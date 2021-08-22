Ордена и медали: тест RT о наградах Российской Федерации
Награды Российской Федерации делятся на ордена и медали, государственные, ведомственные и конфессиональные. Какие-то из них перекликаются со старыми царскими и советскими, а какие-то введены в постсоветский период. Сможете ли вы отличить реально существующую награду России от той, которую мы придумали? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
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