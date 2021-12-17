«Я не пересекал эту черту»: Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Две американки обвинили актёра Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в изнасилованиях. Они утверждают, что инциденты произошли в 2004 и 2015 годах. Сам артист отрицает обвинения. По его словам, он всегда встречался с девушками исключительно по обоюдному согласию. Полиция не начинала расследование в отношении Нота, так как официальных заявлений с обвинениями в адрес актёра не поступало.

Американского актёра Криса Нота, известного прежде всего по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», а также во всех его продолжениях, обвиняют в изнасиловании. Как пишет The Hollywood Reporter, ранее в редакцию обратились две незнакомые друг с другом женщины — 40-летняя Зои и 31-летняя Лили (имена изменены). Обе заявили, что артист изнасиловал их — одну в 2004-м в Лос-Анджелесе, а другую в 2015 году в Нью-Йорке.

По словам Зои, в 2004 году она работала в компании, в офисе которой регулярно бывал Нот и другие звёзды. Артист якобы неоднократно оставлял девушке голосовые сообщения, что казалось странным её руководителю.

Зои утверждает, что однажды Крис Нот пригласил её в бассейн. Она отправилась на встречу вместе с подругой. Втроём они общались в джакузи, после чего Нот сказал, что ему нужно в апартаменты. Актёр оставил Зои книгу и попросил занести ему. Когда девушка пришла к артисту, он якобы поцеловал её, а потом изнасиловал. Затем она пошла в апартаменты подруги, которая жила в том же здании.

«Она сразу же пошла в дамскую комнату. Когда она оттуда вышла, то была очень отстранённой, вела себя несколько холодно, а она очень общительный, добрый и дружелюбный человек. Эта смена характера в ней казалась очень странной», — рассказала подруга.

По словам Зои, после этого инцидента ей потребовалась медицинская помощь — врачи наложили швы. Кроме того, у неё возникли проблемы психологического характера. Тем не менее она не стала придавать историю широкой огласке, опасаясь, что её уволят.

В свою очередь, Лили рассказала, что встретила Криса Нота, когда работала в ночном клубе.

«Он ко мне клеился, это точно. Мне было приятно. Я знала, что он женат, и мне стыдно это признавать», — говорит она.

По её словам, актёр пригласил её на ужин. Они встретились в ресторане, однако на тот момент кухня уже была закрыта. Они пили вино и общались. Позднее Нот позвал Лили к себе. Девушка согласилась.

«Мы слушали музыку, у него много книг по искусству и моде. Он попытался меня поцеловать. Я осторожно поддалась. Он старше меня и выглядел старше. Он всё подкатывал и подкатывал, и мне нужно было твёрже сказать нет и уйти. А в следующее мгновение он уже стоял передо мной, спустив брюки», — вспоминает Лили.

Она утверждает, что тогда Крис Нот изнасиловал её. Больше они не виделись, однако некоторое время переписывались.

По данным The Hollywood Reporter, в одном из сообщений от Нота говорилось: «Кстати, должен спросить, понравилась ли тебе ночь, которую мы вместе провели на прошлой неделе. Мне было весело, но я не знаю, что чувствуешь ты».

«Хмм… Я определённо приятно провела время в компании с тобой. Мы отлично пообщались. Не буду вдаваться в детали в смс, но я немного чувствую, как будто меня использовали», — отвечала Лили. В дальнейшей переписке Нот предлагал ей встретиться ещё раз, на что девушка реагировала дружелюбно, но уклончиво. В какой-то момент она дала своё согласие на ужин, однако отменила встречу.

Сам Крис Нот в беседе с The Hollywood Reporter опроверг обвинения и подчеркнул, что всегда встречался с девушками только по обоюдному согласию.

«Обвинения в мой адрес, сделанные людьми, которых я встретил многие годы, даже десятилетия назад, являются категорически ложными. Такие истории могут быть о событиях хоть тридцатилетней, хоть тридцатидневной давности, но «Нет!» всегда означает «Нет!» — и я не пересекал эту черту. Все свидания были по взаимному согласию. Трудно не подвергнуть сомнению, в какое время появились эти истории. Я точно не знаю, почему они всплыли именно сейчас, но знаю вот что: я не насиловал этих женщин», — говорит артист.

В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что Зои обращалась в отделение, однако не оставила официального заявления с обвинениями в адрес Криса Нота, поэтому в настоящее время расследование не ведётся. Нанятый артистом юрист подтвердил, что по этому вопросу с Ноттом никто не общался.

«С Крисом или его представителями никто из правоохранительных органов не связывался. Очевидно, если кто-то с ним свяжется, мы будем сотрудничать в полной мере», — цитирует юриста Deadline.

© Кадр из сериала «И просто так»

После выдвинутых обвинений производитель тренажёров Peloton удалил из YouTube рекламу с участием Криса Нота. Помимо этого, компания избавилась от упоминаний и ссылок на ролик в своих аккаунтах в соцсетях.

«Каждое обвинение в сексуальном насилии должно быть воспринято со всей серьёзностью. Мы были не в курсе этих обвинений, когда взяли Криса Нота на роль в нашем ответе на перезапуск на канале HBO. Пока мы пытаемся получить больше информации, прекратили рекламу этого видео и заархивировали связанные с ним публикации в социальных сетях», — заявил представитель Peloton изданию Deadline

Это не первый случай, когда провокационные новости оказывают влияние на профессиональную деятельность артистов. Например, компания Sony избавилась от промо-видео PlayStation 5 с участием рэпера Трэвиса Скотта.

Это произошло после того, как в ноябре 2021-го на фестивале музыканта Astroworld в результате давки погибли десять человек. Вдобавок из видеоигры Fortnite удалили раздел внутреннего магазина, где была возможность купить танцевальную эмоцию с фрагментом одного из треков Трэвиса Скотта. Сам артист сообщил, что, выступая на концерте, он не знал об инцидентах в толпе и о том, что произошла трагедия.

В начале 2021 года звукозаписывающая компания Loma Vista перестала продвигать новую пластинку рок-певца Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в психологическом и физическом насилии. В числе тех, кто высказал претензии, оказалась актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада», «Милдред Пирс»). В результате эпизод с Мэнсоном удалили из антологии хорроров «Калейдоскоп ужасов» и сериала «Американские боги».

В конце 2020 года пользователи американского Netflix стали жаловаться, что с платформы исчезли фильмы с Джонни Деппом. Кроме того, студия Warner Bros. попросила артиста отказаться от роли волшебника Гриндевальда в будущих фильмах серии «Фантастические твари». Это произошло после того, как Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun. Актёр обвинил газету в клевете за материал, в котором журналисты написали, что он избивал свою супругу Эмбер Хёрд, с которой впоследствии развёлся.

В 2018-м журнал Vanity Fair удалил актёра Джеймса Франко с общей фотографии, подготовленной для обложки. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, о которых заявили пять женщин. Из-за этого инцидента Франко отказались номинировать на премию «Оскар»‎. Сам актёр всё отрицает. Кроме того, он является сторонником движения Time's Up, созданного, чтобы противодействовать харассменту.