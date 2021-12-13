«Прошлое шепчет»: в сети появился трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»‎

Студия Warner Bros. выпустила первый полноценный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». По сюжету Альбус Дамблдор просит мага-зоолога Ньюта Саламандера возглавить команду, которой предстоит выполнить опасную миссию против тёмного мага Геллерта Грин-де-Вальда, желающего захватить мир. В ленте вновь сыграют Джуд Лоу и Эдди Редмэйн, а роль главного антагониста от Джонни Деппа перешла к Мадсу Миккельсену. В российский прокат картина выйдет 7 апреля 2022 года.

На официальном канале студии Warner Bros. в YouTube опубликован первый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третьей части приквела и спин-оффа серии фильмов о Гарри Поттере.

По сюжету Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) обращается к магу-зоологу Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн) с просьбой возглавить миссию против могущественного тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен), который собирается захватить власть над миром. Героев ждут новые приключения и встречи с разнообразными фантастическими тварями, а также с последователями Грин-де-Вальда.

В трейлере Ньют Саламандер знакомится с братом Дамблдора, а будущий директор школы Хогвартс посвящает мага-зоолога в планы Грин-де-Вальда. В последующих кадрах зрителю представляют команду друзей Саламандера. Одному из них — маглу Якобу Ковальски — Дамблдор на время миссии даёт волшебную палочку, а на последних кадрах он оказывается в стенах школы для волшебников, среди учеников Хогвартса.

Ролик позволяет предположить, что новая часть франшизы будет не менее красочной и динамичной, чем предыдущие ленты. В трейлере также присутствует доля юмора: герои с оптимизмом проходят встречающиеся им испытания. Тизер наполнен качественными спецэффектами и впечатляющей графикой, благодаря которой сцены битв и магических сражений выглядят особенно зрелищно.

Над фильмом работал режиссёр Дэвид Йейтс — постановщик двух предыдущих «Фантастических тварей». Он также снял последние четыре ленты о приключениях Гарри Поттера. За сценарий отвечали автор волшебной вселенной Джоан Роулинг и Стивен Кловз, приложивший руку к созданию почти всех фильмов о Гарри Поттере.

Основной актёрский состав претерпел изменения: после того как Джонни Депп проиграл в суде против британского таблоида The Sun, студия попросила его отказаться от роли Грин-де-Вальда. В третьей картине тёмного волшебника сыграл датский актёр Мадс Миккельсен. Ещё в конце 2020 года он сообщил, что ему необходимо переработать роль антагониста. По словам артиста, его Грин-де-Вальд будет отличаться от версии Деппа, но при осмыслении образа будут учтены наработки коллеги.

Миккельсена в роли Грин-де-Вальда можно было оценить в опубликованном несколько дней назад видео, анонсирующем трейлер: как минимум есть внешние различия. В ролике видно, что у актёра зачёсанные набок волосы с седой прядью и выбритое лицо, а в исполнении Деппа у персонажа были белые волосы и такого же цвета усы.

«В данном случае мы имеем дело с более прямым сравнением... поскольку это следующий фильм (франшизы. — RT). Мы сделали ряд отсылок, чтобы связь прослеживалась, однако мы также говорили, что хотим привнести в образ что-то своё»‎, — рассказал Миккельсен в интервью журналу Total Film.

В отличие от серии фильмов о Гарри Поттере, действие в «Фантастических тварях»‎ разворачивается не только в Великобритании. В первой ленте герои были в Нью-Йорке, во второй — в Париже, а в третьем фильме они окажутся, в частности, в Берлине и Рио-де-Жанейро. События происходят в 1930-х — примерно за 60 лет до того, как Гарри Поттер впервые оказался в Хогвартсе.

Съёмки «Тайн Дамблдора»‎ должны были начаться в середине марта 2020 года, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса. В результате производство стартовало в сентябре того же года. По словам Эдди Редмэйна, его роль предполагала ночные съёмки в воде на открытом воздухе, которые должны были пройти летом, однако сцены снимали в декабре.

Как пишет обозреватель портала ScreenRant, в третьей части «Фантастических тварей»‎ авторы ленты должны объяснить серьёзную сюжетную дыру — в этой волшебной вселенной Ньюта Саламандера знают как выдающегося мага, в частности награждённого орденом Мерлина. При этом ранее не упоминалось, что Саламандер сыграл важную роль в борьбе с Грин-де-Вальдом. Такое сюжетное решение может означать, что создатели фильма отходят от основной концепции с фантастическими тварями, ставя в приоритет историю Дамблдора, а не Ньюта.

Известно, что «Тайны Дамблдора»‎ станут не последними в серии спин-оффов «Гарри Поттера»‎. В 2016 году Джоан Роулинг рассказала, что в рамках франшизы будет снято пять фильмов. Тогда же писательница сообщила о планах принять участие в написании сценариев для всех картин. Предполагается, что они охватят период с 1926 по 1945 год.

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»‎ выходит в российский прокат 7 апреля 2022 года. Дата премьеры несколько раз переносилась: например, после ухода Деппа релиз передвинули с ноября 2021 года на июль 2022-го. Однако в сентябре стало известно, что поклонники увидят фильм на несколько месяцев раньше — в апреле.