Новые злодеи — хорошо забытые старые: в российский прокат вышел фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

В российских кинотеатрах начался показ фильма Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Картина стала продолжением истории о супергерое в киновселенной Marvel. По сюжету, личность Человека-паука рассекречена, и теперь во всём мире знают, что это Питер Паркер. Главный герой пытается всё исправить и обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Но что-то идёт не так, и Паркеру приходится встретиться с врагами Человека-паука из других реальностей. Лента получилась настоящим ностальгическим единством франшизы об этом супергерое с множеством отсылок к предыдущим фильмам.

В среду, 15 декабря, в российский прокат вышел фантастический боевик «Человек-паук: Нет пути домой» — третья лента о супергерое с Томом Холландом в главной роли. В фильме также снялся Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль трансформирующего пространство и время Доктора Стрэнджа. Возлюбленную Питера Паркера вновь сыграла Зендея, а лучшего друга — Джейкоб Баталон.

Режиссёром выступил Джон Уоттс, поставивший две предыдущие картины о Человеке-пауке в киновселенной Marvel (в 2015-м Sony и Marvel заключили сделку об использовании прав на супергероя). За визуальный ряд на этот раз отвечал оператор Мауро Фиоре, удостоенный «Оскара»‎ за фильм Джеймса Кэмерона «Аватар»‎.

Новый фильм начинается со сцены после титров, показанной в ленте «Человек-паук: Вдали от дома»: теперь весь мир знает, что под маской супергероя скрывается подросток по имени Питер Паркер. Об этом уже посмертно сообщает антагонист Человека-паука Мистерио (Джейк Джилленхол). Вместе с тем он ложно обвиняет Паркера в своём убийстве. Такая слава приходится не по душе главному герою. Теперь, несмотря на все подвиги, в глазах общества он становится врагом номер один.

Зрителя сразу знакомят с обстоятельствами, в которых оказался главный герой. Экспозиция получилась короткой, но очень информативной. В результате хронометраж остаётся для основных событий.

Одним из распространителей информации о Человеке-пауке становится редактор вымышленной газеты The Daily Bugle Джей Джона Джеймсон, известный зрителям по трилогии о супергерое с Тоби Магуайром.

© Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

В ленте появляются и другие персонажи из предыдущих фильмов. Ещё в трейлере «Нет пути домой» можно было увидеть Зелёного гоблина (Уиллем Дефо), Доктора Осьминога (Альфред Молина), Песочного человека (Томас Хейден Чёрч), Ящера (Рис Иванс) и Электро (Джейми Фокс). В новой ленте злодеи оказываются в актуальной реальности.

Причиной их телепортации становится сам Питер Паркер и его незрелость. После всех серьёзных сражений (в том числе спасения человечества в команде Мстителей) главный герой по-прежнему остаётся школьником с подростковым мышлением и соответствующими проблемами.

Это особенно выделяет Человека-паука Джона Уоттса в сравнении с двумя предыдущими версиями супергероя. Его трилогия — постепенное взросление Питера Паркера, наблюдение за тем, как он учится брать на себя ответственность за свои поступки и решения. Этим герой Тома Холланда очень импонирует зрителю. Образ неуклюжего‎ тинейджера также наиболее близок к оригинальному Человеку-пауку, которого создал Стэн Ли в 1960-х — в период популярности комиксов, прежде всего среди подростков.

В ленте главный герой обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Тот произносит заклинание, которое должно заставить всех забыть, кто такой Питер Паркер. Не продумав план до конца, юный супергерой внезапно осознаёт, что не хочет, чтобы о нём забыли его близкие. Стрэндж пытается наколдовать исключения, но заклинание выходит из-под контроля и между вселенными возникает брешь — через неё и переносятся антигерои. В который раз Человек-паук хотел как лучше, а получилось как всегда. Сам Стрэндж называет его «ещё мальчишкой»‎ и обвиняет в необдуманности решений.

© Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Тем не менее в картине показано, как персонаж Тома Холланда повзрослел. Теперь он и его друзья учатся в выпускном классе, говорят о колледже, а с Эм-Джей у Паркера романтические отношения. Даже юмор, который Marvel стабильно старается поддерживать на высоком уровне, в новом фильме тоже стал немного старше (например, в самом начале проскальзывают шутки про секс).

Очень живой получилась речь героев. Питер Паркер в некоторых ответственных моментах, когда необходимо сказать мотивационное слово, делает это довольно скомканно и нескладно. Однако такой сценарный приём придаёт его речи больше искренности и делает персонажа естественным.

Картина стала чередой многочисленных отсылок к фильмам о супергероях, в основном к предыдущим лентам о приключениях Человека-паука. Об этом свидетельствуют не только сами персонажи, но и их слова. В частности, Норман Озборн (он же Зелёный гоблин) говорит, что он и «сам своего рода учёный» (слова успели стать мемом). А тётя Мэй (Мариса Томей) цитирует дядю Бена из предыдущих частей, говоря, что с большой силой приходит большая ответственность.

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Поклонникам Человека-паука новая лента принесёт немало удовольствия. Картина представляет собой ностальгическое единство франшизы о Питере Паркере. Благодаря большому количеству отсылок знакомый с этой вселенной зритель может почувствовать себя одним из героев.

Однако то, что стало плюсом для фанатов, превратилось в минус для остальных зрителей. Тем, кто не смотрел предыдущие фильмы, значительная часть ленты может показаться непонятной. Новых персонажей здесь критически мало. История становления злодеев представлена в паре фраз, их мотивация также в основном раскрывается без подробностей. Воспринимать «Нет пути домой» отдельно от других фильмов серии практически невозможно.

И всё же лента «Человек-паук: Нет пути домой» стала хорошим завершением трилогии об этом супергерое в киновселенной Marvel. Несмотря на открытый финал, невольно хочется поставить точку и надеяться, что если Человек-паук вернётся, то уже в другой истории и, может, даже в исполнении иного актёра. Ранее так и ожидалось, однако в ноябре продюсер Эми Паскаль рассказала, что уже идёт работа над продолжением истории о супергерое. Всего запланированы съёмки трёх лент.