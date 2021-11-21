Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Руслановой

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Нины Руслановой.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки России Нины Ивановны Руслановой», — говорится в телеграмме министра.

Также отмечается, что «своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а её богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».

«Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне», — добавила Любимова.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова.