Тайны Дамблдора и съёмки под водой: что известно о третьем фильме серии «Фантастические твари»

Третья часть кинофраншизы «Фантастические твари» получила название «Тайны Дамблдора». Премьера фильма состоится на три месяца раньше ожидаемой даты — 15 апреля 2022 года. По сюжету Альбус Дамблдор поручает магу-зоологу Ньюту Саламандеру возглавить опасную миссию, которая позволит помешать тёмному волшебнику Геллерту Грин-де-Вальду захватить власть над миром. К своим ролям в ленте вернулись Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер и Элисон Судол.

Студия Warner Bros. перенесла премьеру третьей части кинофраншизы «Фантастические твари» — спин-оффа «Гарри Поттера». Фильм выйдет в прокат 15 апреля 2022 года, тогда как ранее релиз был запланирован на 15 июля. Кроме того, как сообщает Variety, стало известно название проекта — Fantastic Beats: The Secrets of Dumbledore («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

По сюжету профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор знает, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд готовится захватить власть над волшебным миром. Будучи не в силах остановить его, Дамблдор поручает магу-зоологу Ньюту Саламандеру возглавить опасную миссию, участниками которой станут волшебники, ведьмы и один храбрый маггл. В ходе операции им предстоит столкнуться со старыми и новыми фантастическими тварями, а также с многочисленными последователями Грин-де-Вальда.

Постановкой проекта занимается Дэвид Йейтс. Он снял две предыдущие части франшизы, а также четыре последних фильма о приключениях Гарри Поттера. Над сценарием работает создательница магической вселенной Джоан Роулинг и Стивен Кловз, также приложивший руку к съёмкам практически всех картин серии «Гарри Поттер».

Центральные роли, как и в первых двух частях, исполняют Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол и Дэн Фоглер. Альбуса Дамблдора снова играет звезда «Молодого Папы» Джуд Лоу, а роль Геллерта Грин-де-Вальда досталась датскому актёру Мадсу Миккельсену. В ноябре 2020 года стало известно, что он заменит Джонни Деппа. Незадолго до этого представители Warner Bros. попросили последнего отказаться от участия в проекте. Такое решение было принято вскоре после того, как Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun.

Миккельсен отметил в одном из интервью, что его Грин-де-Вальд будет отличаться от персонажа в исполнении Джонни Деппа. При этом артист пообещал, что команда проекта не станет игнорировать наработки его коллеги при создании нового образа.

По слухам, одну из ролей в ленте исполняет российский актёр Александр Кузнецов, известный по проектам «Лето», «Кислота» и «Содержанки».

© Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Начало съёмок третьей части «Фантастических тварей» было запланировано в Великобритании ещё на середину марта 2020 года, однако их перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. В итоге кинематографисты смогли приступить к производственному процессу в сентябре.

Как рассказал Эдди Редмэйн, у него планировались в том числе ночные съёмки в воде на открытом воздухе. Предполагалось, что работа над этими сценами пройдёт летом, однако из-за переноса снимать их пришлось в начале декабря.

Ранее сообщалось, что события новой ленты развернутся в 1930-х, а одной из локаций станет Рио-де-Жанейро. Кроме того, по словам Дэна Фоглера, исполнителя роли Якоба Ковальски, его персонаж получит интересное развитие. Также актёр пообещал, что зрители фильма увидят несколько зрелищных батальных сцен.

Первая часть кинофраншизы, «Фантастические твари и где они обитают», вышла в прокат осенью 2016 года. В центре сюжета оказался Ньют Саламандер, маг-зоолог из Великобритании. Он приезжает в Нью-Йорк, где занимается поиском и исследованием волшебных существ.

Фильм был тепло встречен как кинокритиками, так и зрителями (его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 74% и 79% соответственно) и собрал $814 млн при бюджете $180 млн. Кроме того, картина была удостоена премии «Оскар» за лучшие костюмы.

Премьера второй части, «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», состоялась в 2018 году. Она не получила столь высоких оценок и заработала в прокате около $655 млн. Действие фильма развернулось в США, Англии и Франции. По сюжету Магический конгресс управления по Северной Америке ловит Грин-де-Вальда, однако тот сбегает из-под стражи. Он скрывается в Париже, где собирает сторонников и начинает свой путь к власти.

Всего в рамках кинофраншизы «Фантастические твари» запланировано пять фильмов. Их действие охватит период с 1926-го по 1945 год. В финале ожидается масштабная битва между Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом.