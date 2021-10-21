Скандал напоследок: сотрудники Netflix протестуют против шоу Дейва Шаппелла

В Лос-Анджелесе прошла забастовка сотрудников стримингового сервиса Netflix. Протестующие требовали, чтобы компания выделяла больше средств на производство контента ЛГБТ-тематики и учредила фонд поддержки трансгендеров и небинарных людей. Причиной забастовки послужил специальный выпуск стендап-шоу Дейва Шаппелла, в котором комик высказался о представителях ЛГБТ-сообщества.

В среду, 20 октября, перед офисом Netflix в Лос-Анджелесе прошла забастовка его сотрудников. Причиной для протеста послужило новое выступление Дейва Шаппелла The Closer («Напоследок»), появившееся на Netflix 5 октября.

Это шоу стало заключительным в серии эксклюзивных выступлений, в которых, согласно синопсису, комик «намерен расставить все точки над «и» — и наконец выговориться». В длящемся более часа стендапе комик рассуждает на темы гендера, расы, феминизма, сексуальной ориентации, а также высказывает своё мнение о представителях ЛГБТ-сообщества.

Дейв Шаппелл обсудил «новых геев», которые не терпят критики, а также поддержал мнение писательницы Джоан Роулинг о том, что гендер является фактом.

Группа активистов организовала протест, чтобы передать руководству Netflix список требований. В числе предложений — создать «фонд поддержки талантов для небинарных людей и трансперсон», увеличить финансирование контента, направленного на освещение повестки ЛГБТ-сообщества, а также добавлять специальные метки на контент, пропагандирующий трансофобию.

Развитие конфликта

По данным Bloomberg, некоторые представители компании выразили своё недовольство шутками Шаппелла ещё до релиза шоу «Напоследок», предупредив руководство о возможных последствиях. Однако директор по глобальному телевидению Бела Баджария и генеральный содиректор Тед Сарандос посчитали, что комик не переступает черту.

Конфликт перешёл в публичное пространство, когда журналисты, представители ЛГБТ-сообщества, неравнодушные пользователи и сотрудники Netflix начали массово высказываться в социальных сетях. Среди комментаторов присутствовали как ярые противники позиции и творчества Дейва Шаппелла, так и те, кто акцентировал внимание на профессии комика, которая позволяет ему поднимать острые темы.

Одной из активных участниц кампании против шоу Шаппелла стала старший программист Netflix Терра Филд. Филд опубликовала серию твитов, и вскоре её и двух других сотрудников стримингового сервиса уволили. По данным Variety, причиной отстранения работников стала не их позиция относительно ЛГБТ-сообщества, а проникновение на собрание, на которое их не приглашали. Позже сотрудников восстановили в должностях, что, тем не менее, не остановило развитие конфликта.

Поддержку активистам начали оказывать звёзды. Продюсер Жаклин Мур, работавшая над сериалом Netflix «Дорогие белые», заявила, что больше не будет сотрудничать со стриминговым сервисом. Также движение поддержали актёр Колтон Хейнс, телезвезда Джонатан Ван Несс, сценарист Джилл Солоуэй и актриса Александра Биллингс.

19 октября в интервью Variety Тед Сарандос признался, что сожалеет о том, как ситуация была решена внутри компании.

«Очевидно, что с данным моментом внутренней коммуникации я допустил большой промах. Промах двуплановый. Прежде всего, к работе руководителя мне следовало подходить намного человечнее. Я имею в виду то, что группа моих сотрудников определённо страдала от принятого нами решения. Считаю нужным признать это сразу — прежде, чем углубляться в подробности чего бы то ни было», — говорит Сарандос.

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Несмотря на это, он не считает, что видео может стать причиной большей ненависти к транссообществу. По мнению генерального содиректора, присутствие стендап-шоу на платформе обусловлено стремлением Netflix поддерживать творческое самовыражение авторов.

«Мы стремимся поддерживать свободу творчества и художественного выражения творческого коллектива Netflix. Иногда — и мы доносим эту мысль до наших сотрудников — поскольку мы стараемся выпускать развлекательную продукцию для всего мира, а мир состоит из людей c самыми разными уязвимостями, убеждениями, чувством юмора и так далее, иногда на Netflix будет выходить и то, что вам не по душе», — предупреждает Тед Сарандос.

Ранее в трансофобии обвиняли Джоан Роулинг. Писательница оказалась в центре скандала, когда опубликовала пост в Twitter — её раскритиковали за комментарий о том, что «люди с менструацией» — это женщины. Роулинг заявляла, что получает сотни агрессивных комментариев от трансактивистов.

Также автор истории о Гарри Поттере подверглась травле в интернете накануне публикации книги «Дурная кровь».