Антигерои: тест RT об отрицательных персонажах русской литературы

Антагонисты, злодеи, убийцы, предатели, враги главных героев в произведениях русских классиков не менее яркие и запоминающиеся, чем положительные персонажи. Их неоднозначные образы, портреты и высказывания прочно вошли в историю литературы и интересны для изучения. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы помните антигероев русских книг.

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