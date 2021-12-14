Новая «Матрица» и продолжение «Ёлок»: главные кинопремьеры недели

В российский прокат выходят продолжения уже известных кинофраншиз: «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом и Бенедиктом Камбербэтчем, четвёртая «Матрица»‎ от Ланы Вачовски и комедия «Ёлки 8»‎. В кинотеатрах также можно будет увидеть «Остров Бергмана»‎ — ленту о паре кинематографистов, находящихся в поиске вдохновения, а также фильм ужасов «Оленьи рога»‎, спродюсированный Гильермо дель Торо.

«Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home)

Фильм представляет собой продолжение ленты «Человек-паук: Вдали от дома»‎, в которой враг Питера Паркера (Том Холланд) Мистерио (Джейк Джилленхол) в сцене после титров раскрыл личность Человека-паука и назвал его своим убийцей (что было неправдой). Теперь Питер Паркер хочет исправить ситуацию и просит о помощи Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), способного трансформировать пространство и время. Однако что-то идёт не так, и в актуальную вселенную телепортируются враги Паркера из других реальностей.

Антигероев из прошлых частей (с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом) вновь сыграли Джейми Фокс, Альфред Молина и Уиллем Дефо.

Ожидается, что третья часть Человека-паука с Томом Холландом станет не последней, как считалось ранее, и актёр ещё появится во франшизе. В ноябре продюсер Эми Паскаль рассказала, что уже кипит работа над продолжением истории о супергерое. Всего запланированы съёмки трёх лент.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» выходит в прокат на день раньше остальных релизов недели — 15 декабря.

«Матрица: Воскрешение»‎ (The Matrix Resurrection)

В продолжение знаменитой франшизы вернулись уже знакомые по предыдущим частям актёры. Роли Нео и Тринити исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. В картине появились и новые лица. Морфеуса вместо Лоренса Фишбёрна сыграл Яхья Абдул-Матин II. К четвёртой «Матрице»‎ также присоединились Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра и другие.

После выхода второго и третьего фильмов «Матрица» авторы лент не планировали снимать продолжение — об этом, например, говорил один из продюсеров Джоэл Силвер. Однако речь о возрождении культового кино‎ заходила, и в августе 2019-го официально анонсировали продолжение франшизы. На этот раз в режиссёрское кресло села одна Лана Вачовски.

Сюжет ленты снова строится на борьбе главных героев с компьютерной системой. В новой части матрицу перезагрузили, а Нео и Тринити оживили, но стёрли им память. Герой Киану Ривза обитает в Сан-Франциско, создаёт компьютерные игры, ходит на приём к психотерапевту и постоянно принимает синие таблетки. Однако Нео не перестаёт казаться, что его сны более реальны, чем жизнь.

«Ёлки 8»‎

В основе новой ленты — несколько новелл. Среди ключевых героев — всё те же друзья Боря и Женя (Иван Ургант и Сергей Светлаков). Авторы фильма утверждают, что все истории в «Ёлках 8»‎ основаны на реальных событиях, это стало одним из основных отличий ленты от предыдущих частей. Съёмки проходили в разных российских городах — Перми, Тюмени, Уфе и других.

Режиссёром выступил Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны»‎. Здесь он также исполнил одну из центральных ролей. Вместе с Богдановым над фильмом трудились ещё четыре постановщика.

Традиционно съёмочная площадка «Ёлок»‎ стала местом встречи большого количества звёзд российского кино — в фильме снялись Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак и Никита Ефремов. Также в картине появятся Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

В сети «Ёлки 8» выйдут уже 30 декабря, в связи с чем ряд крупных киносетей отказался от проката фильма. Причиной послужило отсутствие «окна»‎ в восемь недель между релизами ленты в офлайн- и онлайн-кинотеатрах. Авторы картины утверждают, что такое маленькое «окно»‎ — это вынужденная мера, на которую студия пошла «не от хорошей жизни»‎.

«Остров Бергмана»‎ (Bergman Island)

Пара кинематографистов Тони и Крис (Тим Рот и Вики Крипс) оказываются на острове Форё, где когда-то жил шведский режиссёр Ингмар Бергман. Герои приезжают туда не просто так — они надеются зарядиться атмосферой Бергмана для создания собственных сценариев. Со временем у них начинают перемешиваться реальность и вымысел.

«Можно не испытывать какой-то любви к Ингмару Бергману или даже не посмотреть ни одного его фильма, и всё равно «Остров Бергмана» вам покажется потрясающим. Вдумчивая, многослойная, обманчиво лёгкая — это одна из лучших работ Хансен-Лёв», — отмечает кинокритик Vox Алисса Уилкинсон.

Картина была впервые показана на Каннском кинофестивале и стала первой работой режиссёра Миа Хансен-Лёв, вошедшей в основной конкурс. Сам Бергман на острове Форё создал целый ряд фильмов, в их числе — «Персона», «Час волка»‎‎, «Сцены из супружеской жизни» и «Стыд»‎. В 2007 году именно на этом острове шведский режиссёр скончался.

«Оленьи рога»‎ (Antlers)

Фильм основан на рассказе Ника Антоски «Тихий мальчик», опубликованном в журнале Guernica. За съёмки ленты взялся Скотт Купер («Недруги», «Сумасшедшее сердце‎»‎), а продюсированием занялся в том числе Гильермо дель Торо («Лабиринта Фавна»‎, «Формы воды»‎).

По сюжету школьная учительница замечает, что с одним из её подопечных происходит что-то необычное. К расследованию она подключает собственного брата (шерифа). Вместе они узнают, что мальчику грозит опасность, поскольку в его доме обитает нечто сверхъестественное.

Критики ругают фильм за предсказуемость и называют его больше «унылым, чем страшным»‎.

«Да, в фильме есть такие необходимые атрибуты жанра, как мрачная атмосфера и пугающие моменты. Но даже учитывая, что один из персонажей по законам жанра принимает неверные решения, какого-то реального раздражения у зрителя фильм ни на миг не вызывает. Однако, поскольку сюжетных составляющих в нём в конечном счёте маловато, по-настоящему он тоже так и не увлекает»‎, — написал критик газеты The News-Herald Марк Мезорос.