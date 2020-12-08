Ферзь в «Камере обскуре»: звезда сериала «Ход королевы» сыграет в экранизации романа Набокова

Американская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по главной роли в сериале «Ход королевы», сыграет в экранизации романа Владимира Набокова «Камера обскура». Разработкой проекта занимается шоураннер «Хода королевы» Скотт Фрэнк. Он планирует переработать сюжет книги Набокова таким образом, чтобы в центре повествования оказался кинематограф. Фрэнк рассчитывает, что вместе с Тейлор-Джой к проекту присоединятся другие актёры и члены съёмочной группы его предыдущего хита.

Режиссёр и сценарист Скотт Фрэнк заявил, что уже готов приступить к работе над экранизацией романа русского и американского писателя Владимира Набокова «Камера обскура». Об этом кинематографист рассказал в интервью, которое дал ведущим подкаста The Watch Крису Райану и Энди Гринвальду.

Режиссёр признался, что экранизация «Камеры обскуры» была его давней мечтой: «Последний проект на очереди, которым мне ужасно не терпится заняться и благодаря которому я смогу вернуться к съёмкам в Берлине, — это экранизация ещё одного романа. Это «Смех во тьме» (англоязычная версия романа «Камера обскура». — RT) Набокова. Мы снимем её с участием Ани. Книга просто отличная. Шедевр!» — отметил он.

Главную роль в новой картине исполнит Аня Тейлор-Джой. В 2020-м актриса появилась на большом экране в супергеройском хорроре «Новые мутанты» и ленте «Эмма.», новой адаптации романа Джейн Остин. Осенью на Netflix вышел сериал «Ход королевы» с Тейлор-Джой в главной роли. Он стал самым популярным лимитированным художественным сериалом Netflix по количеству просмотров за первые 28 дней релиза.

Скотт Фрэнк отметил, что хотел бы вновь поработать и с другими актёрами и членами съёмочной группы, которые были задействованы в работе над «Ходом королевы».

Режиссёр уже определился с жанром и основной идеей будущей ленты. «Это будет своего рода признание в любви к кино. Я планирую снять его в стиле нуар... Получится поистине бесподобный, захватывающий триллер», — таким Скотт Фрэнк видит новый проект.

Кинематографист предупредил, что планирует расставить акценты не совсем так, как в романе: если в оригинале речь шла прежде всего об изобразительном искусстве и картинах, то Фрэнк собирается снять фильм внутри фильма.

Также в числе предстоящих проектов шоураннера — лента по научно-фантастическому роману Мэри Рассел «Птица малая», которую поставит режиссёр сериала «Чернобыль» Йохан Ренк. По сюжету католики финансируют путешествие на планету в системе Альфа Центавра.

Кроме того, Скотт Фрэнк займётся разработкой мини-сериала о частном детективе по имени Сэм Спейд. Герой будет старше, чем в книгах 1930-х годов, и сменит место жительства. Фрэнк надеется, что в главной роли снимется Клайв Оуэн.

Скотт Фрэнк

© Presley Ann/Getty Images/AFP

«Камера обскура» — роман Владимира Набокова. Первые главы книги печатались в газетах с 1931 года, а в 1933-м роман впервые был издан в книжной версии. В «Камере обскуре» Набоков начинает исследовать тему влечения взрослого мужчины к юным девушкам, которая позднее ляжет в основу его более популярного произведения — «Лолиты».

Главный герой «Камеры обскуры» — искусствовед Бруно Кречмар, семейный человек: он живёт с любимой женой, которой никогда не изменял, и воспитывает дочь. Однажды герой знакомится с 16-летней билетёршей Магдой, любовницей художника Роберта Горна. Вскоре между Магдой и Кречмаром завязываются романтические отношения, о которых узнаёт супруга последнего. В результате этой связи мужчина теряет семью. Однако отношения с Магдой не приносят ему счастья: девушка по-прежнему любит Горна и пытается завладеть состоянием Кречмара. В конечном счёте герой, поглощённый удовлетворением физических желаний, разрушает всю свою жизнь.

Роман был тепло встречен критиками. Они отмечали его лаконичность и точность образов. По мнению некоторых, однако, книга получилась поверхностной. Набоков и сам считал «Камеру обскуру» слабой работой, а собственных персонажей называл «безнадёжными клише».

При этом большинство экспертов сошлись в том, что этот роман необычайно кинематографичен. Литературовед Николай Мельников писал, что с помощью «Камеры обскуры» Набоков стремился привлечь массовую, в том числе зарубежную, аудиторию.

В конце 1960-х книгу экранизировал оскароносный режиссёр Тони Ричардсон. Главные роли в фильме под названием «Смех в темноте» исполнили Никол Уильямсон и Анна Карина.

© Кадр из фильма «Смех в темноте» (1969)

Интересно, что самому Набокову фильм не понравился. Основные претензии у писателя вызвали постельные сцены.

«Актёрское мастерство за последние века приобрело невероятно утонченную способность изображать то, скажем, как человек ест, или восхитительно пьянеет, или ищет очки, или делает предложение. Совсем по-другому обстоит дело с изображением полового акта, которое вообще не имеет никакой традиции. И шведы, и мы должны начинать с нуля, и всё, что я до сих пор видел на экране: прыщавое мужское плечо, фальшивые стоны блаженства, четыре или пять переплетённых ног, — всё это примитивно, банально, условно и потому отвратительно», — говорил Набоков в одном из интервью.

При этом писатель высоко оценил игру Уильямсона и похвалил постановку других сцен.