«Главный герой окружён нелогичным миром»: в США экранизируют роман Набокова «Приглашение на казнь»

Американский продюсер Ури Сингер займётся киноадаптацией романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». По его словам, команде проекта представляется невероятная возможность перенести на экран литературный шедевр. Свой будущий фильм Сингер называет «Джокером» наоборот».

Американский продюсер Ури Сингер, ранее принявший участие в работе над фильмами «Экспериментатор» и «Тесла», получил права на экранизацию романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». По данным издания Variety, сейчас Сингер занят поисками режиссёра проекта.

Роман был написан на русском языке в середине 1930-х. По сюжету 30-летнего учителя Цинцинната Ц. приговаривают к смертной казни за «гносеологическую гнусность» — «непрозрачность» для окружающих. В книге рассказывается о последних днях жизни героя, которые тот проводит в тюрьме. Там мужчина общается с директором учреждения и своим будущим палачом, который маскируется под заключённого. Сам он всё это время анализирует собственную жизнь и размышляет об абсурдности окружающего его мира.

«Я очень рад возможности адаптировать «Приглашение на казнь». Набоков как-то сказал, что из всех своих книг он больше всего любит «Лолиту», но выше всего оценивает именно «Приглашение на казнь». Набоков — один из самых знаменитых и скандально известных писателей XX века. Я считаю, что в случае «Приглашения на казнь» нам представляется невероятная возможность перенести на экран уникальный литературный шедевр», — говорит Ури Сингер.

Свой будущий проект продюсер сравнивает с фильмом Тодда Филлипса «Джокер», отмечая, что в романе Набокова представлена противоположная ситуация: «ничем не примечательный главный герой окружён нелогичным миром».

«Приглашение на казнь» — не первое литературное произведение, которое планирует экранизировать Ури Сингер. Ранее он приобрёл права на адаптацию романов «Фокус-покус» Курта Воннегута, «Нефтяной король: Секретная жизнь Марка Рича» Дэниела Аммана и «Белый шум» Дона Делилло. К работе над последним привлечён режиссёр и сценарист, номинант на «Оскар» Ноа Баумбак, известный по таким проектам, как «История о супружестве» и «Милая Фрэнсис». В ролях — Адам Драйвер, Джоди Тёрнер-Смит, Грета Гервиг и другие актёры.

Произведения Владимира Набокова уже неоднократно экранизировали. Среди наиболее известных картин по книгам писателя — лента Стэнли Кубрика «Лолита» 1962 года. В ней снялись Джеймс Мейсон и Сью Лайон. В выборе актрисы на роль Лолиты участвовал сам Набоков. Также он работал над сценарием картины. Фильм был представлен в основном конкурсе Венецианского фестиваля и номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Кадр из фильма «Лолита»

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Ещё раз книгу экранизировали в 1997 году. Режиссёром проекта выступил Эдриан Лайн («9½ недель», «Роковое влечение», «Неверная», «Лестница Иакова»), а главные роли исполнили Джереми Айронс и Доминик Суэйн. Также в ленте снялась Мелани Гриффит. У фильма не было выдающейся фестивальной судьбы, однако он пользовался популярностью у широкой аудитории.

В разные годы также выходили киноадаптации таких произведений Набокова, как «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние», «Машенька», «Сказка», «Мадемуазель О.», «Защита Лужина» и «Событие».

В декабре 2020 года стало известно о планах американского режиссёра и сценариста Скотта Фрэнка («Ход королевы») выпустить ещё одну экранизацию романа «Камера обскура». Лента будет снята в стиле нуар. Постановщик планирует внести некоторые изменения в сюжет: если в первоисточнике речь идёт об изобразительном искусстве, то работа Фрэнка представляет собой фильм внутри фильма.

В романе, опубликованном в первой половине 1930-х, исследуется тема влечения взрослого мужчины к молодым девушкам, которая затем получит развитие в «Лолите». Действие разворачивается в Германии 1920-х. По сюжету главный герой, искусствовед Кречмар, влюбляется в 16-летнюю Магду и вступает с ней в романтические отношения. Его супруга узнаёт об этом, и семья рушится. Отношения с Магдой не приносят счастья и самому мужчине — девушку интересует лишь состояние Кречмара, а любит она другого. В результате аварии главный герой теряет зрение и вместе с Магдой переезжает в особняк в горах. С ними живёт и любовник Магды, о присутствии которого Кречмар не подозревает.

Главную роль в фильме исполнит звезда проектов «Сплит», «Стекло», «Ход королевы» и «Новые мутанты» Аня Тейлор-Джой.