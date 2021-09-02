«Главный герой окружён нелогичным миром»: в США экранизируют роман Набокова «Приглашение на казнь»
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Американский продюсер Ури Сингер, ранее принявший участие в работе над фильмами «Экспериментатор» и «Тесла», получил права на экранизацию романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». По данным издания Variety, сейчас Сингер занят поисками режиссёра проекта.
Роман был написан на русском языке в середине 1930-х. По сюжету 30-летнего учителя Цинцинната Ц. приговаривают к смертной казни за «гносеологическую гнусность» — «непрозрачность» для окружающих. В книге рассказывается о последних днях жизни героя, которые тот проводит в тюрьме. Там мужчина общается с директором учреждения и своим будущим палачом, который маскируется под заключённого. Сам он всё это время анализирует собственную жизнь и размышляет об абсурдности окружающего его мира.
«Я очень рад возможности адаптировать «Приглашение на казнь». Набоков как-то сказал, что из всех своих книг он больше всего любит «Лолиту», но выше всего оценивает именно «Приглашение на казнь». Набоков — один из самых знаменитых и скандально известных писателей XX века. Я считаю, что в случае «Приглашения на казнь» нам представляется невероятная возможность перенести на экран уникальный литературный шедевр», — говорит Ури Сингер.
Свой будущий проект продюсер сравнивает с фильмом Тодда Филлипса «Джокер», отмечая, что в романе Набокова представлена противоположная ситуация: «ничем не примечательный главный герой окружён нелогичным миром».
«Приглашение на казнь» — не первое литературное произведение, которое планирует экранизировать Ури Сингер. Ранее он приобрёл права на адаптацию романов «Фокус-покус» Курта Воннегута, «Нефтяной король: Секретная жизнь Марка Рича» Дэниела Аммана и «Белый шум» Дона Делилло. К работе над последним привлечён режиссёр и сценарист, номинант на «Оскар» Ноа Баумбак, известный по таким проектам, как «История о супружестве» и «Милая Фрэнсис». В ролях — Адам Драйвер, Джоди Тёрнер-Смит, Грета Гервиг и другие актёры.
Произведения Владимира Набокова уже неоднократно экранизировали. Среди наиболее известных картин по книгам писателя — лента Стэнли Кубрика «Лолита» 1962 года. В ней снялись Джеймс Мейсон и Сью Лайон. В выборе актрисы на роль Лолиты участвовал сам Набоков. Также он работал над сценарием картины. Фильм был представлен в основном конкурсе Венецианского фестиваля и номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
- Кадр из фильма «Лолита»
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Ещё раз книгу экранизировали в 1997 году. Режиссёром проекта выступил Эдриан Лайн («9½ недель», «Роковое влечение», «Неверная», «Лестница Иакова»), а главные роли исполнили Джереми Айронс и Доминик Суэйн. Также в ленте снялась Мелани Гриффит. У фильма не было выдающейся фестивальной судьбы, однако он пользовался популярностью у широкой аудитории.
В разные годы также выходили киноадаптации таких произведений Набокова, как «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние», «Машенька», «Сказка», «Мадемуазель О.», «Защита Лужина» и «Событие».
В декабре 2020 года стало известно о планах американского режиссёра и сценариста Скотта Фрэнка («Ход королевы») выпустить ещё одну экранизацию романа «Камера обскура». Лента будет снята в стиле нуар. Постановщик планирует внести некоторые изменения в сюжет: если в первоисточнике речь идёт об изобразительном искусстве, то работа Фрэнка представляет собой фильм внутри фильма.
В романе, опубликованном в первой половине 1930-х, исследуется тема влечения взрослого мужчины к молодым девушкам, которая затем получит развитие в «Лолите». Действие разворачивается в Германии 1920-х. По сюжету главный герой, искусствовед Кречмар, влюбляется в 16-летнюю Магду и вступает с ней в романтические отношения. Его супруга узнаёт об этом, и семья рушится. Отношения с Магдой не приносят счастья и самому мужчине — девушку интересует лишь состояние Кречмара, а любит она другого. В результате аварии главный герой теряет зрение и вместе с Магдой переезжает в особняк в горах. С ними живёт и любовник Магды, о присутствии которого Кречмар не подозревает.
Главную роль в фильме исполнит звезда проектов «Сплит», «Стекло», «Ход королевы» и «Новые мутанты» Аня Тейлор-Джой.