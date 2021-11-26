От Царского Села до Владивостока: тест RT о железных дорогах Российской империи

Первые железные дороги появились в Российской империи при Николае I. Во время правления его правнука, Николая II, железнодорожная магистраль связала Москву с Дальним Востоком. Благодаря масштабным проектам, государственным инвестициям и появлению технических новинок этот вид транспорта активно развивался. Что вы знаете о дореволюционной истории железных дорог в России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости