Проблемы подростка-стендапера и переосмысление старых хоррор-франшиз: главные сериалы октября

В октябре выходят два сериала, основанные на популярных хоррор-франшизах: «Чаки» о знаменитой кукле-убийце, известной по лентам серии «Детские игры», и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — переосмысление одноимённого фильма 1997 года. Также в числе премьер месяца — драма с Маргарет Куэлли и Энди Макдауэлл «Уборщица. История матери-одиночки», фантастический триллер «4400» и российский драматический детектив «Самка богомола». Об этих и других новых проектах — в материале RT.

«Уборщица. История матери-одиночки» (Maid). С 1 октября на Netflix

Главная героиня драмеди «Уборщица. История матери-одиночки» — девушка Алекс, которая мечтала о карьере писательницы, однако родила ребёнка и теперь посвящает всё время ему. Алекс живёт в приюте для жертв насилия и с трудом сводит концы с концами. Чтобы поправить финансовое положение, она устраивается уборщицей.

В главной роли — Маргарет Куэлли, известная по картинам «Однажды в... Голливуде» и «Тетрадь смерти». Также в фильме снялась мать артистки — известная модель и актриса Энди Макдауэлл. Она сыграла страдающую от биполярного расстройства мать Алекс, которая не понимает, почему её дочь ушла от отца ребёнка.

В основу сюжета легли мемуары Стефани Лэнд «Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты». В возрасте 28 лет автор оказалась в той же ситуации, что и героиня сериала. В книге Лэнд рассказывает о верхушке среднего класса в США и о том, каково это — прислуживать таким людям. Постепенно девушка больше узнаёт о жизни своих клиентов, что помогает ей на собственном пути.

«Пингвины моей мамы». С 6 октября на KION

Наталия Мещанинова известна как сценарист лент Бориса Хлебниква «Шторм» и «Аритмия» и как режиссёр проектов «Сердце мира», «Обычная женщина» и «Красные браслеты». В её новом сериале речь пойдёт о подростках, однако сама история рассчитана на взрослую аудиторию.

Главный герой ленты — 15-летний Гоша. Его родители взяли домой нескольких воспитанников детдомов, а вот родному ребёнку уделяют совсем мало внимания. Свои переживания Гоша пытается осмыслить в форме стендапа. Однако из-за откровений о семейной жизни он подвергается травле в школе.

Роли в сериале исполняют Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Надежда Иванова и другие.

«Инсомния». С 7 октября на PREMIER

Юрий Шталь работает гипнологом-регрессологом. Он погружает своих клиентов в сон и помогает им разобраться с самыми разными проблемами. При этом сам герой не первый год страдает бессонницей, а дома общается с любимой супругой, которая в действительности мертва.

Главного героя сыграл Гоша Куценко. По словам режиссёра Ольги Френкель, артист идеально подошёл для этой роли.

«Он понимает про этот материал даже больше, чем я сама, чувствует каждую реплику и обладает тем самым опытом и внутренним непокоем, которые свойственны главному герою. Куценко — невероятно глубокий и думающий артист с огромным диапазоном, и, по моему мнению, до «Инсомнии» его ни разу не использовали по назначению. Кроме того, у него выдающийся кинематографичный нос и потрясающе красивый голос, прямо созданный для гипноза», — цитирует постановщицу Kino-teatr.ru.

Также в ленте снялись Мария Миронова, Кирилл Кяро, Ирина Старшенбаум, Роза Хайруллина, Александр Робак и другие.

«Чаки» (Chucky). С 12 октября на Syfy

Кукла-убийца Чаки известна по кинофраншизе ужасов «Детские игры», включающей семь полнометражных фильмов и ремейк 2019 года. Новый сериал представляет собой прямой сиквел последнего фильма франшизы — «Культ Чаки» (2017). Среди режиссёров, продюсеров и сценаристов ленты — Дон Манчини, работавший над скриптами последних трёх полнометражных проектов цикла.

У своим ролям в сериале вернулись Алекс Винсент и Кристин Элиз. Они сыграли Энди Барклая и Кайл соответственно.

По сюжету, винтажная кукла «Хороший парень» попала на гаражную распродажу в небольшом американском городе. Её покупает школьник Джейк. Вскоре он замечает, что игрушка ведёт себя странно. Кроме того, в городе происходит серия ужасающих убийств, раскрывающих некоторые тайны местных жителей.

«Жена олигарха». С 11 сентября на СТС

Альбина (Елена Подкаминская) — жена олигарха, привыкшая к роскошной жизни в Лондоне. По сюжету она в один миг лишается и мужа, и денег. Всё, что теперь есть у Альбины — это завод по производству кирзовых сапог, расположенный в российской глубинке. Женщина вместе с детьми приезжает посмотреть на свою единственную собственность и выясняет, что предприятие находится на грани банкротства.

Как рассказала Елена Подкаминская, она надеялась сделать Альбину не отталкивающей, несмотря на то, что её героиня воплощает стереотипный образ жены олигарха.

«Мне важно было показать её не высокомерной и заносчивой, а душевной русской женщиной, вызывающей и симпатию, и улыбку, и сочувствие», — цитирует Подкаминскую портал Intermedia.

