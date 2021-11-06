Неидеальные суперлюди: в прокат выходит фильм «Вечные»

В понедельник, 8 ноября, в российский прокат выходит 26-й проект кинематографической вселенной Marvel — фильм Хлои Чжао «Вечные». В ленте рассказывается о могущественных представителях инопланетной расы, известных как Вечные. Они много лет живут среди людей и ведут обычный образ жизни, однако после событий, представленных в ленте «Мстители: Финал», вынуждены выйти из тени и объединиться в борьбе против древних врагов. Роли в картине исполнили Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и другие.

В понедельник, 8 ноября, в российский прокат выходит фантастическая лента «Вечные» — 26-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Главную роль в картине исполнила Джемма Чан, известная по проектам «Экзамен» и «Безумно богатые азиаты». Также в ленте снялись Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон и другие актёры. Режиссёром и одним из сценаристов проекта выступила кинематографистка Хлоя Чжао, чей фильм «Земля кочевников» в 2021 году был удостоен трёх премий «Оскар».

В картине рассказывается о представителях инопланетной расы Вечных. Созданные Целестиалами, они уже семь тысяч лет живут на Земле и защищают людей от древнейших врагов — Девиантов. Долгое время Вечные были в тени и, разделившись, вели человеческий образ жизни. После событий, описанных в фильме «Мстители: Финал», им приходится вновь объединиться против врагов.

Фильм с самого начала поражает обилием разнообразных событий и впечатляющим (даже для вселенной Marvel) масштабом. Только за первые пару минут зрители узнают альтернативную версию создания мира, которая по ходу развития сюжета постепенно раскрывается и обрастает деталями. В дальнейшем действие охватывает около семи тысяч лет, формируя общее представление о деятельности вечных — в том числе на фоне важных исторических событий.

© Кадр из фильма «Вечные»

В основном действие разворачивается вокруг взаимоотношений Серси и Икариса, у которых много лет назад был роман. К моменту их встречи в наши дни Серси уже состоит в отношениях с другим — человеком. В той или иной мере раскрываются и истории остальных Вечных.

Поначалу весь этот широчайший охват времени и сюжетов интригует, однако к середине фильма обилие информации может начать утомлять зрителя. При этом некоторые личные истории Вечных раскрываются недостаточно внятно: так, очень поверхностно описана жизнь, вероятно, самой драматичной героини ленты — Фины — в исполнении Анджелины Джоли. Терзаемая некими чувствами и страдающая от проблем с памятью, в некоторых эпизодах героиня создаёт своим коллегам лишние, довольно предсказуемые и порой раздражающие проблемы. К сожалению, никаких ярких чувств у аудитории эти драматургические сюжеты, скорее всего, не вызовут.

К слову, тот факт, что Вечные, хотя и обладают практически божественными способностями, изображены максимально похожими на людей, помогает сопереживать им (хотя первое время и вызывает недоумение).

Представители этой расы влюбляются, спорят, ссорятся, переживают другие личные потрясения. Им не чужды и человеческие привычки вроде залипания в смартфон и просмотра видеороликов не в самое подходящее время, а также физические несовершенства.

В целом, несмотря на некоторые недочёты, многочисленные основные и второстепенные сюжетные линии способны заинтересовать зрителя, но даже там, где к сценарию не остаётся вопросов, может возникнуть желание увидеть ту же историю в формате сериала с отдельными сериями для каждого из Вечных, а после — с размеренным и гармоничным описанием событий, в которых задействованы все ключевые герои.

Радует и то, что сюжет раскрывается планомерно, а поскольку история берёт начало с сотворения мира, и на экране предстают новые персонажи, происходящее будет понятно даже зрителям, которые не видели ни одного фильма Marvel. Другой вопрос — стоит ли в принципе начинать знакомство со вселенной с «Вечных»?

© Кадр из фильма «Вечные»

Фильм Хлои Чжао сильно отличается от остальных картин серии как настроением и подходом к сюжету, так и визуальным рядом. Значительная часть действия разворачивается на природе в подобранных с большим вкусом локациях, что выглядит очень красиво и свежо — по крайней мере, обошлось без стандартных и уже порядком надоевших крушений мегаполисов. Природа становится полноправным участником действия, что особенно заметно ближе к концу фильма.

В «Вечных» практически нет шуток, привычных поклонникам кинематографической вселенной, да и в целом повествование в ленте непривычно серьёзное. В редких эпизодах его разбавляет наивность, присущая картинам подобного жанра, а также крайне сентиментальные эпизоды с участием Серси и Икариса, однако всё это явно выбивается из общего тона картины и иногда кажется лишним.

Наконец, «Вечные», вопреки традициям исключительно развлекательной, лёгкой фантастики, поднимают ряд глубоких философских тем. Например, авторы ленты говорят о неоднозначности добра и зла и человеческой природы и задают главный вопрос, проходящий насквозь через весь сюжет: чем так ценны люди, и зачем их спасать, если у них так много недостатков?

«Вечные» представляют собой этакий эксперимент для кинематографической вселенной Marvel. Фильмом останутся довольны далеко не все поклонники классических работ студии и не все зрители, предпочитающие более серьёзную фантастику. Однако это нисколько не умаляет достоинств картины, которая предлагает новый взгляд на развитие многогранной вселенной и подтверждает режиссёрский талант Хлои Чжао, сумевшей сохранить свой авторский стиль в столь масштабном коммерческом проекте.