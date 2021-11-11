Люди, которые делают кино: о чём первый сериал «Квартета И»

В сети состоялась премьера сериала «В Бореньке чего-то нет» по мотивам одноимённого спектакля «Квартета И». В центре сюжета — группа кинематографистов, празднующих завершение очередного проекта. В неформальной обстановке герои выплёскивают эмоции, обсуждают проделанную работу и размышляют о тонкостях индустрии. Роли в ленте исполнили Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и другие артисты. Корреспондент RT посмотрела первый эпизод.

В четверг, 11 ноября на видеосервисе START состоялась премьера первого сериала «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет». В основу сценария лёг одноимённый спектакль.

Многие сыгравшие в сериале актёры выступали в аналогичных амплуа в театральной постановке. Среди них — исполнитель роли режиссёра Максим Виторган, Ростислав Хаит в образе директора Бориса Наумовича, Леонид Барац, сыгравший сценариста Кирилла. Некоторые (например, «второй режиссёр» Виктория Толстоганова и «хлопушка» Анастасия Уколова) не были задействованы в сценической версии «Бореньки».

Режиссёром сериала выступил Никита Власов («Ле.Ген.Да», «Болванка»). Над сценарием работали Сергей Петрейков, Барац и Хаит. Все трое ранее писали сценариев к комедиям «О чём говорят мужчины» и «День радио».

В сериале, как и в театральной постановке, рассказывается о кинематографистах, которые завершили работу над очередным проектом и собрались на «шапке», банкете по случаю окончания съёмок. Праздник провоцирует героев на воспоминания, развязывает языки и позволяет окунуться в размышления — о творчестве, работе и отношениях.

Важной движущей силой сюжета становятся самоанализ и рефлексия режиссёра Максима: он переживает, что за всю свою карьеру так и не снял настоящее кино.

Сравнивая себя с обладателем «Оскара» Владимиром Меньшовым, герой думает о том, что скажут о нём в СМИ после смерти. Творческий кризис приводит к рождению нового фильма — режиссёр просыпается с идеей, которая кажется ему тем самым «Тулоном», счастливым билетом. Картиной, которую не стыдно показать детям.

Задуманная Максимом лента «Дом с зеркалом» рождается на глазах зрителей сериала, однако постановщики не спешат показывать результат работы и заполняют большую часть экранного времени нюансами творческих поисков и правок, постоянными сомнениями постановщика.

Именно на этом фоне развиваются отношения персонажей. Первый человек, которому Максим рассказывает о своей задумке, — второй режиссёр Инна. Она поддерживает коллегу и находится рядом с ним как в моменты душевного подъёма, так и во время очередного кризиса. Уже с первых сцен понятно, что герои близки, однако до конца не ясно, дружеская это связь или романтическая.

© Видеосервис START

После просмотра первой серии, как водится, вопросов у зрителя остаётся больше, чем ответов. Повествование разорвано флешбэками, в кадре попеременно появляются члены съёмочной группы со своими переживаниями и драмами — сценарист Гриша страдает от любви, актёр Семакин изменяет жене, продюсер Борис Наумович решает всевозможные проблемы и раздаёт окружающим ценные советы.

Создателям «Бореньки» удалось наделить этот калейдоскоп интригой: сложно предположить, как разрешатся намеченные в первом эпизоде конфликты. Аудитории же стоит подготовиться к весьма насыщенной истории.

Несмотря на общие исходные данные, сериал кажется более сложным и развёрнутым, чем спектакль. Зритель перемещается между несколькими временными промежутками, путешествуя за сознанием главного героя: режиссёр то вспоминает, как к нему пришла идея фильма, то толкает речь перед финальным прогоном. Сцены из его памяти перемежаются кадрами из жизни других героев и рекурсивными конструкциями. Так, в конце первого эпизода герой Максима Виторгана показывает зрителям табличку «конец», выходя за рамки основной истории.

По словам сценариста Леонида Бараца, именно возможность встроить в сериал большое количество параллельных линий и историй сделала перенос пьесы «логичным и естественным».

«В съёмках есть свои преимущества, можно уделить больше внимания нюансам, есть возможность точнее передать фактуру. В сериале появилось больше линий, более реальными мы сделали условия самой «шапки» и условия съёмочного процесса, появилось в целом больше материала, диалогов и поворотов», — прокомментировал он.

Сериал действительно не скупится на подробности, связанные с производством кино. Лента погружает аудиторию в мир профессионального юмора, терминов и традиций. При этом создатели не забывают о рядовом зрителе, элегантно вводя в сюжет пояснения и расшифровки. Иногда герои словно отвлекаются от своих ролей, чтобы прокомментировать, что такое «шапка» и почему на ней «колбаса».

Кадры насыщены и динамичны: в «Бореньке» нет меланхоличных, статичных продолжительных сцен — напротив, кажется, что его создатели намеренно ускорили все действия. При этом сериал не лишён драматичности: внешняя динамика сочетается с умело вплетёнными в сюжет эмоциями и тонким психологизмом. Сценаристам удалось написать в меру подробные портреты героев, которым хочется сочувствовать и сопереживать.

Не стоит ожидать, что «Боренька» станет азбукой кинобизнеса: по словам Максима Виторгана, эта лента — в первую очередь «про осознание себя, про принятие себя, про смирение, про то, что за всё в жизни приходится платить, даже когда ты этого не предполагаешь». Исполнитель главной роли считает, что у него и его коллег получился «разговор о человеке на фоне профессии кинематографиста» — и ни в коем случае не наоборот.

Так и есть. «В Бореньке чего-то нет» — история о людях, талантах и сомнениях, сделанная на фоне «Мосфильма» и под шум киноплёнки.