Рисованный каминг-аут: Робина из комиксов о Бэтмене сделали бисексуальным

В новом выпуске антологии комиксов «Бэтмен: городские легенды» центральный персонаж Робин впервые предстал как бисексуал. Альтер эго супергероя Тим Дрейк осознаёт свои чувства к другу, Бену Дауду, и соглашается пойти с ним на свидание. Автор комиксов Меган Фицмартин подчёркивает, что персонаж пока находится в процессе осознания своей сексуальной ориентации. Переписывать уже рассказанную историю Дрейка Фицмартин не планирует.

Робин, один из центральных персонажей комиксов о Бэтмене, впервые предстал как бисексуальный герой. Тему нетрадиционной ориентации Робина затрагивает шестой выпуск антологии «Бэтмен: Городские легенды», опубликованный во вторник, 10 августа.

По сюжету Робин и Бернард Дауд вместе сражаются с врагами. Последний не знает, что Робин — это его давний друг Тим Дрейк, и упоминает, что они с Дрейком были на «свидании» (по крайней мере, так это воспринимал Бернард). Тогда Робин осознаёт свои чувства.

«У вас никогда не бывало озарений, когда будто что-то эфемерное звало и дразнило вас? Когда вы будто знали, что должны со своим разумом быть заодно, но не всё казалось логичным? Люди продолжают спрашивать, чего я хочу. Но я никак не мог понять. Что бы это ни было, оно всегда казалось недосягаемым — до этого момента; до этого самого момента», — думает персонаж.

Позже герои привносят некоторую ясность в отношения: «Тим Дрейк... хочешь сходить со мной на свидание?» — спрашивает Бернард Дауда, на что его друг отвечает согласием.

Фрагмент комикса «Бэтмен: Городские легенды»

© DC Comics

Шестой выпуск антологии стал частью истории «Сумма наших частей», в которой Робин противостоит похитившему Бернарда злодею. Автором сценария выступила Меган Фицмартин, за визуальную составляющую отвечает художница Белен Ортега.

Тим Дрейк — один из нескольких персонажей, примерявших костюм Робина (у некоторых других супергероев и суперзлодеев из комиксов также есть разные альтер эго). Он появился в 1989 году. Как замечает Сюзана Поло из Polygon, после введения очередного Робина (Дэмиена Уэйна) у Дрейка не было каких-либо выдающихся черт, в отличие от остальных помощников Бэтмена.

«Самое лучше при работе с устоявшимся объектом интеллектуальных прав в том, что в историях персонажей множество сюжетных поворотов, которые за тебя уже придумали (и зачастую люди намного умнее тебя). События выпуска «Сумма наших частей» происходят из-за того, что Тим такой, какой есть. Я очень люблю этого персонажа, и, когда я перечитала всё, что только могла, чтобы воздать должное Робину, стало ясно, что Тиму необходимо поделиться с нами этой историей», — рассказала изданию Меган Фицмартин. Автор отметила, что ей понадобилось какое-то время, чтобы настроиться на создание истории о каминг-ауте.

Фицмартин также подчёркивает, что Дрейк пока что не сделал окончательных выводов насчёт своей сексуальной ориентации. Также она не собиралась вступать в противоречие с более ранними комиксами, согласно которым Робин состоял в отношениях с супергероиней Стефани Браун, известной как Спойлер.

«Я хотела отдать дань тому факту, что осознание сексуальной ориентации — это путешествие. Внесу ясность: его чувства к Стефани были на 100% настоящими, как и его чувства к Бернарду. Однако Тим пока ещё пытается понять себя. Не думаю, что он может подобрать для всего этого слова... пока что»», — заметила Фицмартин.

Фанаты комиксов обсуждают новый сюжетный поворот в соцсетях. «То, что Тим Дрейк наконец совершает каминг-аут, очень вдохновляет. DC с самого начала не хотели делать Робина нетрадиционной сексуальной ориентации, но после долгих лет активизма сценаристов и фанатов это всё же произошло», — отметил пользователь Twitter.

Тем не менее его радость разделяют не все блогеры. «Я не понимаю, зачем DC делать Робина бисексуалом. Серьёзно, какое отношение это имеет к серии комиксов?» — написала одна из авторов платформы.

Другая пользовательница обратила внимание, что новости о сексуальной ориентации Робина не так уж удивительны, если учитывать, как выглядит его костюм.

People surprised that robin’s bisexual when he dressed like this: pic.twitter.com/1UAITUVZEf — Busted ah Adida (@naiathelion) August 11, 2021

Робин — не первый супергерой, чью ориентацию решили пересмотреть авторы. В 2015 году Женщина-кошка Селина Кайл, которая фигурировала в комиксах о Бэтмене ещё с 1940 года, была представлена как бисексуальный персонаж.

Через подобную трансформацию в середине 2000-х прошла и Бэтвумен, или Кэти Кейн. Она стала еврейкой гомосексуальной ориентации.

В 2019 году вышел сериал, в котором главную роль исполнила представительница секс-меньшинств Руби Роуз. После первого сезона артистка покинула проект. На её место пришла темнокожая Джависия Лесли, которая играет Райан Уайлдер (ещё одно альтер эго супергероини). И Лесли, и Уайлдер также относятся к ЛГБТ-сообществу.

В стороне от экспериментов с ориентацией героев не осталась и компания Marvel. В июне 2021 года на Disney+ состоялась премьера сериал «Локи», из которого стало известно, что главный герой — гендерфлюид (то есть обладает непостоянной гендерной идентичностью) и бисексуал. Режиссёр Кейт Херрон утверждает, что считала ведение подобной линии очень важной задачей.

Также по теме «Зачем изменять оригинал?»: фанаты раскритиковали создателей «Скуби-Ду», заявивших о гомосексуальности героини Режиссёр и сценарист Джеймс Ганн признался, что намеревался сделать Велму из фильма 2002 года «Скуби-Ду» представительницей...

В марте 2021-го авторы Marvel показали новое альтер эго Капитана Америки. Им стал подросток Аарон Фишер — открытый гомосексуалист.

Вопросы гендера и ориентации возникают не только в отношении героев комиксов. Так, в 2020 году Джеймс Ганн и Тони Червоне рассказали, что в фильме «Скуби-Ду» и мультсериале «Скуби-Ду! Корпорация «Загадка» соответственно хотели сделать центральную героиню Велму Динкли лесбиянкой. Однако часть фанатов выступили против такого прочтения и переписывания истории персонажа.

Кроме того, теперь некоторые новые герои изначально разрабатываются как представители сексуальных меньшинств. В конце июля Disney представила эпизод мультсериала «Дом совы», где появился их первый небинарный персонаж Рейн Уисперс. В этом же проекте впервые в истории студии была введена главная бисексуальная героиня, девочка-подросток Лус.

В США мультсериал рекомендован к просмотру для детей старше шести лет. В России «Дом совы» считается подходящим для аудитории не младше 12 лет.