинации «Международный художественный фильм». Лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки», выдвинутая от России, не вошла в число претендентов на премию.

В фильме рассказывается о жизни молодой осетинки Ады и её семьи в шахтёрском городке. Отец строго воспитывает детей. Устав от гиперопеки, старший брат Ады сбежал на заработки. Сама девушка также готовится к побегу. Однако начать самостоятельную жизнь оказывается сложнее, чем представляла героиня.

Премьера картины «Разжимая кулаки» состоялась в июле 2021 года. Фильм был представлен в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получил высокую оценку критиков. Зарубежные эксперты отмечают несентиментальный подход режиссёра к раскрытию истории, идущий на пользу картине, и убедительное изображение непростых социальных и психологических условий, в которых оказались герои. Рейтинг свежести фильма на портале Rotten Tomatoes составляет 88%.

На Каннском кинофестивале лента была удостоена Гран-при в своей секции. Также фильм получил премию Европейской киноакадемии за лучший монтаж и стал лауреатом кинофестивалей в Денвере и Иерусалиме.

В список проектов, которые продолжат борьбу за «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм», вошла драматическая лента «Купе номер 6», снятая в копродукции Финляндии, России, Германии и Эстонии. Она была выдвинута от Финляндии.

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Действие фильма разворачивается в России в конце 1990-х. Студентка из Финляндии Лора отправляется на поезде в путешествие из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть на петроглифы. Её попутчиком становится шахтёр Лёха в исполнении Юры Борисова. Отношения у героев сначала не складываются, однако постепенно Лора и Лёха находят некоторые точки соприкосновения. В итоге герои помогают друг другу по-новому взглянуть на жизнь.

У «Купе номер 6» также яркая фестивальная судьба. Фильм получил две награды на Каннском кинофестивале и удостоился призов на смотрах в Котбусе, Битоле, Иерусалиме, Сан-Паулу и Вальядолиде. В середине декабря стало известно, что лента номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди претендентов на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм» также ленты «Великая свобода» (Себастьян Майзе, Австрия), Playground (Лаура Вандел, Бельгия), «Лунана: Як в классной комнате» (Паво Чойнинг Доржи, Бутан), «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен, Дания), «Я создан для тебя» (Мария Шрадер, Германия), «Агнец» (Вальдимар Йоханнссон, Исландия), «Герой» (Асгар Фархади, Иран), «Рука бога» (Паоло Соррентино, Италия), «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути, Япония), «Улей» (Блерта Басхолли, Косово), «Молитвы об украденных» (Татьяна Уэсо, Мексика), «Худший человек на свете» (Йоаким Триер, Норвегия), Plaza Catedral (Абнер Бенаим, Панама) и «Самый лучший босс» (Фернандо Леон Де Араноа, Испания).

В 2021 году на соискание премии «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм» были выдвинуты картины из 93 стран. Все претенденты на награду должны отвечать ряду требований. Так, в номинацию попадают полнометражные картины (их продолжительность — не менее 40 минут), снятые за пределами США и включающие преимущественно (более 50%) неанглоязычные диалоги.

Американская академия кинематографических искусств и наук также назвала фильмы, попавшие в короткие списки в номинациях «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Лучший грим и причёски», «Лучшая музыка», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «Лучшие визуальные эффекты».

В пяти из них представлен 25-й фильм бондианы «Не время умирать». В четырёх — фантастический боевик Дени Вильнёва «Дюна», экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта.

На номинацию в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» претендует философская работа российского постановщика Антона Дьякова «БоксБалет».

Список номинантов на премию «Оскар» будет объявлен 8 февраля 2022 года. Торжественная церемония вручения наград состоится 27 марта.