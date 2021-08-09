«Был секс по обоюдному согласию»: звезда «Отряда самоубийц» заявил о шантаже со стороны бывшей подруги
- Юэль Киннаман, Бэлла Дэвис
- © AFP / Instagram
Шведский актёр Юэль Киннаман, известный прежде всего по роли Рика Флэга в лентах «Отряд самоубийц» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», заявил, что его шантажирует модель Белла Дэвис (настоящее имя — Габриэлла Магнуссон). В своём Instagram артист рассказал, что члены его семьи получают угрозы физической расправы со стороны модели. По словам Киннамана, Дэвис пригрозила, что обратится в СМИ и публично обвинит его в изнасиловании.
«Хотя рассказывать об этом унизительно и страшно, гораздо хуже выносить всё усугубляющиеся ежедневные угрозы причинения физического вреда мне и моим близким, а также угрозы обратиться в СМИ с гнусными сфабрикованными слухами, если я не соглашусь выполнить список её требований», — написал актёр.
Он утверждает, что Белла Дэвис требовала от него денег — в том числе $400 тыс. на жильё, а также хотела, чтобы Киннаман содействовал её карьере в Голливуде: помог установить нужные связи и обеспечил рабочую визу (модель живёт в Швеции). Кроме того, девушка, с его слов, ожидала получить верифицированную страницу в Instagram, статью о себе в Википедии и фотосессию для журнала Sports Illustrated.
Юэль Киннаман рассказал, что у него были отношения с Дэвис в 2018 году. По утверждению актёра, они вступали в сексуальную связь по обоюдному согласию. Позже артист решил прекратить общение, однако модель разными способами пыталась контактировать с ним. «Со временем её сообщения становились всё более враждебными, угрожающими и пугающими», — вспоминает артист.
Недавно, сообщил Киннаман, Дэвис перешла к шантажу. По его словам, во время телефонного разговора в конце июля модель заявила ему: «Знаешь, сколько денег я получу и как прославлюсь, если обращусь в прессу?» Тогда же, утверждает актёр, Дэвис подтвердила, что добровольно вступила с ним в сексуальные отношения.
Кроме того, по словам Киннамана, брат модели вёл себя агрессивно и наставлял винтовку на менеджера актёра.
«Я поддерживаю всех жертв сексуального насилия. Но здесь ситуация совершенно иная. Между нами был секс по обоюдному согласию. А теперь это превратилось в попытку вымогательства», — подытожил Киннаман.
По данным СМИ, артист добился выпуска временного запретительного приказа против Дэвис. Ей запрещено связываться с Киннаманом, а также подходить к актёру, его дому, автомобилю или другому имуществу ближе чем на 100 ярдов. Запрет действует до 30 августа.
Как следует из текста приказа, Белла Дэвис говорила артисту, что обратилась к таким знаменитостям, как Лил Уэйн, Леброн Джеймс и Крис Браун, — и все они якобы согласились выступить на её стороне.
- Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
- © imdb.com
Дэвис в соцсетях представила свою версию событий. Модель заявила, что артист дважды изнасиловал её, а в недавнем разговоре просил не придавать эту историю огласке.
«Юэль Киннаман дважды изнасиловал меня, а теперь мне пытаются заткнуть рот. Орландо Джон вёл себя агрессивно и предложил мне подписать соглашение о неразглашении (я отказалась), чтобы я молчала. Удачи со всей этой ложью. Ты должен ответить за свои поступки, Юэль. На прошлой неделе ты рыдал в телефон, умоляя меня никому не говорить!» — утверждает она.
На новости о запретительном приказе Дэвис также отреагировала по-своему. «LOL, что ещё за запретительный приказ? Это потому, что вчера я сказала, что иду в полицию и не хочу подписывать твой контракт? Хватит лгать, нет никакого запретительного приказа! И не волнуйся, я даже не хочу дышать одним с тобой воздухом, идиот!» — написала модель.
Многие пользователи соцсетей выразили поддержку Юэлю Киннаману. Одна из авторов Twitter поделилась переживаниями по поводу того, как историю отобразят в медиапространстве. «Я действительно боюсь, что в заголовках СМИ это представят так, будто он добился своего и теперь отказывается платить. Интернет — опасное место», — подчеркнула она.
«Должно быть, ему ужасно тяжело было это пережить. Надеюсь, скоро он разрешит эту ситуацию и привлечёт её к ответственности», — отмечает ещё один блогер.
«Я ни на секунду не верю обвинениям в адрес Юэля Киннамана. И точка», — заявила пользовательница Twitter из Швеции.
«Люди, которые выдвигают сфабрикованные обвинения в сексуальных домогательствах, заслуживают подобного же наказания», — предположил другой автор платформы.
Ряд блогеров заметили, что Киннаман — не единственный успешный артист, столкнувшийся с подобной проблемой.
«Это классический случай, когда занимаешься сексом с девчонками, становишься успешным, расстаёшься с ними, они хотят увидеться, ты их игнорируешь, и они пытаются разрушить твою жизнь. Это такой вид ревности: «Так не доставайся же ты никому», — высказал своё мнение один из пользователей.
Ещё один пользователь сети сравнил эту ситуацию с той, в которой оказался Джонни Депп. В 2020 году актёр проиграл суд против таблоида The Sun — он обвинял издание в клевете. Авторы издания утверждали, что артист избивал бывшую жену Эмбер Хёрд, и актриса выступила на их стороне в ходе разбирательства.
«Юэль Киннаман и Джонни Депп — жертвы женщин, лгущих о сексуальных домогательствах и изнасиловании. Когда речь идёт о мужчине, то даже в случае, если он сам является жертвой, он всё равно всегда будет главным подозреваемым. Это потому что мы живём в мире, где мужчины не могут быть жертвами подобных преступлений? Бред», — написал блогер.
Против модели, а заодно и движения #MeToo выступила пользователь платформы, которая видит в подобных инициативах опасность для других женщин.
«К чёрту #MeToo и #believewomen, потому что здесь всё всегда сводилось к охотницам за славой, которые обвиняют отдельных знаменитостей, а не к борьбе с системой ради всех женщин, особенно таких невидимок, как мы. Клоуны и идиоты, которые верят им, только усложняют нам жизнь», — считает она.