Новый фильм Marvel и «Память» с Тильдой Суинтон: главные кинопремьеры недели

В первую неделю после нерабочих дней в российский прокат вышел фильм Marvel «Вечные», снятый Хлоей Чжао. Также в кино можно будет увидеть ленту Апитчатпонга Вирасетакула «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли и мелодраму «Вкус жизни» от создателей оскароносного фильма «Ещё по одной». Среди премьер отечественного производства — мистический хоррор «Ряд 19» Александра Бабаева и комедия «Друг на продажу» Александра Данилова.

«Вечные» (Eternals)

Одной из наиболее ожидаемых премьер недели стал фантастический боевик «Вечные» — 26-й проект киновселенной Marvel.

Сюжет ленты выстроен вокруг представителей древней могущественной расы, которые сотни лет тайно жили среди людей. После действий Таноса, показанных в последнем фильме о Мстителях, Вечные берут ситуацию в свои руки и пытаются спасти человечество.

Центральные роли в фильме исполнили Джемма Чан, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон и другие. Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао — это первый супергеройский фильм в её карьере. Постановщица, чья драма «Земля кочевников» получила три премии «Оскар», меняет подход к фантастике и демонстрирует свежий взгляд на кино о сверхспособностях.

Подробнее — в материале RT.

«Память» (Memoria)



В фантастической драме тайского режиссёра Апитчатпонга Вирасетакула («Синдромы и столетие») рассказывается о специалисте по выращиванию цветов Джессике. Женщина едет в Колумбию, где начинает слышать странные звуки. Они не дают героине покоя, и она отправляется на поиски источника шума.

В картине снялись Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), Элькин Диас («Из темноты»), Жанна Балибар («Отверженные») и другие.

Ленту отметили на Каннском кинофестивале: «Память» была представлена в основном конкурсе и получила приз жюри.

«Вкус жизни» (Smagen af sult)

Над мелодрамой «Вкус жизни» работал режиссёр Кристоффер Боэ, который также участвовал в написании сценария вместе с Тобиасом Линхольмом («Ещё по одной»). По признанию постановщика, именно возможность поработать с Линхольмом послужила толчком к созданию этой картины.

«Некоторое время я пытался создать проект, в котором мы могли бы сотрудничать, но у нас очень разные подходы к кинопроизводству. Несколько раз мы пытались найти общую почву, тему для рассказа. И в итоге это оказалось семьёй, отношениями, чем-то естественным для нас, так как у каждого из нас есть семья — место с бесконечными историями, поражениями и победами», — признался Кристоффер Боэ.

В фильме рассказывается о взаимоотношениях супругов Мэгги и Карстена, роли которых исполнили Николай Костер-Вальдау («Игра престолов») и Катрин Розенталь («Мост»).

Герои владеют популярным рестораном, который до сих пор не получил отметку гида «Мишлен». В погоне за признанием, успехом и звездой герои забывают о своих чувствах и полностью отдаются работе, теряя вкус к жизни.

«Ряд 19»

Девушка-врач Катя долгое время не летала на самолётах, однако обстоятельства вынуждают её изменить правилам. Во время ночного рейса в салоне начинают происходить загадочные события, в результате которых один за другим умирают пассажиры. Героиня должна встретиться со своими детскими кошмарами и страхами, чтобы защитить дочь Диану.

Центральные роли в мистическом хорроре Александра Бабаева исполнили Светлана Иванова («Легенда №17), Вольфганг Черни («Красный призрак») и Марта Кесслер («Сестрёнка»). Среди продюсеров ленты — создатели триллера «Ледяной демон» и «Русалка. Озеро мёртвых».

«Друг на продажу»

Предприимчивый бизнесмен Гоша сталкивается с финансовыми трудностями, в результате чего придумывает фейковое брачное агентство.

Главным лотом становится его принципиальный друг Иван, недавно расставшийся с девушкой сотрудник ГАИ. Гоша позиционирует друга как «мачо-миллионера», приехавшего в Томск за любовью, и собирает деньги с потенциальных невест. Иван, в свою очередь, пытается понять, почему представительницы противоположного пола проявляют к нему столько внимания.

В комедии режиссёра Александра Данилова снялись Антон Пампушный («Балканский рубеж»), Антон Богданов («Огонь»), Вадим Галыгин («Упыри») и другие. Съёмки проходили в трёх городах.