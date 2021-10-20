Сергей Безруков, Лариса Гузеева, Валерий Гаркалин: как российские деятели культуры переносят коронавирус

Актёр Сергей Безруков рассказал, что заразился коронавирусом. Также с COVID-19 госпитализирован телеведущий Сергей Бабаев, известный по программе «Доброе утро» на Первом канале. Ранее коронавирусная инфекция была диагностирована у Ларисы Гузеевой, Валерия Гаркалина и Александра Серова. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вице-премьер России Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Власти также вводят дополнительные ограничения в регионах страны.

В среду, 20 октября, актёр Сергей Безруков на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. В подписи к публикации он предположил, что причиной болезни стало ослабление иммунитета из-за перегрузок. По словам Безрукова, ситуация находится под контролем, причин для беспокойства нет. Спектакли с участием актёра будут перенесены.

Позднее появилась информация о госпитализации ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Сергея Бабаева. Журналист рассказал РИА Новости, что находится в больнице.

В конце сентября СМИ сообщили, что с подозрением на COVID-19 в городскую клиническую больницу №40 доставлена актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Позже артистка подтвердила эту информацию на своей странице в Instagram.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно», — написала Гузеева.

На данный момент актриса находится под наблюдением врачей. «Состояние у Ларисы стабильное. Говорят, что средней тяжести, — поражение лёгких на прошлой неделе было 60%. Сатурация в норме, но лёгкие поражены, поэтому серьёзное лечение идёт», — рассказал в интервью kp.ru коллега Гузеевой.

Сама телеведущая в Instagram назвала вирус жестоким и отметила, что не была готова к заражению.

В субботу, 2 октября, в Коммунарку госпитализировали 67-летнего народного артиста Валерия Гаркалина, который входит в группу риска по возрасту. Позднее пресс-служба ГИТИСа, где преподает актёр, сообщила РИА Новости об ухудшении его состояния. Спустя несколько дней стало известно, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

18 октября в беседе с RT агент Валерия Гаркалина Наталья Теплова рассказала, что состояние артиста стабильно.

«Пока никаких новостей и изменений, ухудшений нет — это уже хорошо», — утверждает Теплова.

Также коронавирусную инфекцию диагностировали у певца Александра Серова. Его госпитализировали 9 октября. Певица Любовь Успенская рассказала телеканалу «Звезда», что лёгкие артиста поражены на 10%.

Дочь Александра Серова Мишель на своей странице в Instagram написала, что семья музыканта уверена в его скором выздоровлении.

«Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости! Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения! Главное — настраиваться на самое лучшее!» — пишет Мишель Серова.

Рост заболеваемости и новые ограничения

По данным оперштаба, в России второй день подряд обновляется рекорд смертности от COVID-19: за последние сутки скончались 1028 человек, что на 13 превышает пиковое значение предыдущего дня. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 226 353 смерти.

Наибольший прирост заболеваний наблюдается в Москве, где зафиксировано 5847 новых случаев коронавирусной инфекции за день. На фоне роста заболеваемости в городе были введены новые ограничения.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022-го вводится домашний режим для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, и москвичей старше 60 лет. На это время работодатели в Москве должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Количество вакцинированных работников сферы услуг необходимо довести до 80% до 1 января 2022 года.

Требования не касаются вакцинированных и переболевших сотрудников, а также персонала медицинских организаций, «Росатома», «Роскосмоса» и других критически важных отраслей.

Главный санитарный врач России Анна Попова охарактеризовала текущую ситуацию как «первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции». Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, назвав принимаемые решения «вынужденными, но необходимыми».