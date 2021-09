По следам Костнера и Хьюстон: фильм «Телохранитель» получит ремейк

Американские кинематографисты снимут ремейк фильма 1992 года «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Производством картины занимается студия Warner Bros., а над сценарием работает номинант на премию «Тони» Мэттью Лопес. Среди продюсеров — Лоуренс Кэздан, выступивший сценаристом оригинального проекта. Исполнители главных ролей в новом фильме пока неизвестны.

Компания Warner Bros. займётся производством ремейка культового фильма Мика Джексона «Телохранитель». Сценарий напишет номинант на премию «Тони» Мэттью Лопес. Помимо работы над театральными постановками, он ранее в составе команды авторов участвовал в создании сериала «Служба новостей». Сейчас драматург также пишет сценарий для фильма по роману Кристофера Кастеллани Leading Men про автора пьес «Трамвай «Желание» и «Кошка на раскалённой крыше» Теннесси Уильямса.

Как сообщает Variety, продюсированием нового проекта занимается сценарист оригинального фильма Лоуренс Кэздан. Также среди продюсеров ремейка — Дэн Линь («Шерлок Холмс», «Отступники»), Джонатан Эйрих («Аладдин», «Два Папы») и Ник Рейнольдс. Актёрский состав новой ленты пока не утверждён.

Премьера оригинального фильма с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях состоялась в 1992 году. По сюжету опытный телохранитель Фрэнк Фармер устраивается к популярной певице и актрисе Рэйчел Мэррон, которую преследует маньяк. Фрэнк понимает, что не должен касаться личной жизни клиентки, поскольку это может помешать выполнению его профессиональных обязанностей, однако между героями завязывается роман.

«Телохранитель» был холодно встречен кинокритиками — его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет всего 34%. Кроме того, лента получила семь номинаций на антипремию «Золотая малина», в том числе как худший фильм, а также за сценарий и актёрские работы. Впрочем, в арсенале проекта есть и награды. Также он успешно выступил в мировом прокате. При бюджете в $25 млн сборы картины составили около $411 млн.

«Телохранитель» также знаменит саундтреком, который считается одним из самых продаваемых в истории. В ленте звучат в том числе песни I Will Always Love You, I Have Nothing и Run to You в исполнении Уитни Хьюстон. Первая удостоилась двух премий «Грэмми», а вторая и третья были номинированы на «Оскар». Другие композиции тоже стали хитами во многих странах.

Кроме того, «Телохранитель» помог Уитни Хьюстон заявить о себе как об актрисе. Лента стала её дебютом в полном метре. В последующие годы Уитни исполнила центральные роли в фильмах «Жена священника», «Спаркл» и «В ожидании выдоха».

Впервые о планах кинематографистов снять ремейк оригинальной картины стало известно ещё в 2011-м. Ожидалось, что сюжет будет строиться в том числе вокруг возможностей социальных сетей, а телохранителем станет ветеран войны в Ираке. На главную женскую роль кинематографисты обещали найти молодую певицу, известную во всём мире.

В СМИ появлялись различные слухи, связанные с возможными исполнителями главных ролей. Среди кандидатов назывались Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, а также Ченнинг Татум и Карди Би. Информация об их участии не подтвердилась, а проект оставался в замороженном состоянии.

Кадр из фильма «Уитни»

© kinopoisk.ru

В апреле 2020 года был анонсирован биографический фильм про Уитни Хьюстон, названный в честь одного из её хитов — I Wanna Dance with Somebody. Над постановкой изначально работала Стелла Меги, однако 1 сентября 2021-го стало известно, что проектом займётся режиссёр Кейси Леммонс, снявшая фильмы «Гарриет» и «Клошар», а также приложившая руку к производству сериала «Люк Кейдж».

«Когда я только начинала писать, я подготовила для Уитни два проекта, и мне довелось с ней познакомиться. Она была потрясающей, несравненной творческой личностью, и её история столь же волнующая, сколь и трагичная. Для меня большая честь быть причастной к работе над фильмом об истории её жизни и музыке», — говорит Леммонс.

Над сценарием работает четырёхкратный номинант на «Оскар» Энтони Маккартен («Богемская рапсодия», «Вселенная Стивена Хокинга», «Два Папы»). На главную роль утверждена молодая британская актриса Наоми Аки, ранее появившаяся в проектах «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и «Леди Макбет».

Сюжет фильма охватит как карьеру, так и личную жизнь Уитни Хьюстон. Премьера запланирована на осень 2022 года.

Уитни Хьюстон прославилась в середине 1980-х после выхода её дебютного альбома. В последующие годы артистка выпустила ещё шесть дисков и множество синглов. Среди её главных хитов — I’m Every Woman, I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), I Will Always Love You, I’m Your Baby Tonight и многие другие. Творчество Хьюстон отмечено шестью статуэтками «Грэмми».

История жизни артистки легла в основу документального фильма Кевина Макдональда «Уитни» и одноимённой биографической драмы режиссёра Анджелы Бассетт. Главную роль в последнем проекте исполнила Йайа ДаКоста («Время», «Держи ритм»).