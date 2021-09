От Паоло Соррентино до Пенелопы Крус: объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

В субботу, 11 сентября, прошла церемония закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Главного приза была удостоена Одри Диван за драматическую ленту L'événement («Событие»). Известный итальянский постановщик Паоло Соррентино получил Гран-при жюри за картину «Рука бога». Обладательницей Кубка Вольпи стала Пенелопа Крус, снявшаяся в драме Педро Альмодовара «Параллельные матери». О других лауреатах смотра — в материале RT.

В субботу, 11 сентября, на итальянском острове Лидо прошла торжественная церемония закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Ведущей мероприятия выступила актриса Серена Росси, известная по ролям в картинах «Семь часов на соблазнение» и «Из Неаполя с любовью».

В основном конкурсе в этом году была представлена 21 картина. Жюри возглавил южнокорейский режиссёр Пон Джун-Хо («Паразиты»). Вместе с ним лауреатов выбирали Хлоя Чжао, Синтия Эриво, Александр Нанэу, Саверио Костанцо, Сара Гадон и Виржини Эфира.

Главный приз фестиваля — «Золотого льва» — получила Одри Диван за драму французского производства L'événement («Событие»). Сюжет разворачивается во Франции 1960-х вокруг студентки Анны. У неё впереди многообещающее будущее, однако жизнь девушки меняется, когда она беременеет. По словам постановщицы, в своей картине она стремилась описать, что физически и эмоционально испытывает молодая женщина, вынужденная идти на нелегальный аборт.

Гран-при жюри вручили известному итальянскому режиссёру Паоло Соррентино за фильм «Рука бога». По словам самого постановщика, эта лента отчасти автобиографична. В ней рассказывается о 17-летнем Фабьетто, который изо всех сил пытается найти своё место в жизни. Также в фильме представлены некоторые важные события, свидетелями которых стали итальянцы в середине 1980-х. Среди них — знаменитый гол Диего Марадоны, в честь которого названа картина.

Постановщица из Новой Зеландии Джейн Кэмпион, представившая в этом году на фестивале драматический вестерн «Власть пса», получила «Серебряного льва» за лучшую режиссёрскую работу. В её фильме с Томасин Маккензи и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях рассказывается о непростых отношениях двух братьев, владеющих большим ранчо.

Специальный приз жюри забрал итальянский режиссёр и сценарист Микеланджело Фраммартино, поставивший ленту «Дыра» (Il buco).

Мэгги Джилленхол, прежде всего известная как актриса, была удостоена награды за лучший сценарий. Она представила на фестивале драматический фильм «Пропавшая дочь». Наблюдая за общением молодой матери с дочерью, его героиня вспоминает об ужасе и замешательстве, которые испытала после родов.

Пенелопа Крус

globallookpress.com

© Gian Mattia D'Alberto/LaPresse.G

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил филиппинец Джон Арсилья, снявшийся в мини-сериале «На работе: Пропавшие 8». Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус. Она снялась в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». В нём рассказывается о двух женщинах разных возрастов, встретившихся в больнице накануне родов. Случайное знакомство перерастёт в тесную связь, которая окажет большое влияние на жизни обеих героинь. По мнению Альмодовара, эта роль стала самой сложной в карьере Крус.

Филиппо Скотти, снявшийся в фильме «Рука бога», получил премию Марчелло Мастроянни, присуждаемую молодым актёрам.

Лучшим фильмом программы «Горизонты» стал драматический триллер литовского производства Piligrimai («Паломники»). Режиссёром выступил Лауринас Барейша. Специального приза жюри был удостоен фильм Киро Руссо El Gran Movimiento («Великое движение»).

Приз за лучшую режиссуру достался Эрику Гравелю, поставившему ленту «На постоянной основе» (À Plein Temps). Исполнительница главной роли Лор Калами получила награду в актёрской номинации. Аналогичный приз в мужской категории присудили Писету Чхуну за роль в ленте White Building («Белое здание»), снятой в копродукции Камбоджи, Катара, Франции и Китая.

Лучшей короткометражкой «Горизонтов» стала картина Los Huesos («Кости») Кристобаля Леона и Хоакина Косинья. Приза за лучший сценарий были удостоены Иван Остроховский и Петер Керекеш за драму «Цензорка».

Премию имени Луиджи де Лаурентиса «Лев будущего» за лучший дебютный фильм вручили авторам картины Imaculat Монике Стэн и Георге Чипер-Лиллемарку.

Гран-при жюри в секции Venice VR Expanded получил фильм Goliath: Playing with Reality («Голиаф: Игра с реальностью»), а награда за лучший интерактивный проект досталась испанской постановщице Бланке Ли, представившей ленту Le bal de Paris de Blanca Li («Парижский бал Бланки Ли»).

Фильм режиссёра из Финляндии Теэму Никки The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic («Слепой человек, который не хотел увидеть «Титаник») получил приз зрительских симпатий Armani Beauty.

От России на Венецианском кинофестивале в этом году были представлены три игровые картины. Фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова вошёл в основной конкурс, лента «Мама, я дома» Владимира Битокова — в новую секцию «Горизонты Экстра»), а проект «Обходные пути» Екатерины Селенкиной был показан в параллельной программе для дебютантов «Неделя критики». Все три работы остались без наград.