«Мы должны вернуть Пивза в этот фильм»: Крис Коламбус хочет выпустить трёхчасовую версию первого «Гарри Поттера»

Режиссёр первых двух лент о Гарри Поттере Крис Коламбус рассказал о реакции зрителей, которым удалось посмотреть трёхчасовую версию фильма «Гарри Поттер и философский камень». По его словам, картину нужно выпустить для широкой аудитории. Пока в открытом доступе есть только версия для кинотеатра хронометражем 2 часа 32 минуты и расширенная на семь минут. Трёхчасовая картина включает в себя в том числе кадры с актёром Риком Майялом в роли полтергейста Пивза.

Американский режиссёр Крис Коламбус, снявший первые два фильма серии «Гарри Поттер» («Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната»), в беседе с The Wrap рассказал, что хотел бы выпустить трёхчасовую версию ленты «Гарри Поттер и философский камень».

Хронометраж вышедшего в 2001 году фильма составляет 2 часа 32 минуты. Кроме того, зрителям доступна расширенная версия — в неё вошли несколько вырезанных сцен общей продолжительностью семь минут. Однако существуют и другие материалы, не представленные широкой аудитории.

В частности, трёхчасовой «Гарри Поттер и философский камень» включает эпизоды, снятые при участии английского комика Рика Майяла. Артист сыграл полтергейста Пивза, обитающего в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Впоследствии все сцены с ним были вырезаны. Позднее на портале change.org появилась петиция: поклонники артиста, а также созданной Джоан Роулинг вселенной требовали, чтобы студия Warner Bros. показала эпизоды.

Пока старания зрителей не увенчались успехом, однако вырезанные сцены всё же довелось увидеть ряду зрителей. По словам Криса Коламбуса, ещё до официальной премьеры первого фильма о Гарри Поттере в США состоялось несколько предварительных показов трёхчасовой версии ленты. Режиссёр отмечает, что дети приняли её тепло.

«Родители потом сказали, что фильм слишком длинный, а дети — что слишком короткий. «Что ж, — подумал я, — если исходить из того, что у детей внимание переключается быстрее, то результат неплохой», — вспомнил Коламбус.

Постановщик и ранее упоминал трёхчасовую версию фильма в интервью, однако в разговоре с The Wrap он подчеркнул, что хотел бы, чтобы её выпустили.

«Мы должны вернуть в этот фильм Пивза, которого не включили в прокатную версию!» — уверяет режиссёр.

Ранее Крис Коламбус заявил, что готов взяться за экранизацию пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», если ему представится такая возможность. Он рассказал The Hollywood Reporter, что в главных ролях видит Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, снявшихся в восьми фильмах франшизы «Гарри Поттер». По мнению Коламбуса, сейчас актёры находятся в подходящем возрасте, а их возвращение к известным образам непременно тронет поклонников истории.

Студия Warner Bros. пока не делала никаких заявлений в отношении обоих проектов. В настоящее время компания занимается производством третьей части серии «Фантастические твари» — приквела и спин-оффа «Гарри Поттера», действие которого разворачивается вокруг мага-зоолога Ньюта Саламандера.

Кроме того, в начале 2021 года The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max и Warner Bros. разрабатывают игровой сериал, основанный на книгах и фильмах о Гарри Поттере. Ещё один грядущий проект, связанный со вселенной Джоан Роулинг, — ролевая видеоигра «Хогвартс. Наследие». Её действие развернётся в Хогвартсе в 1800-е. Релиз запланирован на 2022 год. Писательница не участвовала в разработке сюжета.

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Крис Коламбус был одним из ряда постановщиков, заинтересовавшихся экранизацией серии о Гарри Поттере. На встрече с руководством с Warner Bros. он рассказал о своём видении картины и был утверждён сразу на два первых фильма. Режиссёр столкнулся с непростым вызовом — ему предстояло не просто перенести на экран уже полюбившуюся миллионам читателей историю, но и передать всю описанную в книге атмосферу волшебства.

«Реальность такова, что на нас давил весь мир — и на меня в особенности, потому что я знал, что если облажаюсь с этим фильмом, то всё будет кончено. Эту книгу нельзя испортить. Поэтому я должен был каждый день приходить на съёмочную площадку как бы с туннельным зрением — то есть не думая о внешнем мире», — рассказывал Крис Коламбус.

Работа постановщика не разочаровала поклонников: по данным портала Rotten Tomatoes, рейтинг первых двух картин франшизы составил не менее 80% и со стороны кинокритиков, и согласно отзывам широкой аудитории.

Общие сборы фильма «Гарри Поттер и философский камень» с учётом перезапусков составили более $1 млрд. Лента «Гарри Поттер и тайная комната» заработала в прокате $879,6 млн.