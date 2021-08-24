Спасение мира, путешествия по памяти и сделка с рыцарем: о чём главные кинопремьеры недели

26 августа в российских кинотеатрах начнётся показ сразу нескольких фантастических фильмов. Картина «Легенда о Зелёном Рыцаре» представляет собой экранизацию поэмы XIV века «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». В ленте «Последний день Земли» астронавту предстоит предотвратить конец света, а герой Хью Джекмана в «Воспоминаниях» с помощью новейших технологий помогает людям вспомнить забытые события. Также в прокат выходит фестивальная драма «Мартин Иден» по одноимённому роману Джека Лондона и фильм ужасов «Кэндимен» — перезапуск хоррор-франшизы 1990-х.

«Легенда о Зелёном Рыцаре» (The Green Knight)

В основу фантастический ленты Дэвида Лоури («Пит и его дракон», «История призрака») легла поэма «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь», написанная неизвестным автором в XIV веке. По сюжету фильма племянник короля Артура сэр Гавейн в исполнении Дева Пателя («Миллионер из трущоб», «Лев») отрубает голову загадочному Зелёному Рыцарю, но тот внезапно оживает. Спустя год и один день Гавейну приходится покинуть Камелот и отправиться на поиски этого рыцаря, чтобы «вернуть долг». Путешествие готовит главному герою множество испытаний.

Поэма интересна обилием непростых метафор и скрытых смыслов. В ней заложены религиозные идеи, связанные с противостоянием христианства и язычества, тема взаимодействия природы и человека и многое другое.

Фильм повторяет основную сюжетную линию первоисточника, однако есть в нём и события, не прописанные в поэме.

Подробнее о том, какой получилась лента «Легенда о Зелёном Рыцаре», — в материале RT.

«Последний день Земли» (Le dernier voyage)

Действие фильма разворачивается в будущем. Земля в опасности из-за грядущего столкновения с красной Луной. Согласно прогнозам, до конца света — всего семь дней. Спасти планету может лишь астронавт Пол В.Р., однако он исчезает прямо накануне важной миссии.

Режиссёром картины выступил французский постановщик Ромен Киро. В 2015 году он снял короткометражную ленту «Последнее путешествие загадочного Пола В.Р.», а позднее, после её успеха на кинофестивалях, решил развить историю до полного метра. По мнению западной прессы, проект знаменует возрождение французской фантастики в кино.

Как отмечает сам постановщик, французские кинематографисты прежде всего сосредоточены на производстве комедий и социальных картин, а фантастику они традиционно считают жанром, близким американцам. Киро понимал, что у него немного шансов на успех, но всё же взялся за проект.

«Я считаю, что мы слишком много говорим и мало рискуем, а в итоге делаем одни и те же фильмы, с одними и теми же сюжетами — что-то проверенное и привычное для французов. Но я принадлежу к поколению, которое хочет рисковать и создавать разное», — говорит Киро.

При производстве ленты авторы вдохновлялись фильмами «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Безумный Пьеро» Жана-Люка Годара, а также работами Такеши Китано. В главных ролях — Хьюго Бекер и Жан Рено.

«Кэндимен» (Candyman)

Фильм ужасов «Кэндимен» представляет собой переосмысление одноимённой франшизы 1990-х. По сюжету картины в Чикаго давно ходят легенды об убийце сверхъестественного происхождения с крюком вместо руки. Злодей появляется, если его имя произнести пять раз, глядя в зеркало. Эту историю узнают художник Энтони и его возлюбленная Брианна. В поисках вдохновения для своих будущих работ Энтони начинает исследовать легенду, что приводит к ужасающим последствиям.

Одним из сценаристов и продюсеров проекта выступил Джордан Пил, известный по хоррорам «Мы» и «Прочь». Также над лентой работал продюсер Иэн Купер. В беседе с Deadline он рассказал, что этот фильм связан с оригиналом.

«Для тех, кто не слышал о фильме «Кэндимен» (1992 года. — RT), эта картина будет отдельным произведением, которое довольно непросто и интересно перекликается с оригиналом. Короче говоря, этот проект довольно запутанным образом впишется в то, что мы делали в случае с фильмами «Мы» и «Прочь», — обещает продюсер.

Кэндимена и в старых, и в новом фильме сыграл Тони Тодд. Центральные роли также исполнили Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Чёрное зеркало») и Тейона Паррис («Ванда/Вижн»).

«Мартин Иден» (Martin Eden)

Лента итальянского режиссёра Пьетро Марчелло «Мартин Иден» по одноимённому роману Джека Лондона вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в 2019 году. Она была тепло встречена кинокритиками (рейтинг свежести проекта на портале Rotten Tomatoes составляет 87%) и удостоилась двух наград.

«Срежиссированная Пьетро Марчелло душевная, умная и красивая адаптация изданного в 1909 году романа Джека Лондона воспевает тяжёлые, приземлённые жизненные реалии, давая при этом персонажам — а через них и зрителям — помечтать и повосторгаться», — пишет автор портала Film of the Week Гай Лодж.

Действие первоисточника разворачивается в Калифорнии начала XX века, а Пьетро Марчелло перенёс историю в послевоенную Италию. По сюжету простой моряк Мартин Иден влюбляется в образованную и воспитанную девушку из высшего общества. Чтобы иметь возможность быть с ней, герой решает достичь соответствующего социального статуса и становится писателем.

«Воспоминания» (Reminiscence)

Главный герой фантастического триллера «Воспоминания» Ник в исполнении Хью Джекмана занимается исследованиями разума. С помощью новейших технологий он помогает своим клиентам найти утраченные воспоминания. Однажды к Нику приходит Мэй (Ребекка Фергюссон). У героев завязывается роман, однако вскоре девушка исчезает. Ник пытается выяснить, что с ней случилось, и делает удивительное открытие.

Помимо фантастического сюжета, в фильме затрагиваются в том числе такие темы, как изменение климата и социальное неравенство. Режиссёр и сценарист ленты Лиза Джой («Мир Дикого Запада») объяснила, что научная фантастика для неё — это способ в большем масштабе исследовать окружающий мир.

Хью Джекман ожидает, что благодаря универсальным темам фильм найдёт отклик у многих, поскольку «это не просто научная фантастика — тут показана природа человека. Раскрывается его душа, темы жизни и смерти».