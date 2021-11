Критики хвалят, поклонники в слезах: как в сети встретили новый альбом Адель

В пятницу состоялся релиз первого за шесть лет альбома британской певицы Адель. Поклонники артистки приняли диск под названием «30» более чем благосклонно: фанаты утверждают, что тексты новых песен нашли у них внутренний отклик и вызвали массу эмоций. По мнению музыкальных критиков, эти композиции звучат оптимистичнее и разнообразнее прошлых работ Адель и демонстрируют профессиональный и личностный рост певицы.

В пятницу, 19 ноября, вышел четвёртый студийный альбом британской певицы Адель, получивший традиционно лаконичное название — «30».

Пластинка включает в себя 12 песен. Две из них — To Be Loved и Easy On Me — были представлены ранее. Последняя в день премьеры возглавила чарт американского iTunes, а музыкальное видео к ней за первые восемь часов набрало почти 15 млн просмотров.

В новом альбоме Адель нашли отражение её чувства, связанные с разводом с теперь уже бывшим мужем бизнесменом Саймоном Конекки.

«(Этот альбом. — RT) стал неотъемлемой частью меня в самый неспокойный период моей жизни. Когда я писала его, он был моим другом, пришедшим с бутылкой вина и едой навынос, чтобы подбодрить меня. Моим мудрым другом, у которого всегда припасён самый лучший совет... С тех пор я кропотливо восстановила свой дом и своё сердце, и именно об этом повествует новый альбом. Дом там, где сердце», — писала певица о своей работе.

Поклонники британки восторженно и весьма эмоционально встретили «30». Одна из пользовательниц Twitter отметила, что тексты песен нашли в ней внутренний отклик.

«Альбом Адель вызвал у меня такие эмоции, которых я прежде никогда не испытывала», — пишет ещё один автор.

Кто-то из микроблогеров заметил, что вошедшие в «30» песни складываются в целостную историю, сравнимую с качественным психологическим фильмом.

«Когда я дослушала «30», у меня было ощущение, будто я только что посмотрела целую психологическую драму со множеством мощных сцен, жизненной историей, подлинными эмоциями и без ответов. Только Адель способна своей музыкой рисовать такие картины и рассказывать свою историю», — отмечает пользовательница Twitter.

Одни находят в новых песнях Адель сходство с работами Florence and the Machine и Эми Уайнхаус, другие же сравнивают композиции со старыми альбомами певицы и отмечают её заметный профессиональный рост и высокое качество новых композиций — как в плане текста, так и продакшена.

«Адель была слишком молода, чтобы писать о себе так, как она сделала это в альбоме «25». В альбоме «30» столько её индивидуальности. Это слышно в бэк-вокале и модуляциях её голоса. Свобода и раскованность. (Альбом. — RT) непростой, но её голос просто ведёт тебя за собой», — пишет блогер.

«В композиции To Be Loved, возможно, одна из самых проникновенных и пронзительных вокальных партий, что я слышал в жизни. Адель вела меня за собой шаг за шагом. Я чувствовал каждую эмоцию, каждый нюанс. Я совершенно опустошён», — говорится ещё в одном сообщении.

Музыкальные критики в своих рецензиях уделяют немало внимания текстам песен из нового альбома. Как отмечает автор The New York Times Джон Парелес, в композициях слышно влияние развода и его последствий на творчество певицы: она поёт о чувстве вины, пьянстве, депрессии, одиночестве, неуверенности в себе и о намерении двигаться дальше.

При этом рецензент подчёркивает, что тексты ряда новых песен выделяются «новым взрослым скептицизмом и неоднозначным отношением к самой любви».

Критики в целом полагают, что новые композиции Адель получились более оптимистичными. По словам Крэйга Дженкинса из Vulture, в них прослеживается путь к эмоциональному благополучию.

«В этих 12 треках присутствует бодрящая зрелость, более сложная и интригующая с эмоциональной точки зрения, чем куда более доступная для понимания печаль трёх предыдущих записей. И хотя «30» временами — самая пронзительная и отрезвляющая из её пластинок, выпущенных на данный момент, этому альбому также удаётся быть самым развлекательным в своей эмоционально сбивающей с ног манере», — вторит коллеге автор Variety Крис Уильям.

Аннабель Ньюджент в рецензии для Independent пишет, что сами по себе песни хороши. «Замешанные на печали, они по большей части представляют собой искусно написанные баллады о любви и связанных с ней муках», — отмечает критик и подчёркивает: основным достоинством альбома является именно исполнение Адель, её вокальные возможности.

«Адель обладает голосом, совершенным в своём несовершенстве, грандиозным и хрупким одновременно, который звучит эпично и без броских мелизматических приёмов. Он заигрывает с неожиданными формами и модуляциями», — уверена Ньюджент.

Некоторые эксперты пришли к выводу, что, оставаясь верной прославившему её музыкальному стилю, в новом альбоме Адель предлагает слушателю большее разнообразие.

Автор The Guardian Алексис Петридис пишет, что в некоторых песнях есть моменты, когда «по крайней мере в плане звучания, кажется, что Адель нежно раздвигает границы ожиданий». На его взгляд, песни Strangers By Nature и All Night Parking уходят корнями в баллады, которые наряду с другими жанрами легли в основу рок-н-ролла, а Love Is a Game и Cry Your Heart Out включают элементы соула.

«Создание альбома, который отличается от своих предшественников, но при этом не настолько, чтобы кого-либо отпугнуть, — само по себе впечатляющее достижение», — считает Петридис.

С ним согласен и Крэйг Дженкинс, подчёркивающий, что в альбоме «30» Адель открывает новые возможности для своей музыки. «Адель удаётся найти тонкий баланс: она увязывает воедино своё романтическое прошлое и настоящее и добавляет своей музыке нового звучания, не отказываясь при этом от заманчивых отсылок к классической поп-музыке 1970-х годов из прошлых двух альбомов», — пишет автор.

Поклонники Адель ждали «30» шесть лет — предыдущий диск под названием «25» был выпущен в октябре 2015 года. Он стал самым продаваемым в год релиза и одним из самых продаваемых в истории.