«Нестареющие сказки в новых форматах»: Netflix приобрёл права на произведения Роальда Даля

Netflix объявил о покупке Roald Dahl Story Company, управляющей правами на произведения британского писателя Роальда Даля («Ведьмы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан»). В рамках сделки руководство сервиса планирует создать вселенную, куда бы вошли игровые и анимационные фильмы, иммерсивные проекты, печатные материалы и другая продукция. Сейчас ведётся работа над двумя мультсериалами по мотивам сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика», а также адаптацией мюзикла «Матильда».

В среду, 22 сентября, стриминговый сервис Netflix объявил о приобретении компании Roald Dahl Story Company. Эта организация управляет правами на произведения знаменитого британского писателя Роальда Даля. В числе его самых известных работ — сказочная повесть «Чарли и шоколадная фабрика», романы для детей «Ведьмы», «Матильда», сказка «Изумительный мистер Лис». Эти и многие другие книги литератора были адаптированы для кино- и телеэкранов, а также для театральной сцены.

О сделке сообщается в совместном заявлении генерального содиректора и директора по контенту Netflix Теда Сарандоса и руководителя Roald Dahl Story Company, внука Роальда Даля Люка Келли. Оно опубликовано на официальном сайте стримингового сервиса.

Компании начали сотрудничество три года назад: тогда были запланированы съёмки ряда анимационных сериалов. Теперь студия задалась целью представить ещё больше продуктов в разных форматах.

«Эти проекты открыли нам глаза на возможность куда более амбициозного начинания — создание уникальной вселенной, включающей анимационное и игровое кино и телевидение, издательскую деятельность, игры, иммерсивные развлечения, театральные постановки, потребительские товары и многое другое», — говорится в заявлении. «Преподнося эти нестареющие сказки в новых форматах более широкой аудитории, мы остаёмся верны сохранению их неповторимого духа и общечеловеческих тем доброты и способности удивляться, в то же время добавляя в это сочетание щепотку современного волшебства», — обещают Келли и Сарандос.

Также по теме «Подход к изображению вымышленных персонажей»: «Ведьм» Земекиса раскритиковали за оскорбление людей с инвалидностью Пользователи интернета раскритиковали фильм «Ведьмы» якобы за нетолерантность. По их мнению, образ чародеек с тремя пальцами влияет на...

Они подчёркивают, что произведения Роальда Даля входят в число любимых историй многих поколений детей и взрослых во всём мире и не теряют злободневности. «Эти истории и их посыл о силе и возможностях юных людей актуальны сегодня как никогда», — считают в Netflix.

«В мультфильме «Джеймс и гигантский персик» есть момент, когда Божья Коровка говорит: «Нас теперь наверняка ждут волшебные страны и всевозможные чудеса», а Сороконожка отвечает: «Никто не может знать, что нас ждёт!» Netflix и компанию The Roald Dahl Story Company объединяет большая любовь к историям и растущее число поклонников по всему миру. Вместе у нас есть уникальная возможность написать множество новых глав полюбившихся всем историй, которые приносят радость детям и взрослым со всего мира и будут приносить её будущим поколениям», — заключили Тед Сарандос и Люк Келли.

Отмечается, что сделка будет завершена после одобрения контролирующими органами и соблюдения других стандартных формальностей.

На данный момент в работе находятся три проекта. Два из них — мультсериалы по вселенной повести «Чарли и шоколадная фабрика». В марте 2020 года было объявлено, что их разработкой как продюсер, сценарист и режиссёр займётся Тайка Вайтити.

В одном из сериалов речь пойдёт о персонажах повести, однако планируется, что авторы в значительной степени разовьют заданные Далем сюжетные линии. Другой станет оригинальной историей о работниках фабрики Вилли Вонки — умпа-лумпах.

Полнометражный игровой фильм Тима Бёртона на основе сказочной повести вышел в 2005 году. Центральные роли в нём исполнили Джонни Депп и Фредди Хаймор. Картина была номинирована на «Оскар» и собрала внушительную кассу — почти $475 млн.

Также в 2020 году стало известно о планах Netflix перенести на экран мюзикл «Матильда», поставленный по одноимённой книге Даля для детей. Для этого сервис объединил усилия с Sony Pictures. В Великобритании фильм выйдет в кинотеатрах, а зрители остальных стран смогут увидеть ленту на интернет-платформе.

💫 *Alisha Weir as Matilda*💫



💫 *Emma Thompson as Miss Trunchbull*💫



💫 *Lashana Lynch as Miss Honey*💫



That's magic. That's MATILDA. Director Matthew Warchus' musical adaptation, coming to Netflix. pic.twitter.com/CcTbItI8TV — NetflixFilm (@NetflixFilm) January 15, 2021

В январе 2021-го в соцсетях сервиса появились некоторые подробности о проекте. Так, главную героиню сыграет Алиша Вейр, учительницу мисс Хани — Лашана Линч, а директора школы мисс Транчбулл — Эмма Томпсон. Ранее планировалось, что в ленте появится директор-мужчина в исполнении Рэйфа Файнса, однако от этой идеи отказались.

Адаптацией сценария занимается автор мюзикла Деннис Келли, а композитором проекта стал Тим Минчин. Режиссёр фильма — Мэттью Уорчас. Все трое работали над постановкой, которая шла в театрах лондонского Вест-Энда, нью-йоркского Бродвея и на других сценах мира. Спектакль был отмечен разнообразными престижными премиями, в том числе несколькими «Тони».

В 1996 году вышел одноимённый фильм с Дэнни Де Вито (актёр также выступил постановщиком картины). Лента провалилась в домашнем прокате, однако полюбилась зрителям и заслужила похвалу критиков.

Произведения Роальда Даля переведены на 63 языка. Они разошлись общим тиражом более 300 млн копий. Подсчитано, что в среднем каждые 2,6 с продаётся ещё один экземпляр.