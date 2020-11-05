«Подход к изображению вымышленных персонажей»: «Ведьм» Земекиса раскритиковали за оскорбление людей с инвалидностью

Пользователи интернета раскритиковали фильм «Ведьмы» якобы за нетолерантность. По их мнению, образ чародеек с тремя пальцами влияет на восприятие людей с особенностями развития конечностей. В социальных сетях призывают распространять хештег #NotAWitch («не ведьма»), направленный против картины. Жалобы пользователей поддержало паралимпийское движение. Представители студии Warner Bros., в свою очередь, подчеркнули, что и не думали кого-либо оскорбить при разработке образа вымышленных персонажей, однако вынуждены были извиниться.

В октябре 2020 года в сети состоялась премьера фильма «Ведьмы» по мотивам произведения Роальда Даля. Режиссурой занимался Роберт Земекис («Назад в будущее», «Форрест Гамп»), в числе продюсеров проекта — Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо.

Центральную отрицательную роль исполнила Энн Хэтэуэй. Она предстала в образе Величайшей Самой Главной Ведьмы.

Некоторые интернет-пользователи раскритиковали внешний вид этой героини и других чародеек. Так, пользователям сети не понравилось, что в новом фильме у ведьм по три пальца на руках.

«А вы там хорошо подумали над тем, как такой подход к изображению особенных вариантов строения конечностей скажется на сообществе людей с особенным строением конечностей?» — обратилась к студии-производителю Warner Bros. в Twitter одна из критиков, бронзовый призёр паралимпийских игр 2016 года, пловчиха Эми Маррен.

Маррен снабдила запись скриншотами собственного поста в Instagram. В нём спортсменка утверждает, что просмотр фильма якобы может сформировать у детей неправильные представления об инвалидах. При этом лента соответствует рейтингу PG по системе американской киноассоциации, то есть юным зрителям следует смотреть «Ведьм» в присутствии родителей. В российском прокате картина рекомендована аудитории от 12 лет.

© Кадр из фильма «Ведьмы»

«Да, я прекрасно понимаю, что это фильм, а они ведьмы. Но ведьмы по сути — монстры. Боюсь, этот фильм посмотрят дети, не знающие, что в нём чрезвычайно преувеличено то, что заложено в оригинальном произведении Роальда Даля, и особенности строения конечностей начнут вызывать страх», — утверждает Маррен.

Маррен и её единомышленники отмечают, что в книге Роальда Даля не было упоминания о конечностях с тремя пальцами. Спортсменка приложила к посту иллюстрацию к изданию, где ведьмы описаны как лысые существа с причудливой формой носа, синим языком и без пальцев ног. На руках у ведьм по пять пальцев с когтями, которые они прячут под перчатками.

На пост Маррен обратили внимание представители паралимпийского движения и присоединились к нападкам на фильм.

«Особенности конечностей — это не страшно. Особенности нужно принимать, а ограниченные возможности должны восприниматься как норма», — отметили представители организации в официальном Twitter-аккаунте.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymEpic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

Паралимпийское движение призвало пользователей сети распространять направленный против фильма хештег #NotAWitch («не ведьма»). Таким образом рассчитывается привлечь как можно больше внимания к позиции зрителей с инвалидностью, которые считают себя оскорблёнными.

Ещё одна пловчиха-паралимпиец заявила, что фильм якобы создаёт пугающий образ людей с особенным строением конечностей.

«Я вас спрашиваю, какую мысль мы доносим детям? Дело не в костюмах и гриме! Дело в том, что особенности конечностей представлены в негативном свете. Я всю свою жизнь посвятила борьбе со стереотипами... только ради того, чтобы Голливуд снова ткнул мне ими в лицо», — утверждает она в Facebook.

По версии издания Deadline, руки ведьм из нового фильм могут напоминать вид рук человека, страдающего эктродактилией — пороком развития конечностей.

На фоне таких нападок студия Warner Bros. вынуждена была принести извинения. Представитель компании в беседе с Deadline заявил, что кинематографисты «крайне опечалены известием о том, что подход к изображению вымышленных персонажей в фильме «Ведьмы» мог огорчить людей с ограниченными возможностями», и сожалеют, если кого-либо оскорбили.

Он также рассказал, как проходила работа над образом ведьм: «В процессе адаптации оригинальной истории мы с дизайнерами и художниками разрабатывали новую вариацию на тему когтей, похожих на кошачьи, которые описаны в книге. Мы ни в коем случае не хотели произвести на зрителей впечатление, будто те фантастические, не являющиеся людьми создания должны были их изображать».

Большинству же зрителей и блогеров внешний вид героини не помешал получить удовольствие от просмотра.

Сходили на новый фильм от Роберта Земекиса - #TheWitches.

Хэтэуэй выложилась в роли Главной ведьмы (особенно норвежский акцент в оригинале отличен). Сама картинка тоже красивая. Цветовая гамма - молочно-карамельная. В отличие от фильма 1990 года, глаз здесь радуется. — Kirill Kovalevsky (@KiraKovalevsky) October 31, 2020

Ранее персонажи многих мультипликационных и даже игровых фильмов изображались с четырьмя пальцами — в их числе, например, племя На'Ви из блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» или герои известного мультсериала «Симпсоны». И эта особенность не вызывала неприятия со стороны аудитории.