Военно-морские гиганты: тест RT о российских броненосцах

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RT
Во второй половине XIX — начале ХХ века броненосцами называли надводные корабли с усиленной защитой корпуса, вооружённые крупнокалиберной артиллерией и предназначенные как для морского боя, так и для ведения огня по целям на суше. Они были главной силой Военно-морского флота России, пока их не сменили линкоры. С броненосцами связаны многие героические эпизоды из истории отечественного флота. Что вы сможете вспомнить о них? Проверьте себя с тестом RT.
Военно-морские гиганты: тест RT о российских броненосцах
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