Шаг навстречу стримингу и мировым премьерам: в Сочи открывается фестиваль «Кинотавр»

18 сентября в Сочи начинает работу фестиваль «Кинотавр». В основном конкурсе смотра — 15 картин, в том числе фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», ранее представленный на Венецианском фестивале, а также экранизация романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови». В жюри разных программ смотра в этом году вошли Чулпан Хаматова, Юра Борисов, Пётр Фёдоров, Игорь Мишин, Олег Маловичко, Пётр Буслов и другие. Кинофестиваль продлится до 25 сентября.

В субботу, 18 сентября, в Сочи стартует 32-й кинофестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия смотра выбрана документальная картина Петра Шепотинника «Нас других не будет».

Лента посвящена воспоминаниям о Сергее Бодрове — младшем и выходит в год 50-летия со дня рождения артиста и режиссёра. Идея проекта принадлежит продюсерам Валерию Федоровичу и Евгению Никишову. В съёмках принимали участие Надежда Васильева, Сергей Астахов, Сергей Сельянов, Вячеслав Бутусов. В фильм вошли архивные кадры с самим Бодровым и Алексеем Балабановым, который скончался в 2013 году.

В рамках церемонии открытия Сергею Сельянову будет вручён почётный приз с формулировкой «За уникальное продюсерское чутьё и поддержку российских талантов».

В конкурсную программу отобрано 15 фильмов. Как сообщила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, в 2021 году организаторы получили рекордное число заявок — 104. При этом 60 картин представили кинематографисты-дебютанты (некоторые из них уже много лет в индустрии, однако в этот раз проявили себя в новом качестве и опробовали другие сферы деятельности).

«В 2021 году конкуренция при отборе была очень серьёзной. Были жаркие дискуссии между отборщиками, мы возвращались к фильмам, условно поставленным в резерв, рассматривали их снова. Из такой живой коллегиальной работы сложилась и концепция программы, и состав конкретных фильмов», — пояснила Алиева.

Кадр из фильма «Общага»

© Кадр из фильма «Общага»

Громкой премьерой в рамках смотра обещает быть фильм дебютанта Романа Васьянова «Общага» по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Место действия — общежитие — представляет собой модель мира с обширной гаммой человеческих взаимоотношений. Пятерых главных героев играют Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Марина Васильева и Геннадий Вырыпаев. Студенты пытаются найти баланс между порядками общежития и внутренней свободой, но вскоре одна из девушек совершает суицид.

Ярким актёрским составом могут привлечь зрителя такие работы, как «Владивосток» с Виталием Кищенко, «Медея» с Евгением Цыгановым и Тинатин Далакишвили, «На близком расстоянии» с Ксенией Раппопорт и Викторией Мирошниченко, а также «Подельники», где сыграли Юра Борисов и Павел Деревянко.

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Кроме того, в программе — «Дунай», снятый при участии Валерия Тодоровского, «Море волнуется раз» от лауреата конкурса студенческих фильмов Каннского кинофестиваля Николая Хомерики и «Капитан Волконогов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, ранее показанный на Венецианском кинофестивале.

В жюри основного конкурса вошли актёры Чулпан Хаматова и Пётр Фёдоров, режиссёр Пётр Буслов, оператор Юрий Никогосов, продюсер Пётр Ануров, киновед и культуролог Лилия Немченко, сценарист Олег Маловичко.

Оценивать короткометражные фильмы будут Ингеборга Дапкунайте, Егор Москвитин, Юра Борисов, Андрей Золотарёв и Наталья Дрозд. Им предстоит ознакомиться с 26 фильмами, в числе которых проекты Евгения Цыганова, Насти Коркия, Сони Райзман, Александра Петрова и других кинематографистов.

Вне конкурса на «Кинотавре» покажут фильмы «Купе номер 6» Юхо Куосманена, снятый в совместном производстве России, Финляндии, Эстонии и Германии, а также «Мама, я дома» Владимира Битокова. Эти ленты участвовали в Каннском и Венецианском кинофестивалях соответственно.

Кадр из фильма «Купе номер 6»

© Кадр из фильма «Купе номер 6»

В рамках деловой программы запланирован public talk с представителями онлайн-платформ, мастер-класс для актёров от «Кинотавра» и «Роскино» «Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга», а также питчинг сериалов. Впервые подобную инициативу опробовали в 2020 году. В жюри питчинга — Жора Крыжовников, Джаник Файзиев, Александра Ремизова, Игорь Мишин и другие представители индустрии.

Также на «Кинотавре» впервые пройдёт внеконкурсная программа, посвящённая многосерийным проектам: её составят премьерные эпизоды шести сериалов. Среди них — комедия Бориса Хлебникова «Товарищ майор», детективный триллер Нурбека Эгена «Самка богомола», а также политическая сатира Романа Волобуева «Последний министр» (второй сезон).

Президент фестиваля Александр Роднянский назвал новую программу «шагом навстречу» стриминговым платформам, которые, по его наблюдениям, получили преимущества от ситуации, сложившейся на рынке кино из-за пандемии. «Мы готовимся к будущему», — пояснил продюсер.

Мероприятие продлится до 25 сентября и завершится награждением победителей, а также показом драмы Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

В ленте рассказывается история девушки Ады, которая вместе с семьёй живёт в городке Мизур в Северной Осетии. По мере взросления героиня начинает мечтать избавиться от отцовской гиперопеки, чтобы начать самостоятельную жизнь. Как и некоторые другие фильмы «Кинотавра», эта картина была представлена на Каннском фестивале, где завоевала главный приз программы «Особый взгляд».