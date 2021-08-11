Рисованный каминг-аут: Робина из комиксов о Бэтмене сделали бисексуальным
- Фрагмент комикса «Бэтмен: Городские легенды»
- © DC Comics
Робин, один из центральных персонажей комиксов о Бэтмене, впервые предстал как бисексуальный герой. Тему нетрадиционной ориентации Робина затрагивает шестой выпуск антологии «Бэтмен: Городские легенды», опубликованный во вторник, 10 августа.
По сюжету Робин и Бернард Дауд вместе сражаются с врагами. Последний не знает, что Робин — это его давний друг Тим Дрейк, и упоминает, что они с Дрейком были на «свидании» (по крайней мере, так это воспринимал Бернард). Тогда Робин осознаёт свои чувства.
«У вас никогда не бывало озарений, когда будто что-то эфемерное звало и дразнило вас? Когда вы будто знали, что должны со своим разумом быть заодно, но не всё казалось логичным? Люди продолжают спрашивать, чего я хочу. Но я никак не мог понять. Что бы это ни было, оно всегда казалось недосягаемым — до этого момента; до этого самого момента», — думает персонаж.
Позже герои привносят некоторую ясность в отношения: «Тим Дрейк... хочешь сходить со мной на свидание?» — спрашивает Бернард Дауда, на что его друг отвечает согласием.
- Фрагмент комикса «Бэтмен: Городские легенды»
- © DC Comics
Шестой выпуск антологии стал частью истории «Сумма наших частей», в которой Робин противостоит похитившему Бернарда злодею. Автором сценария выступила Меган Фицмартин, за визуальную составляющую отвечает художница Белен Ортега.
Тим Дрейк — один из нескольких персонажей, примерявших костюм Робина (у некоторых других супергероев и суперзлодеев из комиксов также есть разные альтер эго). Он появился в 1989 году. Как замечает Сюзана Поло из Polygon, после введения очередного Робина (Дэмиена Уэйна) у Дрейка не было каких-либо выдающихся черт, в отличие от остальных помощников Бэтмена.
«Самое лучше при работе с устоявшимся объектом интеллектуальных прав в том, что в историях персонажей множество сюжетных поворотов, которые за тебя уже придумали (и зачастую люди намного умнее тебя). События выпуска «Сумма наших частей» происходят из-за того, что Тим такой, какой есть. Я очень люблю этого персонажа, и, когда я перечитала всё, что только могла, чтобы воздать должное Робину, стало ясно, что Тиму необходимо поделиться с нами этой историей», — рассказала изданию Меган Фицмартин. Автор отметила, что ей понадобилось какое-то время, чтобы настроиться на создание истории о каминг-ауте.
Фицмартин также подчёркивает, что Дрейк пока что не сделал окончательных выводов насчёт своей сексуальной ориентации. Также она не собиралась вступать в противоречие с более ранними комиксами, согласно которым Робин состоял в отношениях с супергероиней Стефани Браун, известной как Спойлер.
«Я хотела отдать дань тому факту, что осознание сексуальной ориентации — это путешествие. Внесу ясность: его чувства к Стефани были на 100% настоящими, как и его чувства к Бернарду. Однако Тим пока ещё пытается понять себя. Не думаю, что он может подобрать для всего этого слова... пока что»», — заметила Фицмартин.
Фанаты комиксов обсуждают новый сюжетный поворот в соцсетях. «То, что Тим Дрейк наконец совершает каминг-аут, очень вдохновляет. DC с самого начала не хотели делать Робина нетрадиционной сексуальной ориентации, но после долгих лет активизма сценаристов и фанатов это всё же произошло», — отметил пользователь Twitter.
Тем не менее его радость разделяют не все блогеры. «Я не понимаю, зачем DC делать Робина бисексуалом. Серьёзно, какое отношение это имеет к серии комиксов?» — написала одна из авторов платформы.
Другая пользовательница обратила внимание, что новости о сексуальной ориентации Робина не так уж удивительны, если учитывать, как выглядит его костюм.
People surprised that robin’s bisexual when he dressed like this: pic.twitter.com/1UAITUVZEf— Busted ah Adida (@naiathelion) August 11, 2021
Робин — не первый супергерой, чью ориентацию решили пересмотреть авторы. В 2015 году Женщина-кошка Селина Кайл, которая фигурировала в комиксах о Бэтмене ещё с 1940 года, была представлена как бисексуальный персонаж.
Через подобную трансформацию в середине 2000-х прошла и Бэтвумен, или Кэти Кейн. Она стала еврейкой гомосексуальной ориентации.
В 2019 году вышел сериал, в котором главную роль исполнила представительница секс-меньшинств Руби Роуз. После первого сезона артистка покинула проект. На её место пришла темнокожая Джависия Лесли, которая играет Райан Уайлдер (ещё одно альтер эго супергероини). И Лесли, и Уайлдер также относятся к ЛГБТ-сообществу.
В стороне от экспериментов с ориентацией героев не осталась и компания Marvel. В июне 2021 года на Disney+ состоялась премьера сериал «Локи», из которого стало известно, что главный герой — гендерфлюид (то есть обладает непостоянной гендерной идентичностью) и бисексуал. Режиссёр Кейт Херрон утверждает, что считала ведение подобной линии очень важной задачей.
В марте 2021-го авторы Marvel показали новое альтер эго Капитана Америки. Им стал подросток Аарон Фишер — открытый гомосексуалист.
Вопросы гендера и ориентации возникают не только в отношении героев комиксов. Так, в 2020 году Джеймс Ганн и Тони Червоне рассказали, что в фильме «Скуби-Ду» и мультсериале «Скуби-Ду! Корпорация «Загадка» соответственно хотели сделать центральную героиню Велму Динкли лесбиянкой. Однако часть фанатов выступили против такого прочтения и переписывания истории персонажа.
Кроме того, теперь некоторые новые герои изначально разрабатываются как представители сексуальных меньшинств. В конце июля Disney представила эпизод мультсериала «Дом совы», где появился их первый небинарный персонаж Рейн Уисперс. В этом же проекте впервые в истории студии была введена главная бисексуальная героиня, девочка-подросток Лус.
В США мультсериал рекомендован к просмотру для детей старше шести лет. В России «Дом совы» считается подходящим для аудитории не младше 12 лет.