Криптонит XXI века: новый Супермен станет бисексуалом

Издательство DC Comics анонсировало новый выпуск комикса «Супермен: сын Кал-Эла». Сообщается, что в нём сын Кларка Кента Джонатан, взявший на себя обязанности Супермена вместо отца, признается в своей бисексуальности и начнёт отношения с репортёром Джеем Накамурой. По мнению одного из создателей выпуска Тома Тейлора, «сегодня больше людей смогут узнать себя в самом сильном супергерое в комиксах». Решение DC причислить героя к сообществу ЛГБТ+ вызвало противоречивые оценки аудитории.

9 ноября в продажу поступит пятый выпуск комикса «Супермен: сын Кал-Эла», в котором будет раскрыта бисексуальность заглавного персонажа. Герой истории — Джонатан, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, который продолжает дело отца и в костюме Супермена спасает мир. В пресс-релизе DC Comics отмечается, что Джон морально и физически устаёт от новых обязанностей и ищет утешения в романтической близости с репортёром Джеем Накамурой.

«Я всегда говорил, что всем нужны герои и каждый заслуживает увидеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею, — заявил автор комикса Том Тейлор. — Символ Супермена всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня больше людей смогут узнать себя в самом сильном супергерое в комиксах».

В свою очередь, главный креативный директор и издатель DC Джим Ли назвал эти перемены «невероятным примером влияния мультивселенной DC на повествование».

«Джон Кент из комиксов может исследовать свою идентичность, а Джон Кент из телесериала «Супермен и Лоис» — узнавать секреты своей семьи. Они существуют в собственных мирах и временах, и наши поклонники могут наслаждаться обеими историями одновременно», — подчеркнул Ли.

Бисексуальность — не единственное отличие нового Супермена от Кларка Кента. Современный герой, что называется, в тренде: он борется с лесными пожарами, вызванными изменением климата, предотвращает стрельбу в школе и выступает против депортации беженцев.

Также по теме Рисованный каминг-аут: Робина из комиксов о Бэтмене сделали бисексуальным В новом выпуске антологии комиксов «Бэтмен: городские легенды» центральный персонаж Робин впервые предстал как бисексуал. Альтер эго...

Обозреватель The New York Times Джордж Густинес описывает реинтерпретацию образа Супермена, одного из типичных американских супергероев, как важный шаг на пути к инклюзивности и разнообразию. Однако решение DC причислить героя к сообществу ЛГБТ+ вызвало противоречивые оценки аудитории.

«Это конец света. DC Comics заявляют, что Супермен теперь предпочитает задницы. Больше нет ничего святого. Если Человек из стали теперь бисексуал, то (выражение. — RT) «Вверх, вверх и ввысь» приобретает совершенно новый смысл. Не осталось ничего святого», — пишет один из пользователей Twitter.

«Прекрасно, но какого чёрта сын Кал-Эла всё ещё белый? В NYT же писали, что будет чёрный Супермен. И почему его жених белый? Это вообще что за расизм?» — иронизирует другой микроблогер.

«Несите криптонит — этот Супермен сломался», — шутят в Twitter.

Многие пользователи интернета — особенно за рубежом — положительно оценивают подобные тенденции. Так, актриса Дана Дилэйни, озвучивавшая Лоис Лейн в ряде проектов, отметила: «Как Лоис Лейн, я бы очень гордилась сыном-геем».

«В группе из пяти человек по меньшей мере двое — бисексуалы или геи. Ну и что, если сын Супермена оказался бисексуалом… это реальность, в которой мы живём. Проснитесь», — пишет одна из пользовательниц Twitter.

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В августе 2021 года появилась информация, что новый Супермен станет геем — об этом рассказал художник Ван Скивер. Он также заявил, что DC испытывает сложности с авторскими правами на персонажа Кларка Кента, поэтому новым Суперменом будет Джонатан Кент.

Также в августе один из персонажей комиксов о Бэтмене — Робин — впервые предстал в качестве бисексуала. По сюжету очередного выпуска антологии комиксов «Бэтмен: городские легенды» альтер эго Робина Тим Дрейк осознаёт свои чувства к другу и соглашается пойти с ним на свидание.

В 2015 году аналогичная трансформация произошла с Женщиной-кошкой Селиной Кайл, представленной в комиксах о Бэтмене с 1940-го: её тоже сделали бисексуальной. Кроме того, в середине 2000-х Бэтвумен (Кэти Кейн) стала еврейкой гомосексуальной ориентации.

В 2020-м СМИ сообщали, что Артура Карри (Аквамен) на посту владыки морей заменит гомосексуальный атлант Аквалэд, герой анимационного сериала «Юная Лига Справедливости».

Руководство Marvel также следует тренду на инклюзивность. Только в 2021 году стало известно, что Локи — гендерфлюид (то есть обладает непостоянной гендерной идентичностью) и бисексуал, а новым альтер эго Капитана Америки стал подросток Аарон Фишер — открытый гомосексуалист.