«Кино о кино»: что известно о первом сериале «Квартета И»

В Москве завершились съёмки первого сериала «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет», основанного на одноимённом спектакле. Лента повествует о «внутренней кухне» кинопроизводства. Съёмочный процесс проходил преимущественно на «Мосфильме». Роли в сериале исполнили Максим Виторган, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова и другие актёры.

На «Мосфильме» завершились съёмки сериала «В Бореньке чего-то нет» по одноимённому спектаклю «Квартета И». Оригинальный проект видеосервиса START предлагает зрителям заглянуть в закулисье кинопроизводства. В центре сюжета — съёмочная группа, которая собирается на банкете и подводит итоги своей работы. Главный герой, рефлексирующий режиссёр, ранее снимал криминальные сериалы, а теперь пытается понять, удалось ли ему сделать «настоящее» кино.

Это первый сериал «Квартета И» — ранее артисты работали над спектаклями и полнометражными фильмами.

Как отметил выступивший одним из сценаристов проекта Леонид Барац, в новинку для команды был прежде всего возросший объём выработанного за день материала.

Основной сюжет сериала повторяет спектакль, однако экранная адаптация сильно отличается от первоисточника — для неё были придуманы новые линии и введены новые персонажи. По словам Ростислава Хаита, хронометраж повествования увеличился примерно на час.

© Видеосервис START

Леонид Барац подчеркнул, что все эти нововведения были необходимы, чтобы сделать историю «более безусловной».

«Театр — это в большей степени условность, а тут... Раз это съёмочная группа — должно быть много народу, соответственно, ещё какие-то линии были дописаны для того, чтобы было похоже на правду... Если были какие-то гротесковые либо актёрские, либо диаложные повороты, мы их немножечко прибрали для того, чтобы это было похоже на правду, потому что фильм, или сериал, ближе к правде, чем театр — во всяком случае, в нашем жанре», — объяснил артист.

Мысли о вечном

Режиссёром картины выступил Никита Власов, ранее снявший сериал «Ле.Ген.Да». Он рассказал, что попал в проект после того, как «Квартет И» увидел один его короткометражный фильм и пригласил познакомиться. Кинематографистам быстро удалось найти общий язык.

«Ты просто разговариваешь с человеком и пытаешься понять, насколько он слышит, насколько он понимает, насколько ему интересно то, что мы делаем, насколько ему это близко... В нём есть сочетание того, что мы хотели. С одной стороны — молодость, энергия, с другой — он знает, чувствует кино. И он проникся тем материалом, который мы написали», — вспомнил Ростислав Хаит.

Никита Власов признался, что история зацепила его в том числе потому что он сам испытывает те же чувства, что и главный герой.

«Я тоже режиссёр, и у меня тоже есть определённые амбиции и мысли, хочется делать что-то вечное, разговаривать с космосом. Главный герой этой картины хочет оставить после себя что-то очень монументальное, хтоническое», — отметил постановщик.

Старые и новые герои

Режиссёра в сериале, как и в спектакле, сыграл Максим Виторган. Также к своим ролям вернулись артисты «Квартета И» — Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов — и другие участники постановки.

© Видеосервис START

Леонид Барац играет сценариста, который, по словам артиста, имеет мало общего с ним самим.

«Это человек со свободными глазами, свободно живущий все свои 49 лет. Я — человек крайне тревожный и ответственный, а он — свободный и впервые поступивший так, как ему не свойственно», — объяснил Барац.

Артист уточнил, что его персонаж успешно пишет сценарии и зарабатывает этим на жизнь, однако, в отличие от режиссёра, героя Виторгана, не преследует великих целей.

«Этот всё про себя понял. Он умеет то, что умеет, зарабатывает деньги и получает от этого удовольствие. И то же самое касается личной жизни — он понял про себя, что ему не хочется привязывать себя к одной семье, к детям, он хочет быть свободным человеком. А тут у него случается такой поворот, что ему приходится взять на себя ответственность, и он тут же начинает на следующий день страдать от этой ответственности и понимать, что ему нафиг не нужно было всё это делать», — рассказал Леонид Барац.

Ростислав Хаит тоже сыграл персонажа (продюсера), который во многом от него отличается.

«С одной стороны, я играю большую противоположность себя в жизни, а с другой — я чувствую, что во мне это тоже есть — заботушка, вниманьице», — отметил артист.

