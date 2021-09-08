Воскрешение франшизы: вышел первый тизер фильма «Матрица 4»

Студия Warner Bros. опубликовала в сети первый тизер четвёртой части франшизы «Матрица», которая получит подзаголовок «Воскрешение». Также на специальном промосайте размещены кадры из фильма, а на 9 сентября запланирована премьера полноценного трейлера. Известно, что режиссёром ленты выступила Лана Вачовски. Роли исполняют Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас и другие. Премьера картины «Матрица 4» ожидается в декабре 2021 года — спустя 18 лет после заключительного фильма оригинальной трилогии.

Вечером 7 сентября на официальном YouTube-канале студии Warner Bros. вышел первый тизер четвёртого фильма франшизы «Матрица» — The Matrix Resurrections («Матрица: Воскрешение»).

В 15-секундном ролике показаны красная и синяя таблетки, а также надпись «Выбор за тобой». Анонсировано, что полноценный трейлер выйдет в четверг, 9 сентября, в 16:00 по московскому времени.

Также зрителям предлагается посетить специальный промосайт, где представлено интерактивное видео. При выборе одной из двух таблеток открывается соответствующий тизер с небольшой подборкой кадров из фильма, а также узнаваемыми графическими элементами и своеобразным обращением к зрителю. Для создания эффекта присутствия в ролики вмонтированы кадры, на которых отображается местное время для каждого посетителя сайта.

Кадр из фильма «Матрица 4»

Пользователи соцсетей оценили видеоматериалы и проанализировали представленные фрагменты фильма. Некоторым понравилась сама подача. «Тизер новой «Матрицы 4» просто гениальный! Могу смотреть его целый день и не переставать удивляться. И эта фишка со временем... признаюсь, это взорвало мой мир», — написал один из блогеров.

Тем не менее идею опубликовать дополнительные материалы оценили не все поклонники франшизы. «Итак, трейлер новой «Матрицы» выходит уже завтра? Вся эта работа над сайтом для тизера только ради хайпа на пару дней? Похоже на пустую трату сил. Почему бы не подождать хотя бы неделю? У блогеров YouTube будет время снять видеореакции и так далее», — недоумевает другой автор.

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Некоторые пользователи пытаются предположить, каким получится новый фильм. Кое-кого представленные кадры порадовали. «В отличие от других сиквелов, которые мне встречались, «Матрице 4» определённо удалось уловить энергетику предыдущих фильмов, это действительно похоже на осовремененную версию оригинального стиля «Матрицы», — отмечает зритель. Однако некоторые блогеры, напротив, не слишком оптимистичны в своих прогнозах.

«Тизер «Матрицы 4» вызывает... опасения. Много кадров, нацеленных на ностальгию, заполонивших современные «мягкие» ремейки, в духе «Звёздных войн: Пробуждение силы». Очень хочется ошибаться, но мне уже привычно не питать излишних надежд», — делится подозрениями один из пользователей.

Многие авторы обратили внимание на визуальные решения. «Добро пожаловать назад, Нео! Это сногсшибательно и прекрасно»; «Матрица 4» неожиданно кажется очень реальной, и она выглядит потрясающе. Просто невероятно с визуальной точки зрения. Лана задвинет все остальные блокбастеры», — отмечают авторы Twitter.

Ряд пользователей обратили внимание на сходство Нео с другим героем в исполнении Киану Ривза — Джоном Уиком. До пандемии коронавируса премьера четвёртых фильмов обеих франшиз была запланирована на один и тот же день, однако позже кинематографисты сообщили, что производство «Джона Уика» откладывается до окончания съёмок «Матрицы».

Привет Уик

как дела? https://t.co/kucNtHQgPh — Mariya don't tweet (@MariyaDontTweet) September 7, 2021

«Первый официальный кадр из «Матрицы 4» говорит нам о том, что Джон Уик принял обе пилюли и готов выбить из ИИ всю дурь!» — предположил один из авторов.

Ещё один блогер рассказал, что стал свидетелем съёмочного процесса. «Год или два назад я был в Сан-Франциско и видел, как снимают одну из сцен этого фильма. Прекрасная и вечно актуальная франшиза», — написал он.

На мероприятии CinemaCon, которое прошло в августе 2021 года, полный трейлер смогли увидеть некоторые журналисты и представители индустрии. Авторы The Hollywood Reporter Аарон Коуч и Каролина Джардина отмечают, что визуальные решения трейлера напоминают оригинальные фильмы.

По их словам, в ролике показано, что главный герой франшизы Томас Андресон посещает психотерапевта и принимает синие таблетки. По-видимому, он не помнит, что такое Матрица, но замечает, что с окружающим миром что-то неладно. Герой не понимает одержимость окружающих смартфонами, и ему предстоит получить красную таблетку от героя Яхьи Абдул-Матина II.

Кадр из фильма «Матрица 4»

Премьера фильма «Матрица 4» состоится в декабре 2021-го. В отличие от предыдущих картин, созданных тандемом режиссёров Вачовски и вышедших в 1999 и 2003 годах, новая лента снималась под руководством одной Ланы Вачовски.

К своим ролям вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Их герои погибли в третьей части франшизы, и поклонники выдвинули ряд теорий о том, каким образом кинематографисты могли оживить их. Также на экране вновь появятся Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и Дэниэл Бернхард.

Кроме них в фильме снимались Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие. Существует предположение, что Яхья Абдул-Матин II сыграл молодого Морфеуса, заменив Лоренса Фишбёрна.

О деталях сюжета будущей картины пока мало что известно. Киану Ривз заявлял, что это будет любовная история. Также он опроверг версию, согласно которой герои могли бы перемещаться во времени.