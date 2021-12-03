Антигерои: тест RT об отрицательных персонажах русской литературы
Антагонисты, злодеи, убийцы, предатели, враги главных героев в произведениях русских классиков не менее яркие и запоминающиеся, чем положительные персонажи. Их неоднозначные образы, портреты и высказывания прочно вошли в историю литературы и интересны для изучения. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы помните антигероев русских книг.
- Gettyimages.ru
- © Goroda
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