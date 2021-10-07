Крепкий процедурал о переселении душ: каким получился сериал «Инсомния» с Гошей Куценко

7 октября на видеосервисе PREMIER начинается показ многосерийного мистического детектива «Инсомния». В ленте рассказывается о работе психотерапевта-регрессолога, который помогает пациентам погрузиться в прошлое и избавиться от чужих воспоминаний. Параллельно специалист пытается разобраться в собственной жизни. Центральные роли в проекте исполняют Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум и Мария Миронова. Режиссёром выступила Ольга Френкель («Деффчонки», «#СидЯдома»).

«Инсомнии» удаётся заинтриговать аудиторию уже за счёт названия. Главный герой, гипнолог-регрессолог Юрий Шталь, много лет страдает бессонницей, зато каждый день погружает в гипнотический сон пациентов. Среди них — бизнесмен, почти потерявший возлюбленную, дети, которые вдруг начали рассказывать родителям о чьей-то чужой жизни, и богатая дама, чересчур тревожащаяся о фигуре.

Пока Юрий распутывает тайны их подсознания, дома его ждут жена Катя (её, правда, уже нет в живых) или обнажённая рыжеволосая дама, атакующая героя очевидными и очень неприятными идеями. К слову, обе героини неожиданно появляются в разных ситуациях, и из-за особенностей монтажа сложно понять, в какой именно момент гипнолог теряет связь с реальностью. Всё это помогает достигнуть эффекта погружения и заставляет зрителя сопереживать герою.

Протагониста играет Гоша Куценко. Также в ленте задействованы Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Т-34»), Мария Миронова («Холоп»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Роза Хайруллина («Псих»), Полина Гухман («Маша») и другие.

Режиссёром сериала стала Ольга Френкель, известная по комедийным проектам «Деффчонки» и «#СидЯдома». С «Инсомнией» постановщица дебютирует в жанре драмы.

Кадр из сериала «Инсомния»

© Пресс-служба PREMIER

На первый взгляд сюжет «Инсомнии» не нов: образы гениальных врачей, которые не могут помочь только самим себе, зрители помнят хотя бы по таким лентам, как «Доктор Хаус» или «Триггер» (с последним «Инсомнию» ещё больше роднит специализация героя). Более того, Шталю, как и персонажам этих сериалов, не чужды цинизм и некоторое пренебрежение хорошими манерами.

В целом при просмотре складывается впечатление, что кинематографисты не задавались целью экспериментировать, а во многом пользовались готовыми решениями.

Так, если говорить о кастинге, то Куценко вновь играет врача (подобный образ он примерил в «Скорой помощи»), Мария Миронова — деловую женщину, которая вносит порядок в жизнь непутёвых мужчин («Холоп»), да и героиня Ирины Старшенбаум — всё та же серьёзная девушка с волевым характером из «Вторжения». Александру Робаку досталась роль семьянина с простыми ценностями.

Впрочем, все актёры хорошо вписываются в свои образы. Ольга Френкель уже отмечала, что Куценко идеально подходит на главную роль: он мало того что обладает яркой внешностью и нужным для гипнолога голосом, но и очень хорошо понимает материал.

«В отличие от других артистов, он понимает этот материал даже больше, чем я сама, чувствует каждую реплику и обладает тем самым опытом и внутренним непокоем, которые свойственны главному герою. Куценко невероятно глубокий и думающий артист с огромным диапазоном, и, по моему мнению, до «Инсомнии» его ни разу не использовали по назначению», — цитирует постановщицу kino-teatr.ru.

Ещё пара проверенных приёмов, к которым прибегают создатели сериала, — наполнение видеоряда интерьерными съёмками и пикантными кадрами в моменты, где история немного провисает. Однако если в первом случае «Инсомния» выигрывает за счёт стильной картинки (и выверенные в едином стиле интерьеры, и операторская работа с ними радуют глаз), то второе смотрится лишь как попытка не отставать от трендов. «Прямолинейная буквальность убивает влечение», — говорит Шталь, и это можно отнести к вопросу изобилия секса в истории.

Кадр из сериала «Инсомния»

© Пресс-служба PREMIER

Тем не менее в остальном знакомые сюжеты и приёмы реализованы на должном уровне. Радует, что сценаристам — Ольге Френкель, Кириллу Парадису и Сергею Корягину (он уже работал с Френкель над «Деффчонками») — удалось соблюсти баланс в диалогах и не впадать в крайности. Кинематографисты избежали штампов и добились естественности в речи героев. В то же время диалоги не сдобрены матом, который часто встречается в проектах для интернет-платформ по поводу и без.

Неплохо проработана и мистическая составляющая. Правда, из первых эпизодов не до конца понятно, почему регрессолог не верит в переселение душ, но выстраивает стратегию помощи своим пациентам на основе подобного допущения.

Мистика в «Инсомнии» не пугающая, а скорее с налётом меланхолии, сожаления о напрасных смертях или незавершённых делах. Что будет держать зрителя в напряжении, так это земные проблемы персонажей, разрешить которые не так-то просто. Таким образом, динамичность процедурала удачно сочетается с последовательным развёртыванием истории главных героев. Оба компонента в «Инсомнии» представлены сбалансированно и представляют для аудитории примерно одинаковый интерес.