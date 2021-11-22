«Одна из самых значимых актрис поколения»: какой будут помнить Нину Русланову

В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. В её послужном списке — около 200 ролей в кино, театре и на телевидении. Коллеги запомнили Русланову как профессионала старой школы, преданную театру неповторимую актрису с истинно русским характером. А также — как одарённого и трепетного, но готового к неожиданностям человека.

В Москве в возрасте 75 лет скончалась актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова.

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что смерть актрисы наступила после длительной болезни. Тем не менее некоторые СМИ причиной смерти называют коронавирус. По данным Пятого канала, Руслановой диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Артистка якобы отказалась от госпитализации, но позднее её всё же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Соболезнования в связи со смертью Нины Руслановой выразила министр культуры России Ольга Любимова.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки России Нины Ивановны Руслановой», — говорится в телеграмме главы ведомства.

Любимова отметила, что своими яркими и запоминающимися образами актриса покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а «её богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа неповторима и уникальна».

«Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне», — подчеркнула министр.

Композитор Владимир Дашкевич в беседе с RT назвал Нину Русланову замечательной актрисой.

«Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значимых актрис поколения, где удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз. Она замечательно играла все мелочи. У неё не было в роли мелочей. Она обдумывала каждую деталь своей актёрской работы. Это, мне кажется, школа, идущая от натуральной добросовестности. Школа Малого театра, школа старого русского театра. У неё это было в крови. Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная», — рассказал Дашкевич.

Актёр театра и кино, народный артист России Евгений Стеблов подчеркнул, что познакомился с Руслановой, когда она ещё не работала в кино.

«Я немножко старше её, она оканчивала училище, в котором и я в своё время оканчивал... У нас были отношения взаимной симпатии, которые никакого развития не получили. В дальнейшем жизнь каждого из нас пошла своей дорогой. Она выросла в большую актрису. Посчастливилось, что она нашла свою режиссуру в кино. И как всякое большое дарование, она была достаточно противоречива. Это не умаляло значения её вклада в наше искусство. И в кино, и в театре когда она работала. У меня о ней самые добрые воспоминания», — заявил Стеблов RT.

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Народный артист России Александр Филиппенко отметил, что Русланова была открыта и предана делу театра.

«Она была поистине вахтанговской актрисой в том плане, что она не боялась показать режиссёру все варианты, которые у неё были. И если что-то не принималось, то она не настаивала на этом. Она всегда легко шла на всякие неожиданности, которые возникали на съёмках. И это было очень здорово», — сказал Филиппенко телеканалу «Звезда».

Кинорежиссёр Юрий Кара считает смерть Нины Руслановой большим ударом и потерей.

«И думаю, не только для меня, а для всей нашей культуры и всего нашего искусства, потому что это действительно гениальная, неповторимая актриса, истинно русский характер. На таких русских женщинах и держится наша земля», — заявил Кара ТАСС.

Он добавил, что Нина Русланова стала «фундаментом» его картины «Завтра была война».

«Я начинал именно с ней работать над фильмом, она предлагала мне очень много. Замечательно мы работали, у меня самые тёплые и искренние воспоминания, сейчас очень тяжело говорить», — признался постановщик.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе с агентством подчеркнула, что у Руслановой была непростая жизнь, судьба не баловала её с самого детства.

«И даже хорошие роли, которые она играла, всё равно их страдая исполняла. Она была очень трепетным человеком... Русланова точно не будет обижена памятью людей. Память зрителей обязательно оправдает многие сложности в её жизни. Зрители будут всегда вспоминать добрым словом её работу в кино», — выразила уверенность Проклова.

Нина Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. День рождения она отмечала 5 декабря, хотя точная дата неизвестна: будущая артистка воспитывалась в доме малютки и не знала своих родителей. Русланова получила образование в строительном училище, но проработала по профессии — маляром-штукатуром — всего год. Затем она поступила в Харьковский театральный институт, а вскоре и в Театральное училище имени Щyкинa в Москве, где училась в мастерской Веры Львовой и Леонида Шихматова.

Когда в 1969 году артистка окончила училище, её пригласили в труппы «Современника», Театра на Таганке и Театра имени Евгения Вахтангова. Русланова сделала выбор в пользу последнего и осталась там на 15 лет.

За это время актриса сыграла в таких спектаклях, как «Антоний и Клеопатра» и «Мещанин во дворянстве». В дальнейшем Нина Русланова выступала и на других московских сценах — например, в Театре имени Маяковского и Театре имени Рубена Симонова.

В 1960-е артистка дебютировала в кино — исполнила роль Надежды в картине «Короткие встречи». Фильмография актрисы насчитывает более 170 проектов. Так, Русланова снялась в лентах «Собачье сердце», «Завтра была война», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зимняя вишня» и многих других. Среди последних работ артистки — жена Явтуха в триллере «Вий 3D» и Крячиха в сериале «Жила-была одна баба».

Творчество Нины Руслановой отмечено множеством наград. Она четыре раза была награждена премией «Ника», получила «Золотой орёл» и «Чайку». В 1998 году Русланова была удостоена звания народной артистки России.