В съёмках ленты участвовала Ольга Бузова. Она сыграла саму себя. В кадре прозвучит её песня «Мало половин» в исполнении оркестра.

«Самка богомола». С 14 октября на видеосервисе START

В драматическом триллере Нурбека Эгена («Шерлок в России») Ирина Розанова («Жили-были», «Интердевочка») сыграла серийную убийцу Жанну Дронову по прозвищу «самка богомола». Раньше Дронова убивала неверных мужчин и насильников, а теперь сидит в колонии строгого режима. Жанна узнаёт, что у неё появился подражатель. Она готова помочь полиции найти преступника при соблюдении двух условий: на время расследования её освободят из заключения, а посредником между Жанной и следствием будет сын героини, который не контактировал с ней 20 лет.

По словам режиссёра, картина прежде всего повествует не о маньяке, а о проблеме насилия. Ещё одна центральная тема проекта — самосуд.

«Наш сериал не о маньяке, он о насилии, которое не только калечит людей, но и порождает новое насилие. У маньяков, насильников могут быть сторонники, и, хуже того, могут появиться подражатели», — говорит Нурбек Эген.

Съёмки проекта заняли около трёх месяцев. Одной из важных задач, которые пришлось решать кинематографистам, стало строительство декораций и работа с «расчленёнкой» — её в этом проекте немало. Художники стремились помочь сделать подобные эпизоды максимально реалистичными, благодаря чему им пришлось пойти на всевозможные ухищрения.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer). С 15 октября на Amazon Prime Video

Триллер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» представляет собой современное переосмысление популярного одноимённого фильма ужасов 1997 года. Оба проекта основаны на романе Лоис Дункан и имеют общую завязку: в день выпускного группа подростков попадает в аварию, повлёкшую за собой человеческую жертву. Герои надеются скрыть произошедшее, однако годом позже получают таинственные сообщения от неизвестного, который знает об аварии.

Режиссёром картины выступает Крэйг Уилльям Макнейлл, работавший над сериалами «Мир Дикого Запада» и «Леденящие душу приключения Сабрины».

Полнометражная экранизация книги Дункан с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом хорошо показала себя в прокате, собрав более $125,5 млн, и была номинирована на премии MTV и «Сатурн». В последующие годы вышли два продолжения — «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом».

«Вторжение» (Invasion). С 22 октября на Apple TV+

Во «Вторжении», как можно было предположить из названия, рассказывается о прибытии на Землю неких инопланетян. Событие затрагивает сразу весь мир, и за историей зрители будут наблюдать глазами нескольких героев. Их играют Сэм Нил («Острые козырьки», «Пианино»), Голшифте Фарахани («Патерсон», «Совокупность лжи»), Фирас Нассар («Фауда»), Шамир Андерсон («Дальний космос») и Сиори Куцуна («Дэдпул 2»). Среди сценаристов и продюсеров сериала — Саймон Кинберг (франшиза «Люди Икс») и Дэвид Вейл («Охотники»).

Ленту снимали на четырёх континентах: в Марокко, Японии, США и Великобритании. Кинематографисты задались целью показать, как вторжение повлияло бы на жизнь в масштабах всего земного шара. О размахе производства свидетельствует бюджет в $200 млн. Создатели сериала предлагают зрителям поразмышлять над вопросом, что бы они сделали перед лицом инопланетной угрозы.

«4400». С 25 октября на CW, с 26 октября в «Амедиатеке»

Эта картина представляет собой ремейк сериала «Четыре тысячи четыреста», который выходил на американском телевидении в 2004—2007 годах. Число в названии отражает количество героев, которые по сюжету бесследно исчезли в течение последних ста лет. Все они одномоментно вернулись на землю в 2021 году.

В числе центральных персонажей — врач, который жил в Гарлеме в 1920 году, девушка-подросток из 1970-х, священник из влиятельной династии с властным характером. Всем им предстоит привыкнуть к перемещению во времени, а также найти своё место среди себе подобных. Хотя все эти люди не помнят, что с ними произошло, у них открываются суперспособности. Героям предстоит выяснить, почему они исчезли и ради какой цели вернулись.

Оригинальный сериал, которая продержалась в эфире четыре сезона, зрители и критики оценивали довольно высоко. Одно из отличий нового проекта состоит в том, что на сей раз кинематографисты решили задействовать больше афроамериканских артистов.

«Сказки Пушкина. Для взрослых». С ... октября на more.tv

Хотя сказки Пушкина ассоциируются с детской литературой, новый сериал не предназначен для юного зрителя, а волшебство в нём заменили технологиями. Такой подход предлагает зрителю шоураннер проекта Михаил Зыгарь. Как заявил в беседе с РЕН ТВ один из продюсеров ленты Жора Крыжовников, действие развернётся в 2000-х, настоящем времени и даже в будущем.

Царевна здесь предстаёт как блогер, Золотой Петушок и вовсе становится нейросетью. Кроме того, знакомые образы будут показаны в сочетании с феноменами современной поп-культуры — от сериала «Чёрное зеркало» до фильма «Брат».

Кинематографисты задались целью сделать «Сказки» разными, поэтому привлекли к работе над каждой из них разных постановщиков. Адаптировано пять произведений Пушкина, однако одно из них растянется на две серии.