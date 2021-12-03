«Выделялась тонкой и эмоциональной игрой»: какой была Нина Ургант

В Петербурге на 93-м году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант. Она широко известна зрителю по таким картинам, как «Белорусский вокзал», «Премия» и «Волшебная сила». Соболезнования в связи со смертью артистки выразила министр культуры России, а также коллеги и знакомые Нины Ургант. Её запомнили как талантливую, оригинальную артистку и доброго, чуткого человека.

В Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет скончалась актриса театра и кино Нина Ургант. Сообщение о смерти артистки поступило из пресс-службы Александринского театра.

Соболезнования в связи со смертью Ургант выразила министр культуры России Ольга Любимова. По словам главы ведомства, уход артистки из жизни стал для всех огромной потерей.

«Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве. Её сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы, а фильмы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа», — отметила Любимова.

Министр подчеркнула, что добрая память о Нине Ургант сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих её творчество.

Первый вице-президент Гильдии актёров кино России, актёр театра и кино Борис Токарев в беседе с RT также прокомментировал сообщение о смерти актрисы. Вместе они снимались в драме Игоря Таланкина «Вступление».

«Нина выделялась какой-то очень тонкой и эмоциональной игрой. Играть мать, женщину, которая была брошена мужем, женщину, которая в этой жизни встречала самых разных людей, — это очень сложно», — подчеркнул Токарев.

Он добавил, что актриса очень стойко преодолевала трудные моменты жизни и вместе с тем оставалась хрупкой, в ней было много тепла.

«Она умела молчать, умела смотреть. Для кино это невероятно важно... Я думаю, память о ней... будет с людьми всегда», — сказал артист.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в свою очередь, отметила театральный талант Нины Ургант.

«В молодости мы играли с ней одну и ту же роль наивной девушки Нины — в спектакле «Проводы белых ночей», я в Москве, она в Питере. Её роль гремела. Помню, зрители садились на «Красную стрелу» и ехали из Москвы в Питер на спектакль Нины Ургант», — рассказала Немоляева газете «Известия».

Коллега Ургант по Александрийскому театру актёр Сергей Паршин назвал смерть артистки как личной трагедией и серьёзной потерей для театра.

«Уход Нины Николаевны — это личная моя потеря, мы с ней очень дружили и много вместе играли. Она была настолько открытым, добрым человеком, передо мной до сих пор стоит её улыбка, невозможно забыть её неподражаемый смех. Маленькая, хрупкая женщина, но с таким внутренним стержнем, с такой харизмой. Она очень любила людей и очень любила жизнь. Это потеря не только для меня и не только для нашего театра, но это потеря для всех зрителей, которые знали и любили эту восхитительную актрису. Ушла легенда-актриса и женщина-легенда», — сказал Паршин в беседе с РИА Новости.

Многие артисты, знакомые с Ниной Ургант, отметили её человеческие качества.

Актриса Ирина Розанова, вспоминая первую встречу с «Ниночкой», назвала артистку «космическим человеком».

«Вся наша старая гвардия, не исключая великую Ургант, общалась с нами, молодыми, как общаются, наверное, добрые мамы и бабушки. Потому что сразу уходил страх, и ты понимал, что перед тобой сидит какой-то космический человек. Для меня всегда это было только так», — прокомментировала Розанова «Пятому каналу».

Актриса Марина Дюжева, коллега Ургант по фильму «Девушка и Гранд», описала её как простого и очень уважительного человека, а также отметила семью артистки.

«Вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость», — сказала Дюжева телеканалу «360».

По словам народного артиста России Бориса Щербакова, который снимался с Ниной Ургант в фильме «Я служу на границе», он её «очень ценил и уважал». В разговоре с «Пятым каналом» артист передал соболезнования родным и близким актрисы.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области в семье офицера. Из-за работы отца семья будущей артистки часто переезжала. Ещё будучи школьницей, Ургант проявляла интерес к искусству. Она пела военные песни под собственный гитарный аккомпанемент.

Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт и присоединилась к труппе Ярославского академического театра имени Волкова, а позднее перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Там артистка служила до 1962 года и сыграла не менее десяти ролей — в основном лирических героинь. Ургант выступала в постановках «Униженные и оскорблённые», «В добрый час», «Поднятая целина» и других. С 1962-го она была одной из ведущих актрис труппы Ленинградского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринский театр), где участвовала во многих классических и современных спектаклях.

С середины 1950-х Нина Ургант снималась в кино. Она заявила о себе благодаря роли второго плана в популярном фильме «Укротительница тигров». Вскоре артистка также появилась в проектах «Двенадцатая ночь», «Улица полна неожиданностей», «Шинель», «Осторожно, бабушка!».

Главную роль Ургант впервые исполнила в драме Игоря Таланкина «Вступление» 1963 года. Фильм был представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получил Специальный приз жюри. Именно эту картину актриса считала одной из главных в своей карьере. Также среди наиболее известных картин с участием Нины Ургант — «Белорусский вокзал», «Премия», «Волшебная сила». Её последней работой на экране стала одна из центральных ролей в приключенческом боевике «Азиат».

Нина Ургант трижды была замужем. Её сын Андрей Ургант также стал актёром, а внук Иван — известным телеведущим.

За заслуги в области театрального искусства Нина Ургант была удостоена премии «Золотая маска». Также актриса — обладательница ордена Почёта и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, звания народной артистки РСФСР.

Незадолго до смерти Нины Ургант стало известно, что актриса удостоена почётной премии «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Премия будет присуждена посмертно.