Ордена и медали: тест RT о наградах Российской Федерации

Награды Российской Федерации делятся на ордена и медали, государственные, ведомственные и конфессиональные. Какие-то из них перекликаются со старыми царскими и советскими, а какие-то введены в постсоветский период. Сможете ли вы отличить реально существующую награду России от той, которую мы придумали? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Кондратюк