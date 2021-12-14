«Необыкновенно современный художник»: каким запомнят кинорежиссёра Сергея Соловьёва

В Москве в возрасте 77 лет скончался российский режиссёр Сергей Соловьёв, известный по картинам «Асса», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и многим другим. Коллеги кинематографиста отмечают его смелый подход к работе и находчивость. Он запомнился им как мудрый, ироничный и многогранный человек.

В понедельник, 13 декабря, не стало российского режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва. Ему было 77 лет. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ВГИКа, где преподавал кинематографист, у него были проблемы с сердцем.

Соболезнования в связи со смертью Соловьёва выражают его коллеги по цеху. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что творчество режиссёра было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений.

«Благодаря его смелым художественным решениям и уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа», — заявила Любимова.

Заслуженная артистка России, бывшая студентка мастера Мария Аниканова рассказала в беседе с RT, что режиссёр запомнился ей мудрым человеком, всегда готовым помочь советом.

«Я не просто советовалась, но и всегда следовала его советам. И всегда он оказывался прав. Он был великим человеком и великим художником. Он всегда общался со мной на равных, несмотря на то, что я пришла к нему 16-летней девчонкой. У него был потрясающий юмор. У нас с ним было много смешных историй, мы ездили друг к другу в гости. Это просто был отец… Много было ситуаций, когда он мне очень сильно помогал. Поэтому для меня это шок. Как отца лишиться», — отметила Аниканова.

Также о своём опыте сотрудничества с Соловьёвым вспомнил актёр и режиссёр Игорь Письменный.

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«Я не был его близким другом, но работалось с ним прекрасно и очень интересно. Он был замечательным режиссёром. Я счастлив, что имел возможность работать с таким человеком», — рассказал артист в разговоре с RT.

По мнению актёра Валерия Баринова, Соловьёв был человеком умным и ироничным, а его смерть стала большой потерей не только для кинематографа, но и для искусства в целом.

«Он был замечательным художником, занимался кинематографом как искусством… Соловьёв был необыкновенно современным художником. Он не то что откликался на время и какие-то события, он пропускал это время через себя», — рассказал Баринов.

Роберт Цой, отец Виктора Цоя, который снялся в культовом фильме Соловьёва «Асса», назвал постановщика «самым честным, самым порядочным человеком на свете» и заявил в беседе с «Газетой.Ru», что кинематографист «одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя».

Художник и актёр Сергей Бугаев назвал режиссёра уникальной личностью, а актриса Людмила Савельева отметила, что Соловьёв был многогранным человеком и всегда мог что-то придумать прямо на съёмочной площадке.

«Для меня он ещё живой. Для меня Сергей Соловьёв — как поэт в кинематографе. Очень и очень отличался от других режиссёров. Он очень был образован, он прекрасно знал музыку, живопись, литературу. Многосторонний человек», — цитирует актрису радиостанция «Говорит Москва».

Актёр Константин Крюков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что ему Соловьёв «запомнился невероятно тонким, чувствующим, мудрым, очень активным человеком, который имел удивительное свойство добиваться своего независимо от того, что происходит в искусстве».

«Мы с ним года два не общались, а близкие отношения поддерживали какое-то время после кино, которое он снимал с моим участием. Но потом из жизни ушёл его сын, насколько я помню. И он ушёл с орбиты общения в принципе. Это большая потеря для российского кинематографа, для всех любителей авторского, тонкого кино», — говорит Крюков.

По мнению режиссёра Алексея Германа-младшего, Сергею Соловьёву удалось снять фильмы, которые стали отражением времени.

«Ушла, что называется, эпоха. Уходят великие режиссёры — сначала 1960-х, потом 1970-х, сейчас уходят великие режиссёры 1980-х… Я думаю, что перестройку как эпоху, как время между одной страной и другой, невозможно представить без него, потому что именно он, наверное, наиболее точно запечатлел смятённое время и смятённых людей», — цитирует Германа-младшего Пятый канал.

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в городе Кемь в Карелии. Его родители были военными, отец после Великой Отечественной работал советником у Ким Ир Сена. Первые годы жизни будущего режиссёра прошли в Пхеньяне, пока семья не переехала в Ленинград. Ещё в школе Соловьёв увлёкся искусством: он выступал на сцене Ленинградского Большого драматического театра им. Горького, куда его пригласил Игорь Владимиров.

Став старше, Соловьёв заинтересовался режиссурой и решил развиваться в этом направлении. Вдохновившись картиной «Летят журавли» Михаила Калатозова, он уехал в Москву поступать во ВГИК. В 1969 году выпустился из мастерской Александра Столпера и Михаила Ромма.

Его дебют в качестве режиссёра полнометражного кино состоялся в 1970-х годах. Постановщик снял ленту «Егор Булычов и другие». Затем последовали такие картины, как «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи». Один из самых известных фильмов Соловьёва — «Асса», первая лента кинотрилогии «Три песни о Родине», вышла на экраны в 1988-м.

В 1990-е годы постановщик в том числе занимался театральными постановками, а также выполнял обязанности председателя Московского союза кинематографистов и Союза кинематографистов России. В 1993 году режиссёра удостоили звания народного артиста России за большие заслуги в области киноискусства.