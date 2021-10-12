Криптонит XXI века: новый Супермен станет бисексуалом
- © DC Comics
9 ноября в продажу поступит пятый выпуск комикса «Супермен: сын Кал-Эла», в котором будет раскрыта бисексуальность заглавного персонажа. Герой истории — Джонатан, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, который продолжает дело отца и в костюме Супермена спасает мир. В пресс-релизе DC Comics отмечается, что Джон морально и физически устаёт от новых обязанностей и ищет утешения в романтической близости с репортёром Джеем Накамурой.
«Я всегда говорил, что всем нужны герои и каждый заслуживает увидеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею, — заявил автор комикса Том Тейлор. — Символ Супермена всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня больше людей смогут узнать себя в самом сильном супергерое в комиксах».
В свою очередь, главный креативный директор и издатель DC Джим Ли назвал эти перемены «невероятным примером влияния мультивселенной DC на повествование».
«Джон Кент из комиксов может исследовать свою идентичность, а Джон Кент из телесериала «Супермен и Лоис» — узнавать секреты своей семьи. Они существуют в собственных мирах и временах, и наши поклонники могут наслаждаться обеими историями одновременно», — подчеркнул Ли.
Бисексуальность — не единственное отличие нового Супермена от Кларка Кента. Современный герой, что называется, в тренде: он борется с лесными пожарами, вызванными изменением климата, предотвращает стрельбу в школе и выступает против депортации беженцев.
Обозреватель The New York Times Джордж Густинес описывает реинтерпретацию образа Супермена, одного из типичных американских супергероев, как важный шаг на пути к инклюзивности и разнообразию. Однако решение DC причислить героя к сообществу ЛГБТ+ вызвало противоречивые оценки аудитории.
«Это конец света. DC Comics заявляют, что Супермен теперь предпочитает задницы. Больше нет ничего святого. Если Человек из стали теперь бисексуал, то (выражение. — RT) «Вверх, вверх и ввысь» приобретает совершенно новый смысл. Не осталось ничего святого», — пишет один из пользователей Twitter.
«Прекрасно, но какого чёрта сын Кал-Эла всё ещё белый? В NYT же писали, что будет чёрный Супермен. И почему его жених белый? Это вообще что за расизм?» — иронизирует другой микроблогер.
«Несите криптонит — этот Супермен сломался», — шутят в Twitter.
Многие пользователи интернета — особенно за рубежом — положительно оценивают подобные тенденции. Так, актриса Дана Дилэйни, озвучивавшая Лоис Лейн в ряде проектов, отметила: «Как Лоис Лейн, я бы очень гордилась сыном-геем».
«В группе из пяти человек по меньшей мере двое — бисексуалы или геи. Ну и что, если сын Супермена оказался бисексуалом… это реальность, в которой мы живём. Проснитесь», — пишет одна из пользовательниц Twitter.
- © DC Comics
В августе 2021 года появилась информация, что новый Супермен станет геем — об этом рассказал художник Ван Скивер. Он также заявил, что DC испытывает сложности с авторскими правами на персонажа Кларка Кента, поэтому новым Суперменом будет Джонатан Кент.
Также в августе один из персонажей комиксов о Бэтмене — Робин — впервые предстал в качестве бисексуала. По сюжету очередного выпуска антологии комиксов «Бэтмен: городские легенды» альтер эго Робина Тим Дрейк осознаёт свои чувства к другу и соглашается пойти с ним на свидание.
В 2015 году аналогичная трансформация произошла с Женщиной-кошкой Селиной Кайл, представленной в комиксах о Бэтмене с 1940-го: её тоже сделали бисексуальной. Кроме того, в середине 2000-х Бэтвумен (Кэти Кейн) стала еврейкой гомосексуальной ориентации.
В 2020-м СМИ сообщали, что Артура Карри (Аквамен) на посту владыки морей заменит гомосексуальный атлант Аквалэд, герой анимационного сериала «Юная Лига Справедливости».
Руководство Marvel также следует тренду на инклюзивность. Только в 2021 году стало известно, что Локи — гендерфлюид (то есть обладает непостоянной гендерной идентичностью) и бисексуал, а новым альтер эго Капитана Америки стал подросток Аарон Фишер — открытый гомосексуалист.