Он также признался, что образ его героя во много вдохновлён продюсером Александром Нахимсоном, работавшим с «Квартетом И» на проекте «О чём говорят мужчины». Тот, по словам артиста, «очень тёплый, приятный, внимательный, интеллигентный».

Анастасия Уколова играет хлопушку — девушку, которая называет номер и дубль каждого кадра, а также фиксирует время отснятого материала.

Актриса уточнила, что её образ отчасти вдохновлён собственными наблюдениями за другими хлопушками, которых ей довелось повидать немало. При этом, по словам Уколовой, каждая была «с причудами».

«Я ни разу не видела хлопушки, которая была бы просто обычной девчонкой, просто хлопала и сидела где-то, молчала. С ними постоянно происходят какие-то интересные ситуации... Есть хлопушки, которые мечтают пробиться в кино, стать режиссёром. Такие девчонки прямо пролезают, обязательно закручивают роман на площадке... Это девчонки, которые знают все сплетни... Я обрадовалась, когда получила такую роль, потому что насмотрелась всего», — рассказала Уколова.

© Видеосервис START

Также на экране появится Виктория Толстоганова. Актриса играет второго режиссёра и соратника героя Виторгана.

«Они много лет работают вместе, они равны друг другу по некоему статусу. Понятно, что он снимает кино, а она занимается организационной историей... Она — второй режиссёр, но принимает решения на уровне друга», — отметила Толстоганова.

Актёр Михаил Полицеймако наряду с Алексеем Аграновичем в спектакле играл оператора. В сериале персонаж оператора достался Аграновичу, а Полицеймако исполнил другую роль.

«В спектакле этого персонажа нет, его специально ребята написали. Но когда я спрашивал авторов, кого мне играть, они говорили — себя», — вспомнил артист.

Семейная атмосфера и съёмки на «Мосфильме»

Съёмки сериала в основном проходили в стенах «Мосфильма». Как отметил Леонид Барац, «В Бореньке чего-то нет» — это «кино о кино», а поскольку «Мосфильм» — знаковое место для всех кинематографистов, снимать было решено именно там. Также среди локаций проекта — территория вблизи Останкинской телебашни и дом в Николиной горе, построенный в 1960-х.

Барац рассказал, что в сериале будет множество отсылок к различным фильмам. Среди них работы Андрея Тарковского, Марлена Хуциева и Андрея Смирнова.

«У нас очень много отсылок то к этому фильму, то к другому, то мизансцена из какого-то знакового фильма специально восстановленная... Можно сделать квест, чтобы зритель находил отсылки к разным советским или не советским фильмам», — отметил артист.

© Видеосервис START

Поскольку практически вся съёмочная группа картины хорошо знакома между собой, на съёмках установилась тёплая, дружеская атмосфера. Так, Анастасия Уколова подчеркнула, что для неё работа с «Квартетом И» сравнима со взаимоотношениями с семьёй.

«Это как жить в семье, понимать и принимать настроения друг друга, заботиться, помогать, если плохое настроение, не обижаться. Нужно быть гибким, понимающим», — сказала она.

Особенности истории и возможное продолжение

По словам Леонида Бараца, сюжет сериала с некоторыми изменениями взят из личного опыта его создателей. Никита Власов также отмечает, что в ленте фигурирует очень много правдоподобных ситуаций, «всё пропитано жизнью». Кроме того, по мнению режиссёра, сериал примечателен тем, что он постоянно балансирует между трагедией и комедией.

Максим Виторган, в свою очередь, считает, что этот проект интересен прежде всего простой и понятной историей.

«Как ни парадоксально, это история обыденная, я бы так сказал. Это история не про гения и злодейство, не про большое сердце и жертвоприношение. Она про невероятные, очень тяжёлые муки познания себя в общем достаточно обычного человека», — заявил артист.

Анастасия Уколова ожидает, что эта лента привлечёт зрителей возможностью узнать о «внутренней кухне» кинопроизводства. Актриса отмечает, что новый сериал представляет собой некий «портрет эпохи» в кино.

«Мы рассказываем о том, как снимается кино здесь и сейчас... Меня в интервью и в прямых эфирах в Instagram всегда спрашивают, как вы там все общаетесь, как это всё происходит. Всем очень интересна эта внутренняя кухня, поэтому, мне кажется, это будет первый такой проект про киноиндустрию — подробный и очень жизненный», — сказала актриса.