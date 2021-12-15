Новые злодеи — хорошо забытые старые: в российский прокат вышел фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
- © Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
В среду, 15 декабря, в российский прокат вышел фантастический боевик «Человек-паук: Нет пути домой» — третья лента о супергерое с Томом Холландом в главной роли. В фильме также снялся Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль трансформирующего пространство и время Доктора Стрэнджа. Возлюбленную Питера Паркера вновь сыграла Зендея, а лучшего друга — Джейкоб Баталон.
Режиссёром выступил Джон Уоттс, поставивший две предыдущие картины о Человеке-пауке в киновселенной Marvel (в 2015-м Sony и Marvel заключили сделку об использовании прав на супергероя). За визуальный ряд на этот раз отвечал оператор Мауро Фиоре, удостоенный «Оскара» за фильм Джеймса Кэмерона «Аватар».
Новый фильм начинается со сцены после титров, показанной в ленте «Человек-паук: Вдали от дома»: теперь весь мир знает, что под маской супергероя скрывается подросток по имени Питер Паркер. Об этом уже посмертно сообщает антагонист Человека-паука Мистерио (Джейк Джилленхол). Вместе с тем он ложно обвиняет Паркера в своём убийстве. Такая слава приходится не по душе главному герою. Теперь, несмотря на все подвиги, в глазах общества он становится врагом номер один.
Зрителя сразу знакомят с обстоятельствами, в которых оказался главный герой. Экспозиция получилась короткой, но очень информативной. В результате хронометраж остаётся для основных событий.
Одним из распространителей информации о Человеке-пауке становится редактор вымышленной газеты The Daily Bugle Джей Джона Джеймсон, известный зрителям по трилогии о супергерое с Тоби Магуайром.
- © Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
В ленте появляются и другие персонажи из предыдущих фильмов. Ещё в трейлере «Нет пути домой» можно было увидеть Зелёного гоблина (Уиллем Дефо), Доктора Осьминога (Альфред Молина), Песочного человека (Томас Хейден Чёрч), Ящера (Рис Иванс) и Электро (Джейми Фокс). В новой ленте злодеи оказываются в актуальной реальности.
Причиной их телепортации становится сам Питер Паркер и его незрелость. После всех серьёзных сражений (в том числе спасения человечества в команде Мстителей) главный герой по-прежнему остаётся школьником с подростковым мышлением и соответствующими проблемами.
Это особенно выделяет Человека-паука Джона Уоттса в сравнении с двумя предыдущими версиями супергероя. Его трилогия — постепенное взросление Питера Паркера, наблюдение за тем, как он учится брать на себя ответственность за свои поступки и решения. Этим герой Тома Холланда очень импонирует зрителю. Образ неуклюжего тинейджера также наиболее близок к оригинальному Человеку-пауку, которого создал Стэн Ли в 1960-х — в период популярности комиксов, прежде всего среди подростков.
В ленте главный герой обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Тот произносит заклинание, которое должно заставить всех забыть, кто такой Питер Паркер. Не продумав план до конца, юный супергерой внезапно осознаёт, что не хочет, чтобы о нём забыли его близкие. Стрэндж пытается наколдовать исключения, но заклинание выходит из-под контроля и между вселенными возникает брешь — через неё и переносятся антигерои. В который раз Человек-паук хотел как лучше, а получилось как всегда. Сам Стрэндж называет его «ещё мальчишкой» и обвиняет в необдуманности решений.
- © Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Тем не менее в картине показано, как персонаж Тома Холланда повзрослел. Теперь он и его друзья учатся в выпускном классе, говорят о колледже, а с Эм-Джей у Паркера романтические отношения. Даже юмор, который Marvel стабильно старается поддерживать на высоком уровне, в новом фильме тоже стал немного старше (например, в самом начале проскальзывают шутки про секс).
Очень живой получилась речь героев. Питер Паркер в некоторых ответственных моментах, когда необходимо сказать мотивационное слово, делает это довольно скомканно и нескладно. Однако такой сценарный приём придаёт его речи больше искренности и делает персонажа естественным.
Картина стала чередой многочисленных отсылок к фильмам о супергероях, в основном к предыдущим лентам о приключениях Человека-паука. Об этом свидетельствуют не только сами персонажи, но и их слова. В частности, Норман Озборн (он же Зелёный гоблин) говорит, что он и «сам своего рода учёный» (слова успели стать мемом). А тётя Мэй (Мариса Томей) цитирует дядю Бена из предыдущих частей, говоря, что с большой силой приходит большая ответственность.
Поклонникам Человека-паука новая лента принесёт немало удовольствия. Картина представляет собой ностальгическое единство франшизы о Питере Паркере. Благодаря большому количеству отсылок знакомый с этой вселенной зритель может почувствовать себя одним из героев.
Однако то, что стало плюсом для фанатов, превратилось в минус для остальных зрителей. Тем, кто не смотрел предыдущие фильмы, значительная часть ленты может показаться непонятной. Новых персонажей здесь критически мало. История становления злодеев представлена в паре фраз, их мотивация также в основном раскрывается без подробностей. Воспринимать «Нет пути домой» отдельно от других фильмов серии практически невозможно.
И всё же лента «Человек-паук: Нет пути домой» стала хорошим завершением трилогии об этом супергерое в киновселенной Marvel. Несмотря на открытый финал, невольно хочется поставить точку и надеяться, что если Человек-паук вернётся, то уже в другой истории и, может, даже в исполнении иного актёра. Ранее так и ожидалось, однако в ноябре продюсер Эми Паскаль рассказала, что уже идёт работа над продолжением истории о супергерое. Всего запланированы съёмки трёх лент.